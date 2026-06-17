La “torre Jenga” de Nueva York: el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

La “torre Jenga” de Nueva York con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura. Foto: Unsplash

El juego es simple: apilar bloques de madera y retirarlos sin que la estructura colapse. Sin embargo, en el número 56 de Leonard Street, en el corazón de Tribeca (Nueva York), ese principio lúdico se transforma en arquitectura de vanguardia. Conocido mundialmente como la “torre Jenga”, este rascacielos de 60 pisos redefine el modo de habitar en altura y cuestiona las reglas tradicionales del diseño residencial contemporáneo.

Arquitectura en altura con identidad: la crítica al modelo tradicional

Lejos de ser una excentricidad formal, el edificio plantea una crítica explícita al anonimato que caracteriza a muchas torres modernas. Allí donde la repetición de plantas tipo prioriza la eficiencia y la densidad, la propuesta del prestigioso estudio suizo Herzog & de Meuron introduce una lógica opuesta: singularidad, identidad y diversidad espacial. Con sus 250 metros de altura, 56 Leonard se erige en el sur de Manhattan como un manifiesto arquitectónico que combina innovación estructural con una mirada más humana del habitar urbano.

A diferencia de los rascacielos convencionales, cuya estructura se basa en la reiteración de un mismo esquema de planta, esta torre está compuesta por una serie de volúmenes apilados de manera irregular. Los bloques se desplazan de forma asimétrica entre niveles, generando terrazas, salientes y retranqueos.

Con 250 metros de altura, la "torre Jenga" de Tribeca se destaca como uno de los rascacielos más altos de Nueva York. Foto: Unsplash

Diseño innovador en Nueva York: viviendas únicas en una torre sin repetición

El resultado es una silueta fragmentada que rompe con la verticalidad rígida del skyline tradicional. Pero detrás de esa forma escultórica hay una decisión conceptual: cada unidad fue pensada como un espacio único. El edificio no se diseñó como un todo homogéneo, sino como un conjunto de residencias diferenciadas que, al ensamblarse, dan forma al volumen final.

Esta lógica remite, en cierto modo, a la experiencia de los barrios tradicionales: diversidad de viviendas, presencia de espacios abiertos y relaciones más dinámicas con el entorno. Una forma de trasladar esa riqueza urbana a la escala vertical.

La base del edificio refuerza esa conexión con la ciudad. Pensada para integrarse con la escala peatonal de Tribeca, incluye áreas de acceso, servicios comunes y una obra del artista Anish Kapoor, cuya escultura suma una dimensión adicional al diálogo entre arquitectura y arte contemporáneo.

A medida que el edificio se eleva, los volúmenes desplazados generan terrazas y aperturas que permiten vistas amplias hacia distintos puntos de Nueva York: el río Hudson, el distrito financiero y el puente de Brooklyn. Esa fragmentación no solo potencia la experiencia visual, sino que también garantiza mayor privacidad entre vecinos, un atributo poco frecuente en torres de alta densidad.

La "torre Jenga" de Tribeca se erige como un manifiesto arquitectónico que combina innovación estructural. Foto: Unsplash

Lujo, ingeniería y vivienda premium: cómo es vivir en la “torre Jenga”

El desarrollo incluye 145 residencias, con superficies que van desde los 130 hasta los 500 metros cuadrados. Los interiores responden a estándares de alta gama: ventanales de piso a techo, techos elevados, cocinas con mobiliario europeo, pisos de roble blanco y baños revestidos en mármol. En los niveles superiores, los penthouses se destacan por amplias terrazas privadas y vistas panorámicas de la ciudad. Algunas unidades superan los 50 millones de dólares.

Pero detrás de esa sofisticación hay una ingeniería de alto nivel. La disposición irregular de los volúmenes implicó resolver desafíos estructurales complejos, especialmente en los pisos más altos, donde la acción del viento es más intensa. Cada desplazamiento requiere un cálculo preciso para garantizar estabilidad sin sacrificar la idea original: ofrecer configuraciones únicas que combinen apertura, privacidad y diversidad espacial.

En una ciudad marcada por el vértigo vertical y la optimización del metro cuadrado, la torre de 56 Leonard Street propone una alternativa concreta al modelo dominante. Su diseño no solo impacta por su forma sino también por su planteo conceptual: repensar la vivienda en altura como una suma de experiencias individuales y no como una repetición indefinida.

A más de una década de su inauguración, el edificio continúa siendo uno de los referentes de la arquitectura residencial contemporánea. Su presencia en el skyline neoyorquino no pasa desapercibida, pero su verdadero aporte va más allá de lo visual: instala una discusión sobre cómo queremos habitar las ciudades del futuro.