¿Partido difícil? El astrólogo que acertó el resultado contra Cabo Verde anticipó cómo le irá a Argentina ante Egipto

El astrólogo que había anticipado un triunfo ajustado ante Cabo Verde volvió a analizar el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con la expectativa de continuar en carrera por un nuevo título, pero también con algunas dudas sobre el funcionamiento colectivo. En la previa del encuentro, Federico Pertusati, astrólogo conocido en redes sociales como @AstroMutable, realizó un análisis para Agencia Noticias Argentinas sobre el futuro del equipo y volvió a lanzar sus predicciones.

El especialista había anticipado días atrás que el partido frente a Cabo Verde sería cerrado y complicado para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aunque finalmente Argentina logró quedarse con la victoria. Ahora, de cara al cruce ante el seleccionado egipcio, sostuvo que el equipo nacional logrará avanzar de fase, aunque no tendrá un camino sencillo.

Federico Pertusati, conocido como @AstroMutable, aseguró que Argentina sufrirá ante Egipto, aunque confió en que Lionel Messi volverá a ser determinante. Foto: Reuters (Sam Navarro)

“Pasará de ronda, pero no va a ser nada fácil”, afirmó Pertusati al referirse al duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El pronóstico sobre Argentina y el rol de Lionel Messi

Según el astrólogo, la Selección Argentina podría repetir algunos problemas mostrados en partidos anteriores, especialmente vinculados al rendimiento general del equipo. Sin embargo, consideró que Lionel Messi continuará siendo el futbolista capaz de inclinar la balanza en los momentos determinantes.

“Con Egipto no vamos a tener un partido fácil, y es un partido que puede seguir generando preocupación y malestar en el hincha argentino, sobre todo por el rendimiento del equipo. (Giovani) Lo Celso debería ser titular, ya que está beneficiado por Júpiter en Leo. (Valentín) Barco podría entrar muy bien, por la misma razón. Egipto va a ser un rival muy duro, y Argentina va a seguir demostrando falencias, y por su parte, las virtudes de Messi seguirán apareciendo”, precisó.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, fue señalado por el astrólogo como la figura que puede marcar la diferencia en los partidos decisivos. Foto: REUTERS

Júpiter en Leo y el Mundial de las grandes figuras

Pertusati explicó que su lectura del torneo está relacionada con la presencia de Júpiter en Leo, una combinación que vinculó con el protagonismo de los líderes, los capitanes y las máximas figuras de cada selección.

“Este Mundial desde un primer momento iba a ser distinto, por terminar con un Júpiter inédito en ediciones de Copa del Mundo. Desde que Júpiter entró a Leo (posterior al partido de Holanda vs. Marruecos), aquellos que resuenan con el arquetipo de Júpiter en Leo (color rojo, monarquías históricas o actuales, el león entre sus símbolos, etc.) empezaron a pasar de ronda o bien, cruzarse entre ellos. Están beneficiados los equipos que resuenan con ese simbolismo”, explicó.

Para el especialista, esta influencia habría favorecido a equipos como Noruega y Marruecos, mientras que también analizó posibles resultados en otros cruces del Mundial.

Según el análisis astrológico de Pertusati, el Mundial 2026 está marcado por el protagonismo de las grandes figuras y sus capitanes. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La advertencia sobre posibles complicaciones en el partido

Más allá de su pronóstico favorable para Argentina, Pertusati señaló que el encuentro frente a Egipto podría tener momentos de tensión y mencionó la posibilidad de situaciones externas que condicionen el desarrollo del juego.

“Puede aparecer alguna lesión o fallo arbitral posiblemente a favor de Egipto”, expresó, al explicar que “Saturno está aspectando mal al Sol”. También remarcó que, según su visión, este Mundial está definido por la importancia de los futbolistas más destacados de cada plantel.

“Ocurre algo interesante en este Mundial y es con Júpiter en Leo (el capitán, el líder, las figuras), por eso es que las selecciones están dependiendo de sus figuras, y como el peso recae en la figura, si ésta anda bien, el equipo sigue avanzando. Leo funciona mejor cuando el capitán es a su vez la figura (Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé). Con España ocurre que (Lamine) Yamal no es capitán y curiosamente tampoco está brillando. Cristiano Ronaldo no dio su mejor versión y por eso Portugal no jugó como podría jugar y al final terminó eliminado”, explicó.

El especialista advirtió sobre posibles complicaciones durante el encuentro ante Egipto y mencionó la posibilidad de lesiones o fallos arbitrales. Foto: REUTERS

El pedido a Lionel Scaloni antes del duelo ante Egipto

Además de analizar el desempeño de los jugadores, Pertusati apuntó directamente al entrenador argentino y pidió que tome decisiones determinantes durante la competencia.

“Scaloni debe tomar decisiones con firmeza. Saturno en el medio indica eso y la responsabilidad recae sobre él. Tiene que hacer lo que quizá no quiera hacer. Pero hay que hacerlo”, pidió.

Finalmente, el astrólogo aseguró que la Selección argentina debería aprovechar determinados momentos del partido que, según su interpretación, podrían favorecer al equipo.

“Espero que Argentina aproveche el período entre las 14:04 y las 14:36 (hora argentina), porque puede favorecerlo en cuanto a protagonismo”, señaló.