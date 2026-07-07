Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Partido difícil? El astrólogo que acertó el resultado contra Cabo Verde anticipó cómo le irá a Argentina ante Egipto

El especialista Federico Pertusati aseguró que la Selección argentina volverá a sufrir durante los octavos de final, aunque destacó que Lionel Messi será nuevamente clave. Además, pidió cambios en el equipo y señaló a dos jugadores que podrían tener una influencia positiva.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El astrólogo que había anticipado un triunfo ajustado ante Cabo Verde volvió a analizar el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026.
El astrólogo que había anticipado un triunfo ajustado ante Cabo Verde volvió a analizar el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con la expectativa de continuar en carrera por un nuevo título, pero también con algunas dudas sobre el funcionamiento colectivo. En la previa del encuentro, Federico Pertusati, astrólogo conocido en redes sociales como @AstroMutable, realizó un análisis para Agencia Noticias Argentinas sobre el futuro del equipo y volvió a lanzar sus predicciones.

El especialista había anticipado días atrás que el partido frente a Cabo Verde sería cerrado y complicado para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aunque finalmente Argentina logró quedarse con la victoria. Ahora, de cara al cruce ante el seleccionado egipcio, sostuvo que el equipo nacional logrará avanzar de fase, aunque no tendrá un camino sencillo.

Federico Pertusati, conocido como @AstroMutable, aseguró que Argentina sufrirá ante Egipto, aunque confió en que Lionel Messi volverá a ser determinante. Foto: Reuters (Sam Navarro)

“Pasará de ronda, pero no va a ser nada fácil”, afirmó Pertusati al referirse al duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

El pronóstico sobre Argentina y el rol de Lionel Messi

Según el astrólogo, la Selección Argentina podría repetir algunos problemas mostrados en partidos anteriores, especialmente vinculados al rendimiento general del equipo. Sin embargo, consideró que Lionel Messi continuará siendo el futbolista capaz de inclinar la balanza en los momentos determinantes.

Contenido Recomendado

EN VIVO | Partido clave de Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026:los hinchas ya empezaron a ingresar al estadio

EN VIVO | Partido clave de Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026: los hinchas ya empezaron a ingresar al estadio

Juega la Selección:el impacto de la pasión en la salud cardiovascular y cómo cuidarse, según el cardiólogo Mauro Toledo

Juega la Selección: el impacto de la pasión en la salud cardiovascular y cómo cuidarse, según el cardiólogo Mauro Toledo

Con Egipto no vamos a tener un partido fácil, y es un partido que puede seguir generando preocupación y malestar en el hincha argentino, sobre todo por el rendimiento del equipo. (Giovani) Lo Celso debería ser titular, ya que está beneficiado por Júpiter en Leo. (Valentín) Barco podría entrar muy bien, por la misma razón. Egipto va a ser un rival muy duro, y Argentina va a seguir demostrando falencias, y por su parte, las virtudes de Messi seguirán apareciendo”, precisó.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, fue señalado por el astrólogo como la figura que puede marcar la diferencia en los partidos decisivos. Foto: REUTERS

Júpiter en Leo y el Mundial de las grandes figuras

Pertusati explicó que su lectura del torneo está relacionada con la presencia de Júpiter en Leo, una combinación que vinculó con el protagonismo de los líderes, los capitanes y las máximas figuras de cada selección.

Este Mundial desde un primer momento iba a ser distinto, por terminar con un Júpiter inédito en ediciones de Copa del Mundo. Desde que Júpiter entró a Leo (posterior al partido de Holanda vs. Marruecos), aquellos que resuenan con el arquetipo de Júpiter en Leo (color rojo, monarquías históricas o actuales, el león entre sus símbolos, etc.) empezaron a pasar de ronda o bien, cruzarse entre ellos. Están beneficiados los equipos que resuenan con ese simbolismo, explicó.

Para el especialista, esta influencia habría favorecido a equipos como Noruega y Marruecos, mientras que también analizó posibles resultados en otros cruces del Mundial.

Según el análisis astrológico de Pertusati, el Mundial 2026 está marcado por el protagonismo de las grandes figuras y sus capitanes. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La advertencia sobre posibles complicaciones en el partido

Más allá de su pronóstico favorable para Argentina, Pertusati señaló que el encuentro frente a Egipto podría tener momentos de tensión y mencionó la posibilidad de situaciones externas que condicionen el desarrollo del juego.

“Puede aparecer alguna lesión o fallo arbitral posiblemente a favor de Egipto”, expresó, al explicar que “Saturno está aspectando mal al Sol”. También remarcó que, según su visión, este Mundial está definido por la importancia de los futbolistas más destacados de cada plantel.

Ocurre algo interesante en este Mundial y es con Júpiter en Leo (el capitán, el líder, las figuras), por eso es que las selecciones están dependiendo de sus figuras, y como el peso recae en la figura, si ésta anda bien, el equipo sigue avanzando. Leo funciona mejor cuando el capitán es a su vez la figura (Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé). Con España ocurre que (Lamine) Yamal no es capitán y curiosamente tampoco está brillando. Cristiano Ronaldo no dio su mejor versión y por eso Portugal no jugó como podría jugar y al final terminó eliminado”, explicó.

El especialista advirtió sobre posibles complicaciones durante el encuentro ante Egipto y mencionó la posibilidad de lesiones o fallos arbitrales. Foto: REUTERS

El pedido a Lionel Scaloni antes del duelo ante Egipto

Además de analizar el desempeño de los jugadores, Pertusati apuntó directamente al entrenador argentino y pidió que tome decisiones determinantes durante la competencia.

Scaloni debe tomar decisiones con firmeza. Saturno en el medio indica eso y la responsabilidad recae sobre él. Tiene que hacer lo que quizá no quiera hacer. Pero hay que hacerlo”, pidió.

Finalmente, el astrólogo aseguró que la Selección argentina debería aprovechar determinados momentos del partido que, según su interpretación, podrían favorecer al equipo.

“Espero que Argentina aproveche el período entre las 14:04 y las 14:36 (hora argentina), porque puede favorecerlo en cuanto a protagonismo”, señaló.

Mundial 2026Selección ArgentinaEgiptoAstrología
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los memes de Estados Unidos vs Bélgica, con Folarin Balogun, la FIFA y Donald Trump como protagonistas

    Los memes de Estados Unidos vs Bélgica, con Folarin Balogun, la FIFA y Donald Trump como protagonistas

  2. Argentina vs Egipto bajo calor extremo:qué dice el pronóstico del clima para el partido de octavos de final del Mundial

    Argentina vs Egipto bajo calor extremo: qué dice el pronóstico del clima para el partido de octavos de final del Mundial

  3. Una senadora de Paraguay insultó a Mbappé con mensajes racistas:“Lo más instruido que escuchó eran chimpancés”

    Una senadora de Paraguay insultó a Mbappé con mensajes racistas: “Lo más instruido que escuchó eran chimpancés”

  4. El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos:“Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”

    El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos: “Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”

  5. Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular ante Egipto:“Ya tengo el equipo”

    Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular ante Egipto: “Ya tengo el equipo”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno retoma la regularidad de las conferencias de prensa:el vocero Adrián Ravier explica el plan económico

El Gobierno retoma la regularidad de las conferencias de prensa: el vocero Adrián Ravier explica el plan económico

Quién es Rodrigo Sbarra:el currículum del funcionario que será el viceministro de Mario Lugones en el Ministerio de Salud

Las PASO, la economía y la oferta opositora:los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses