Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island. Foto: REUTERS

Se pudo identificar al tirador de Rhode Island que este lunes por la tarde asesinó a disparos a tres personas en una pista de hockey sobre hielo, incluido el atacante, y otras tres resultaron heridas.

La identificación se logró a partir de que una mujer, hija del atacante, se presentó ante las autoridades para denunciar que su padre había sido el responsable de la masacre. El siniestro hecho ocurrió durante un partido juvenil en el Dennis M. Lynch Arena. El asesino tenía 56 años.

La hija del agresor confirmó que su padre fue el autor de la masacre

Se pudo comprobar la identidad del atacante gracias a esta mujer que se presentó como su hija. “Mi padre fue el tirador. Disparó a mi familia. Y ahora está muerto”, manifestó ante la prensa al salir de la dependencia policial donde hizo la denuncia. A su vez, confirmó que tenía problemas de salud mental y que “estaba muy enfermo”.

Momentos después, la jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, detalló que el atacante fue identificado con su nombre de nacimiento, Robert Dorgan, aunque aclaró que también utilizaba otro nombre, Roberta Esposito.

También detalló que el atacante murió por una aparente herida de bala autoinfligida y que había asistido al evento de hockey para ver jugar a un familiar. Por tanto, la policía local investiga la hipótesis de que la agresión haya estado relacionada con un conflicto dentro de su entorno más cercano. Hay que destacar que Dorgan disparó contra miembros de su propia familia.

Este nuevo hecho de violencia se registró apenas semanas después de otro caso que sacudió al estado. En ese episodio, un atacante asesinó a dos alumnos y dejó a otros dos con heridas de gravedad dentro del predio de la Universidad Brown. Más tarde, el mismo hombre se dirigió al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde mató a un docente y finalmente se quitó la vida.

El intendente de la ciudad, Don Grebien, señaló que, si bien ambos sucesos ocurrieron en un lapso cercano y generaron gran impacto público, no guardan relación entre sí. No obstante, los describió como acontecimientos “sumamente trágicos” para la región.