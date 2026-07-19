La vida secreta de Lionel Scaloni en Mallorca: el refugio frente al mar donde baja el ruido de la Selección

Lionel Scaloni y su esposa Foto: redes

Lionel Scaloni no solo construyó una era histórica al frente de la Selección Argentina. También eligió, lejos de los flashes más intensos del fútbol, un lugar donde sostener su vida cotidiana con calma: Mallorca. Allí, entre el mar Mediterráneo, la privacidad de Bunyola y la imponente cercanía de la Serra de Tramuntana, el entrenador argentino encontró un refugio familiar que explica mucho de su perfil fuera de la cancha. Según la información publicada por Infobae, el seleccionador vive en una casa ubicada en Bunyola junto a su esposa, Elisa Montero, y sus dos hijos.

Un hogar en Mallorca, lejos del ruido y cerca de la familia

La relación de Scaloni con la isla no nació de un capricho reciente ni de una moda turística. Su vínculo con Mallorca comenzó durante su etapa como futbolista, cuando en 2008 llegó al RCD Mallorca procedente de la Lazio para jugar cedido en el club balear. Aquella experiencia deportiva terminó abriendo una puerta personal mucho más profunda: en la isla conoció a Elisa Montero, mallorquina y figura central en su vida familiar.

Con el paso de los años, Mallorca dejó de ser una escala profesional para convertirse en su base emocional. Tras retirarse como jugador en 2015, Scaloni fijó allí parte fundamental de su vida, en una rutina marcada por viajes, concentraciones, partidos decisivos y regresos al hogar. En ese equilibrio entre presión y tranquilidad aparece una de las claves del personaje: un técnico de elite que, puertas adentro, busca normalidad.

Bunyola, el rincón elegido por Scaloni para vivir con privacidad

El refugio mallorquín del entrenador se ubica en Bunyola, un municipio de Mallorca situado en el entorno de la Serra de Tramuntana y con algo más de 7.600 habitantes registrados en 2025, según datos demográficos citados por City Population. La zona combina cercanía con Palma, paisajes de montaña, acceso a servicios y un perfil residencial que favorece la discreción.

Lionel Scaloni y su esposa Foto: redes

Esa mezcla parece encajar con la personalidad pública de Scaloni: bajo perfil, vida familiar y una exposición medida. No se trata de una mansión pensada para la ostentación, sino de una vivienda orientada al descanso y a la intimidad. De acuerdo con Infobae, la casa cuenta con espacios abiertos, grandes ventanales, piscina, gimnasio y zonas exteriores diseñadas para disfrutar en familia.

Cómo es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca

La propiedad tiene uno de sus puntos más destacados en el exterior. El artículo original describe un porche cubierto, una piscina rectangular en tonos azul turquesa, terraza amplia, zonas ajardinadas y una tarima de madera que conecta visualmente la casa con el entorno. El diseño prioriza la luz natural, la amplitud y la conexión entre interior y exterior, una fórmula muy habitual en viviendas mediterráneas pensadas para aprovechar el clima de la isla.

Más que un símbolo de lujo, la casa funciona como un espacio de descompresión. Para un entrenador que vive bajo análisis permanente, cada detalle parece responder a una necesidad concreta: descansar, entrenar, compartir tiempo con sus hijos y recuperar energía antes de volver al vértigo del fútbol internacional. Infobae también señala que Scaloni reside allí con Elisa Montero y sus hijos, Ian y Noah.

La Serra de Tramuntana, el paisaje que acompaña su rutina

Uno de los atractivos más fuertes de la zona es la cercanía con la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural el 29 de junio de 2011. Este entorno, famoso por sus montañas, caminos, olivares, terrazas de piedra seca y vistas al Mediterráneo, no solo suma valor paisajístico: también conecta con una de las grandes pasiones del técnico, el ciclismo.

Lionel Scaloni y su esposa Foto: redes

Scaloni es conocido por aprovechar sus momentos libres para salir en bicicleta, una actividad que encuentra en Mallorca un escenario privilegiado. Las rutas de montaña de la isla son elegidas por deportistas y aficionados de toda Europa por su exigencia, belleza y clima favorable. En el caso del entrenador argentino, esas salidas funcionan como una forma de desconectar del fútbol sin abandonar el espíritu competitivo que lo acompaña desde siempre.

Por qué Mallorca es mucho más que una residencia para Scaloni

Mallorca no es simplemente el lugar donde Scaloni tiene una casa. Es el territorio donde formó una familia, donde comenzó a ordenar su vida tras el retiro y donde encontró un punto de equilibrio entre Argentina, España y el mundo del fútbol. El propio RCD Mallorca recordó en una publicación oficial que Scaloni valoró al club por haberle dado la posibilidad de volver a la liga española y por haber sido parte del camino que lo llevó a formar su familia.

Esa dimensión personal vuelve más interesante su historia. Detrás del entrenador que ganó títulos y se transformó en símbolo de una generación argentina, aparece un hombre que eligió una isla para vivir con calma. Mallorca es su refugio, su pausa y su lugar de pertenencia. Entre el mar, la montaña y la vida familiar, Lionel Scaloni encontró el escenario perfecto para apagar el ruido cuando la pelota deja de rodar.