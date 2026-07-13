Alerta en Atlanta por Argentina vs. Inglaterra: refuerzan el operativo de seguridad ante una semifinal de alto riesgo

Atlanta refuerza el operativo de seguridad ante una semifinal de alto riesgo entre Argentina e Inglaterra. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

La confirmación del cruce de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. De cara al trascendental encuentro de este miércoles por la noche en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Departamento de Policía (APD) se enfrenta a uno de los operativos más complejos del torneo, en un contexto marcado por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y la masiva movilización de simpatizantes.

Las autoridades norteamericanas, acostumbradas a la organización de eventos deportivos bajo la lógica de la NFL, reconocen que esta semifinal representa un inédito desafío por factores que trascienden ampliamente el ámbito futbolístico. La histórica tensión entre argentinos e ingleses, sumada al colorido folclore de ambas hinchadas y a la expectativa que genera un duelo de semejante magnitud, obligó a reforzar los protocolos de seguridad previstos.

Seguridad reforzada en Atlanta para el partido entre Argentina e Inglaterra

Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con el sistema de distribución de entradas que aplica la FIFA en esta instancia de la competencia. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en las ligas europeas o en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), donde las parcialidades suelen estar estrictamente separadas mediante vallados, pulmones de seguridad e ingresos diferenciados, la organización contempla una ocupación mayoritariamente mixta dentro del estadio.

Los únicos sectores delimitados serán los bloques asignados oficialmente a cada federación detrás de los arcos. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Según informó el diario británico Daily Mail, los únicos sectores claramente delimitados serán los bloques asignados oficialmente a cada federación detrás de los arcos. En el resto del recinto se prevé una distribución prácticamente equitativa entre aficionados argentinos e ingleses, una situación que elimina las barreras de contención tradicionales para un partido considerado de alto riesgo.

La necesidad de extremar los cuidados quedó reflejada en las últimas horas con la circulación de diversos videos en redes sociales. En distintos puntos de Atlanta ya se registraron incidentes menores y enfrentamientos aislados entre simpatizantes de ambas nacionalidades. Uno de los registros más difundidos muestra a un hincha inglés intercambiando golpes con tres hombres que vestían camisetas argentinas en las inmediaciones de un establecimiento gastronómico de la ciudad.

Los antecedentes históricos que preocupan a la Policía de Atlanta

De acuerdo con el mismo medio británico, los responsables del operativo conocen en detalle los antecedentes históricos que rodean este enfrentamiento. En la planificación de seguridad aparecen contemplados elementos de fuerte carga simbólica como la Guerra de Malvinas de 1982 y los recordados episodios protagonizados por Diego Maradona durante el Mundial de México 1986, con la célebre “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” todavía presentes en el imaginario colectivo de ambos países.

Los responsables del operativo conocen en detalle los antecedentes que rodean este enfrentamiento. Foto: Reuters (Lee Smith)

Asimismo, las autoridades también siguen de cerca el comportamiento de las hinchadas y las expresiones vinculadas al cancionero futbolero argentino, habitual protagonista en escenarios donde existe una fuerte rivalidad deportiva.

Para los organismos de seguridad, el desafío consiste en evitar que esas referencias históricas y culturales se conviertan en focos de conflicto dentro o fuera del estadio. Por ese motivo, el dispositivo previsto contempla controles reforzados tanto en los accesos al recinto como en las zonas de mayor concentración de aficionados.

Miles de argentinos viajarán a Atlanta para acompañar a la Selección

A la complejidad del operativo se suma otro factor determinante: el desplazamiento interno de miles de aficionados dentro de los Estados Unidos. Las estimaciones señalan que una importante cantidad de argentinos residentes en Florida y otros estados viajarán hacia Atlanta durante las próximas horas para acompañar al seleccionado nacional.

Las autoridades de Atlanta buscarán garantizar una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

Incluso, se espera la presencia de numerosos simpatizantes sin entradas, dispuestos a acercarse a los alrededores del estadio para participar del clima previo al encuentro. Esta situación genera una presión adicional para las autoridades locales, que deberán coordinar no solo la seguridad en el Mercedes-Benz Stadium, sino también el movimiento de personas en puntos neurálgicos de la ciudad.

Con todos estos elementos sobre la mesa, Atlanta se prepara para vivir una de las jornadas más exigentes en materia de seguridad deportiva de los últimos años. Mientras dentro del campo se definirá un boleto a la final, fuera de él las autoridades buscarán garantizar que una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial se desarrolle sin incidentes de consideración.