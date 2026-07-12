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Sin carreteras ni salida terrestre: cómo es la impenetrable ciudad de Sudamérica que une a tres países

Se encuentra en el extremo sur de Colombia limitando con el Río Amazonas dentro de una extensa selva tropical que alberga cientos de especies. Cómo es la ciudad de Leticia.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cómo es Leticia, ciudad de Colombia que limita con Perú y Brasil.
Cómo es Leticia, ciudad de Colombia que limita con Perú y Brasil. Foto: Worldpackers
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Elegir un destino para vacacionar no es decisión sencilla. Aquellos fanáticos de la playa y el clima cálido tienen un centenar de opciones en Sudamérica para visitar. Aunque, sin dudas, uno de los países más turísticos en esta región es Colombia, que cuenta con una ciudad que destaca por su cercanía con el Amazonas y su extrema tranquilidad. Se trata de Leticia, un pueblo que posee una riqueza natural única con una variedad tanto de flora y fauna autóctona.

Además, es un rincón no solo con una enorme diversidad cultural sino que, además, los visitantes podrán disfrutar aquí de deportes extremos y de aventura mientras conectan con el entorno y los paisajes propios de la zona amazónica.

Leticia une a tres países de Sudamérica y carece de conexión terrestre

Una de las características más llamativas de Leticia es que une a Colombia con dos países. Por eso, es conocida por ser la ciudad de la “Triple Frontera” (Colombia, Brasil, Perú). Se encuentra en el departamento de Amazonas, rodeada de una extensa selva tropical. Estando aquí, los turistas tienen la posibilidad de cruzar la frontera y llegar a los municipios de Tabatinga y Santa Rosa en unos pocos minutos.

Leticia, ciudad de Colombia
Leticia, ciudad de Colombia, se encuentra en el extremo sur del país. Foto: Aventure Colombia

Al estar ubicada en un sitio totalmente remoto de Colombia dentro la Selva Amazónica, no hay conexión terrestre para llegar al lugar. Quienes quieran visitar Leticia deberán aterrizar en Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo o navegando por el río Amazonas.

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Leticia, Tabatinga y Santa Rosa: el punto exacto donde las fronteras se vuelven invisibles

Los residentes en Leticia sostienen que cruzan de Colombia a Perú y Brasil a diario. Para llegar a Tabatinga (Brasil), lo pueden hacer caminando o vehículos todoterreno. En cambio, para cruzar hacia Santa Rosa (Perú) deben tomar una lancha o un bote y en tan solo 5 minutos estarán en Leticia. Para los habitantes, la Triple Frontera (Colombia, Brasil, Perú) es totalmente invisible, ya que la región funciona como si fuera de un mismo país.

Leticia, ciudad de Colombia
Limita con Tabatinga y Santa Rosa. Foto: Colombia Turismo

Ecoturismo y biodiversidad: el paraíso oculto de los delfines rosados y aves exóticas

Otra característica que destaca a Leticia especialmente es su diversidad paisajística, de especies y de vegetación. Los turistas podrán admirar aquí:

  • Más de 860 tipos de aves
  • 140 anfibios
  • 85 mamíferos
  • 147 reptiles
  • 6.800 plantas

Leticia también es considerado un municipio sostenible, el primero de Colombia, gracias al buen uso de sus recursos hídricos y energéticos. Además, desde el Gobierno del país se llevan a cabo diversos proyectos de protección y conversación de las especies que habitan en la región. Por otro lado, el municipio colombiano cuenta con una importante tradición cultural que se comparte con los visitantes a través de las comunidades indígenas que residen allí como los Yuri y los Nunak.

El Pacto de Leticia: el histórico acuerdo de 2019 para salvar el Amazonas

Leticia, ciudad de Colombia
Leticia es un ejemplo de ecoturismo. Foto: Marca País Colombia

En 2019, el pueblo formó parte, a través de Colombia, del Pacto de Leticia por la Amazonia. Se trata de un acuerdo de cooperación con otros países de América del Sur como Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Guyana y Surinam para frenar la deforestación y seguir protegiendo la selva tropical y todo el entorno natural.

El rol de la Universidad Nacional de Colombia en la investigación científica de la región

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) tiene una importante presencia en la región de Leticia llevando a cabo diferentes tipos de proyectos científicos sobre ingeniería ambiental y ecología fluvial. Las iniciativas del centro educativo también buscan posicionar a la ciudad como un ejemplo de ecoturismo y de resiliencia climática.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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