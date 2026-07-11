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Impacto en la televisión argentina: quién era Rodolfo Pousá, el periodista con más de 40 años de carrera que murió a los 82 años

Rodolfo Pousá murió este viernes 10 de julio por la noche y la noticia causó desazón en los medios nacionales. La trayectoria del periodista que perdió la vida a los 82 años y trabajó en América TV, El Trece y Télam.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El reconocido periodista tenía 82 años.
El reconocido periodista tenía 82 años. Foto: El Litoral
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Este viernes 10 de julio, se confirmó el fallecimiento de Rodolfo Pousá a los 82 años. Fue uno de los periodistas y conductores que marcó una etapa fundamental en la historia de los noticieros de la televisión argentina desempeñándose tanto frente a las cámaras como en la gestión ejecutiva de medios tradicionales y públicos.

Murió Rodolfo Pousá: cuatro décadas de trayectoria en la televisión

Pousá construyó un extenso recorrido en los medios de comunicación del país a través de diferentes roles clave: comenzó su carrera televisiva en 1971. Con el tiempo, se transformó en uno de los rostros más familiares de los informativos de Canal 9, Canal 11 y América, además de desempeñarse como corresponsal para diversas cadenas internacionales.

Con el paso de los años, asumió responsabilidades detrás de escena. Uno de sus puestos más destacados fue el de gerente de noticias de Canal 13, coordinando uno de los servicios informativos más potentes del país como Telenoche.

Fuera de la televisión privada, Pousá estuvo al frente de la administración de medios oficiales ejerciendo como presidente de la agencia estatal de noticias Télam durante la presidencia de Mauricio Macri.

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Tras conocerse la noticia, diversos comunicadores, periodistas y exfuncionarios que compartieron espacio de trabajo con Pousá expresaron su dolor y destacaron su calidez humana:

La periodista Guadalupe Vázquez resaltó su “estilo culto, elegante y moderado, y los consejos que daba como un padre”. Y agregó: “Se fue un caballero, un valiente y un periodista excepcional, pero sobre todo un ser humano sumamente cálido, afectuoso y amigo de sus amigos”.

Hernán Lombardi, exministro de Medios Públicos, lo recordó como “un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria” que, según subrayó, “enfrentó a las mafias y a la corrupción”.

Néstor Sclauzero, periodista y exdirectivo de la TV Pública, destacó su “gran trayectoria en noticieros de varios canales” y cerró su mensaje con un afectuoso “buen viaje, Rolo”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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