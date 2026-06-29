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Quién es Bart, el perro rescatista argentino que encontró con vida a dos niños entre los escombros en Venezuela

Gracias a la intervención del perro, los rescatistas lograron encontrar a dos menores de edad que permanecían atrapados.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela.
Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: via REUTERS
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En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela, un integrante de la misión humanitaria argentina se destacó en las tareas de rescate. Se trata de Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que logró localizar con vida a dos menores que habían quedado atrapados bajo una estructura colapsada.

El operativo se realizó el domingo por la tarde, cuando el contingente argentino se dirigía hacia otro sector de trabajo y recibió un pedido de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela. Los rescatistas habían detectado indicios de que podía haber personas con vida entre los escombros.

Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Video: Ministerio de Defensa.

Bart ingresó por un túnel abierto en la estructura derrumbada y marcó una señal positiva, lo que permitió a los equipos concentrar la excavación en ese punto.

Gracias a la intervención del perro, los rescatistas lograron encontrar a dos menores de edad que permanecían atrapados. Ambos fueron rescatados con vida por infantes de marina argentinos junto a los equipos de emergencia venezolanos.

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Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela
Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: Ministerio de Defensa.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, Bart forma parte del grupo de búsqueda del primer contingente de militares especializados que Argentina envió a Venezuela para colaborar con la asistencia humanitaria tras los terremotos.

Tras finalizar el rescate, el perro fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar, que destacaron su labor y agradecieron el trabajo realizado por toda la misión argentina.

Mientras tanto, el contingente argentino continúa trabajando en las zonas más afectadas por los sismos, en coordinación con las autoridades locales y otros equipos internacionales de rescate.

Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: via REUTERS

Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

El fútbol argentino y venezolano se encuentra sumido en un profundo dolor tras confirmarse el trágico desenlace de la búsqueda de la familia de Lucas Trejo este sábado 27 de junio. El club Deportivo La Guaira, institución en la que se desempeña el futbolista oriundo de Córdoba, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales donde ratificó el hallazgo sin vida de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa. El grupo familiar completo permanecía desaparecido desde que el devastador terremoto azotó la región costera del país caribeño.

La confirmación puso fin a varias jornadas de desesperación y de intensos operativos de rastrillaje. Al momento de registrarse los terremotos, el defensor cordobés se encontraba en la ciudad de Caracas disputando un compromiso deportivo con su club. Al regresar de urgencia a la localidad de La Guaira, Trejo se topó con el derrumbe absoluto del edificio de departamentos donde habitaban su mujer y sus hijos, sumándose de inmediato a las complejas tareas de remoción de escombros a la par de rescatistas, familiares y voluntarios civiles.

futbolista argentino Lucas Trejo busca a su esposa e hijos por el terremoto en venezuela
Hallaron sin vida a la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela Foto: Cuenta de Instagram de Lucas Trejo

La zona de Playa Grande, donde se localizaba la vivienda del futbolista argentino, fue identificada por las autoridades de emergencia como uno de los epicentros con mayores daños materiales del país. “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, expresaron desde las redes sociales oficiales del club.

TerremotoVenezuela
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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