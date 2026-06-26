Venezuela, sobre una zona sísmica crítica: la falla que pudo activar el doble terremoto

Terremoto en Venezuela Foto: REUTERS

Dos terremotos separados por apenas segundos reactivaron las alertas en Venezuela. Detrás del fenómeno, los expertos apuntan al choque entre placas tectónicas y a un sistema de fallas capaz de liberar una enorme energía acumulada.

Venezuela no tiembla por casualidad. Su ubicación geológica la convierte en un territorio especialmente vulnerable a los terremotos: el país se encuentra en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, dos grandes bloques de la corteza terrestre que se mueven lentamente, pero con una fuerza capaz de liberar enormes cantidades de energía cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas.

Imagen aérea de la destrucción en el estado Vargas (La Guaira) tras los terremotos en Venezuela.

Esa dinámica explica por qué gran parte del norte venezolano está atravesado por sistemas de fallas activas. Según reportes citados por medios internacionales, cerca del 80% de la población venezolana vive en zonas consideradas de alta amenaza sísmica, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Caracas, Valencia, Maracay, Mérida, Cumaná y Maracaibo.

Qué es un doblete sísmico y por qué preocupa tanto a los expertos

El reciente episodio sísmico en Venezuela llamó la atención de la comunidad científica porque no respondió al patrón habitual de un gran terremoto seguido por réplicas menores. Los registros preliminares mencionados por distintos reportes indican que se trató de dos movimientos de gran magnitud, uno de 7,2 y otro de 7,5, separados por apenas 39 segundos.

Terremoto en Venezuela Foto: REUTERS

A este fenómeno se lo conoce como doblete sísmico: dos terremotos de magnitud similar que ocurren muy cerca en tiempo y espacio. La diferencia con una réplica común es clave: en un doblete, ambos eventos pueden generar daños severos por sí mismos, y el segundo movimiento golpea estructuras que ya fueron debilitadas por el primero.

Las tres fallas principales que atraviesan Venezuela

El sistema sísmico venezolano está marcado por tres grandes fallas geológicas: Boconó, San Sebastián y El Pilar. Estas estructuras funcionan como zonas de fractura donde los bloques de roca se desplazan lateralmente, acumulando tensión durante años, décadas o incluso siglos.

La falla de Boconó es una de las más importantes del país. Recorre el eje de los Andes venezolanos y se extiende aproximadamente a lo largo de cientos de kilómetros, convirtiéndose en una pieza clave para entender la actividad sísmica del occidente y centro-norte de Venezuela.

Terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

La falla de San Sebastián atraviesa la zona central y norte del país, mientras que la falla El Pilar se ubica hacia el oriente, con influencia en estados como Sucre. En conjunto, estas fallas ayudan a delimitar el complejo contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

La falla de Boconó, bajo la lupa tras el doble sismo

Aunque los análisis definitivos pueden tardar, varios reportes apuntan a que la falla de Boconó y el sistema de fallas asociado al límite entre placas están en el centro de las explicaciones sobre el doblete sísmico. Esta falla es conocida por su extensión, su actividad y su relación con la deformación tectónica del norte venezolano.

El movimiento entre las placas no ocurre de manera suave. La placa del Caribe se desplaza hacia el este respecto de la Sudamericana a un ritmo aproximado de 2 centímetros por año, una velocidad que parece mínima para la vida cotidiana, pero que en geología implica una acumulación constante de energía.

Cuando esa energía se libera de forma abrupta, se producen los terremotos. En este caso, la cercanía temporal entre ambos sismos sugiere una interacción entre segmentos de fallas, donde la ruptura inicial pudo alterar el equilibrio de esfuerzos y favorecer un segundo evento casi inmediato.

Por qué el norte de Venezuela concentra tanto peligro

El norte venezolano reúne una combinación delicada: fallas activas, ciudades densamente pobladas, infraestructura vulnerable y una historia sísmica extensa. Esa mezcla aumenta el impacto potencial de cualquier terremoto fuerte, especialmente si ocurre a poca profundidad o cerca de grandes centros urbanos.

Terremotos en Venezuela.

A diferencia de otras zonas de Sudamérica, donde predominan procesos de subducción, en Venezuela domina un movimiento lateral entre placas. Es decir, los bloques de roca se desplazan horizontalmente uno junto al otro, un tipo de mecanismo que puede generar sismos muy destructivos cuando la ruptura ocurre cerca de la superficie.

¿Pueden producirse nuevas réplicas?

Después de un terremoto importante, es habitual que la corteza terrestre continúe ajustándose. Por eso, los especialistas advierten que pueden registrarse réplicas durante días o semanas, aunque no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirán ni qué magnitud tendrán.

La recomendación en zonas afectadas es mantenerse atento a los reportes oficiales, evitar edificios dañados, preparar un kit de emergencia y seguir protocolos básicos de evacuación. En un país atravesado por fallas activas, la prevención y la educación sísmica son tan importantes como el monitoreo científico.

Una advertencia geológica para Venezuela

El doblete sísmico vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Venezuela conoce desde hace siglos: el país está asentado sobre una frontera tectónica activa. Las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar no son simples líneas en un mapa; son estructuras vivas desde el punto de vista geológico, capaces de acumular y liberar energía con consecuencias devastadoras.

Comprender cómo funcionan estas fallas no evita los terremotos, pero sí permite reducir riesgos. La clave está en reforzar construcciones, actualizar normas antisísmicas, mejorar los sistemas de alerta y promover una cultura de preparación. En un territorio donde la tierra puede moverse sin aviso, la información puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la resiliencia.