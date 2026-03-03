El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: via REUTERS

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, pidió este martes que no escale el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y que cesen los bombardeos.

“Nosotros consideramos necesario llamar categórica y firmemente al cese inmediato de las acciones militares, sea cual sea el bando del que procedan”, mencionó Lavrov en rueda de prensa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Foto: Reuters.

¿Por qué la guerra en Irán podría ser compleja para Rusia?

La influencia de Rusia en la región de Medio Oriente puede verse mucho más debilitada con los bombardeos de EE.UU. e Israel en Irán, dado que esta última nación es la principal aliada de Moscú en esa zona del planeta.

Irán ha sido hasta el momento un punto clave en el suministro de drones militares para que el Kremlin pudiese utilizar en Ucrania, además de un sitio fundamental para los negocios y la ruta comercial.

Además, emerge una profunda paradoja dentro del tablero geopolítico. Teherán ha lanzado ataques contra países del Golfo que albergan bases militares de Estados Unidos, como los Emiratos Árabes Unidos. Al mismo tiempo, la oposición rusa sostiene que en ese mismo territorio el Kremlin habría tejido una red de compañías ficticias destinada a sortear las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.

Los ataques de Israel y EE.UU. sobre Irán podrían perjudicar indirectamente a Rusia. Foto: EFE

Lo cierto es que si Irán cae bajo los ataques de Occidente, Rusia estaría perdiendo un aliado clave y podría resultar en un golpe sin precedentes para el gobierno de Vladímir Putin.

Y un cambio de régimen en la nación persa podría significar años y años de inversiones rusas en Irán completamente desperdiciados, lo que ocasionaría un cambio de estrategia de carácter urgente para Moscú. En definitiva, todo lo que está sucediendo en Medio Oriente amenaza de manera directa a Rusia, que clama por que no haya un conflicto abierto que sacuda a toda la región.