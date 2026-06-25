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Tragedia en San Vicente: el conmovedor pedido de justicia por la muerte de una familia entera en un accidente vial

El hecho ocurrió el sábado 23 de mayo por la noche en la Ruta Provincial 6 a la altura del kilómetro 53 con sentido a Cañuelas. La familia estaba conformada por cinco personas, entre ellos, dos menores.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La familia fallecida estaba conformada por cinco personas, entre ellos, dos menores.
La familia fallecida estaba conformada por cinco personas, entre ellos, dos menores. Foto: El Norte
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El municipio de San Vicente continúa consternado por la tragedia vial que involucró a dos automóviles y que terminó con la muerte de una familia entera conformada por cinco personas: Ninfa Cabañas (49); Serafina Benítez Cabañas (31); Juan Aníbal López Rodríguez (29); y los menores Brailin Beatriz Sanabria Benítez (10) y Maicol Benítez, un bebé de solo dos meses. Ahora, sus allegados marchan para pedir justicia.

El siniestro se registró el pasado sábado 23 de mayo en horas de la noche sobre la Ruta Provincial 6 hacia Cañuelas en el kilómetro 53. La familia que iba a bordo de un Peugeot 207 fue embestida de manera abrupta por una camioneta Volkswagen Amarok que iba a gran velocidad y era conducida por Leandro Panetta (28). El hombre se encuentra detenido aunque pidió ser liberado.

Los allegados a la familia relataron que aquel sábado se dirigían a Cañuelas para que el bebé pudiera recibir atención médica urgente por una afección. Antes habían intentado que los atendieran en el Hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón, pero no había personal de guardia pediátrica.

Por el hecho, hay un hombre de 28 años detenido. Foto: El Norte

El pedido de Justicia de la familia

Ante el reciente pedido de liberación por parte de Panetto, amigos y familiares de las cinco víctimas organizaron una marcha para pedir justicia y para que la causa no sea archivada como en otros casos judiciales sobre tragedias viales.

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El primer reclamo se realizó este jueves a las 8:00h frente al Juzgado N.º 8 de Cañuelas y el segundo se hará este viernes 26 de junio a la misma hora y lugar.

Piden que Panetto siga detenido “por las cinco vidas que fueron arrebatadas en ese trágico accidente”. Y exigieron, además, que las voces de sus familiares fallecidos “no queden olvidadas”.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 6 sentido a Cañuelas. Foto: C5n

Además, solicitaron que la marcha sea pacífica y en orden. “Es necesario que la sociedad tome conocimiento de lo que está ocurriendo”, concluyeron.

La causa judicial por la Tragedia en San Vicente

En este momento, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 Descentralizada de San Vicente, cuya titular es la fiscal Karina Guyot.

La investigación está centrada en determinar el rol del conductor de la Amarok en el trágico accidente. El sujeto está imputado y detenido por el hecho. En las últimas horas, no obstante, la defensa del individuo pidió la liberación tras argumentar que “no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento" de la causa.

Ahora bien, deberá esperar la resolución del juez de garantías Marín Rizzo, que se expedirá al respecto en cinco días.

Asimismo, el abogado querellante, Duilio Fontana, indicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que se encuentran reuniendo más evidencia del hecho para presentar ante la Justicia y que ya se instruyó como particular damnificado.

Por otro lado, sostuvo que aún faltan los resultados de la pericia accidentológica vial, la cual será fundamental para el desarrollo de la investigación contra el conductor imputado.

Accidente de tránsitoMarcha
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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