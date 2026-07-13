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Persecución en la General Paz: evadieron un control policial y fueron detenidos tras chocar con un patrullero

El procedimiento se inició luego de que operadores de la División Anillo Digital detectaran que ambos ocupantes viajaban sin casco.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Persecución en General Paz.
Persecución en General Paz. Foto: Ministerio de Seguridad
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Dos motociclistas que eludieron un control de seguridad de la Policía de la Ciudad fuero detenidos tras protagonizar una persecución que empezó sobre la avenida General Paz y se extendió hasta la localidad bonaerense de Villa Madero. Uno de los sospechosos tiene 17 años y registra cuatro antecedentes por robos en territorio porteño entre 2023 y 2025.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento inició cuando operadores de la División Anillo Digital detectaron una moto Bajaj Rouser 200 que circulaba por la Gral. Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, sentido Riachuelo.

Ambos ocupantes viajaban sin casco, por lo que los efectivos les ordenaron detener la marcha mediante señales lumínicas y sonoras. En ese momento, el conductor aceleró, lo que dio lugar a un seguimiento coordinado desde el sistema de monitoreo y con móviles desplegados sobre la autopista.

Así fue la persecución en General Paz. Video: Ministerio de Seguridad

La persecución duró varios minutos y terminó en la colectora de la avenida General Paz, ya en jurisdicción de la localidad bonaerense de Villa Madero, en el partido de La Matanza.

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Así fue la persecución en General Paz

Según la investigación, la persecución culminó cuando los sospechosos intentaron eludir el cerco de seguridad y terminaron chocando contra un patrullero. Durante la maniobra impactaron primero contra el paragolpes delantero del móvil y luego contra la puerta del conductor, aunque finalmente fueron interceptados y reducidos por los efectivos.

Tras ser identificados, se comprobó que ambos residían en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el prontuario del acompañante: un adolescente de 17 años que registraba cuatro antecedentes por robos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires entre 2023 y 2025.

Durante la revisión de la motocicleta en la que circulaban, los agentes detectaron diversas anomalías que despertaron sospechas sobre su procedencia. De acuerdo con el acta policial, la Bajaj Rouser carecía de llave de encendido y presentaba el tambor de arranque dañado, indicios compatibles con una posible alteración o robo del vehículo.

dos detenidos tras una persecución en General Paz
Persecución en General Paz. Foto: Ministerio de Seguridad

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N.º 7, encabezado por el juez Gonzalo Oliver de Tezanos. El magistrado dispuso la detención de ambos sospechosos y ordenó iniciar actuaciones por encubrimiento de robo automotor, mientras avanzan las pericias para determinar el origen de la motocicleta y verificar si cuenta con pedido de secuestro o presenta otras irregularidades registrales.

El menor fue trasladado al Instituto Inchausti, mientras que el mayor de edad quedó a disposición de la Justicia.

PersecuciónDetenidosGeneral Paz
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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