La declaración del chofer tras el trágico accidente en la rambla de Mar del Plata: “Se rompió la dirección y no pude hacer nada”

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Foto: X @Nicolimassosa

Mientras avanza la investigación por el trágico siniestro ocurrido en Mar del Plata, este lunes 22 declaró el conductor del colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda en el Boulevard Marítimo, atropelló a varias personas, provocó la muerte de una mujer y dejó varios heridos. Se trata de Mariano Miralles (30), quien prestó testimonio ante el fiscal Germán Vera Tapia. Según su relato, el hecho se originó por una falla mecánica en la unidad. “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, aseguró el chofer durante la audiencia.

Declaración del chofer y su versión del accidente en Mar del Plata

Entre lágrimas, Miralles expresó sus condolencias a las víctimas y sostuvo que circulaba realizando su recorrido habitual cuando se produjo el desperfecto técnico. El episodio tuvo lugar en la dársena ubicada sobre el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y San Martín, en inmediaciones del skatepark.

Accidente fatal en una de las veredas de la rambla de Mar del Plata. Video: X @Nicolimassosa

Finalizada la declaración, a la que llegó en condición de aprehendido y acompañado de su abogado, el conductor recuperó la libertad, aunque la causa continúa en etapa de investigación.

Investigación judicial: peritajes y testimonios clave

El fiscal Vera Tapia indicó que ahora espera los resultados de los peritajes para determinar con precisión las causas del hecho. En este sentido, señaló que la versión brindada por Miralles coincide, hasta el momento, con los testimonios de tres pasajeras que viajaban en el colectivo y que fueron entrevistadas tras el accidente.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la fiscalía, el siniestro fatal habría sido consecuencia de una falla mecánica en el sistema de dirección del ómnibus. “El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. El extremo de la dirección quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, explicó Vera Tapia en declaraciones a LU6 Radio Atlántica.

El chofer aseguró que cumplía con su recorrido habitual cuando el colectivo sufrió un desperfecto técnico. Foto: X @Nicolimassosa

El funcionario judicial también destacó que, en principio, la unidad contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, tenía seguro y que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. “Hay que comprobar todo, pero la Policía Científica deberá determinar en qué estado se encontraba el colectivo”, aclaró.

Testigos y reacción tras el accidente

El fiscal reveló que varios testigos que viajaban a bordo coincidieron en que el chofer conducía con normalidad antes del hecho: respetaba las paradas, frenaba en los semáforos y circulaba a velocidad adecuada. Sin embargo, algunos pasajeros advirtieron que momentos antes de ingresar a la dársena “algo había pasado” con el vehículo.

La versión del chofer coincide con la palabra de tres pasajeras entrevistadas después del trágico accidente. Foto: X @Nicolimassosa

En tanto, Vera Tapia confirmó que, tras el accidente, el conductor fue trasladado a la comisaría cuarta. “Lo tuvimos que sacar de ahí porque lo querían linchar”, señaló sobre la reacción de algunas personas presentes en el lugar, visiblemente conmocionadas por la tragedia.

La causa continúa en etapa de instrucción y será clave el resultado de las pericias mecánicas para establecer responsabilidades en el hecho que conmocionó a la ciudad balnearia.