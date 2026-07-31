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Maltrato en un geriátrico de Mar del Plata: clausuraron la residencia en la que un cuidador agredió a dos ancianas

La medida fue llevada a cabo por inspectores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En tanto, el exempleado de la residencia está imputado en una causa judicial por “lesiones leves”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El geriátrico de Mar del Plata fue clausurado.
El geriátrico de Mar del Plata fue clausurado. Foto: 0223
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El geriátrico de Mar de Plata “David” fue clausurado este jueves de manera transitoria por disposición del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La medida se lleva a cabo tras la difusión de una serie de videos en los que se puede ver a un cuidador del establecimiento, ubicado entre las calles Dean Funes y Rivadavia, maltratando a dos ancianas.

El cierre temporal se da debido a que las autoridades provinciales detectaron que la residencia no contaba con la habilitación sanitaria vigente. De hecho, en marzo de 2026, habían recibido una intimación para renovar el permiso, sin embargo, nunca lo hicieron.

La clausura es temporaria. Según los agentes del Ministerio deberán normalizar la situación en lo inmediato para volver a funcionar. Se trata de un trámite que tienen que realizar los propietarios del establecimiento.

Enfermero maltratando a una anciana en un geriátrico
Un cuidador agredió a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata. Foto: Captura

Pero no son las únicas irregularidades que se encontraron en el geriátrico de Mar del Plata. Por otra parte, de acuerdo al sitio 0223, la residencia para adultos mayores tampoco tenía en su poder el contrato con una compañía que se encarga de llevar a cabo un tratamiento contra residuos patogénicos.

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Video aberrante:un cuidador fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

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Asimismo, se encontraban entre sus residentes a personas menores de 65 años, algo que tampoco está permitido y está considerado como una infracción por parte del Ministerio de Salud.

Investigan al cuidador que maltrató a dos ancianas en Mar del Plata

La policía de Mar del Plata detuvo este jueves al cuidador de 37 años del geriátrico “David” por las agresiones que perpetró contra dos ancianas en dicho establecimiento. Los ataques, que quedaron grabados gracias a una cámara de seguridad del lugar, ocurrieron este lunes 27 de julio pasadas las 19:00h.

Un enfermero maltrató a una anciana en un geriátrico de Mar del Plata Video: NA

Al inicio de la filmación, el agresor se encuentra alimentando a dos mujeres en sillas de ruedas. Una de las ancianas intenta levantar la mano para servirse de la taza y el hombre le baja brutalmente el brazo hacia abajo.

En la filmación, se ve que, luego, el sujeto golpea a la mujer con una cuchara y le provoca una herida en el labio. La anciana, visiblemente dolorida, se toma el rostro con las manos para aliviar la lesión. En tanto, el sujeto se levanta intempestivamente de su silla y se la lleva hacia otro lugar de la residencia geriátrica.

Existe un segundo video en el que se puede ver al hombre y a una mujer en el cuarto donde duermen los residentes. Allí el sujeto le coloca la ropa de manera brusca y agresiva.

El maltrato era tanto físico como verbal. De hecho, allegados a las adultas mayores sostuvieron que el hombre les habría dicho “que les iba a romper la cabeza” y que se “murieran de una vez por todas”.

Un cuidador fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata.

La imputación al cuidador del geriátrico

Tras obtener las filmaciones, las autoridades del geriátrico resolvieron echar al hombre y denunciarlo. Actualmente, el sujeto está imputado por el delito de “lesiones leves” por orden de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales.

Antes de la autorización del fiscal Carlos María Russo de la Unidad Fiscal de Investigaciones N°7 de Mar del Plata, el sujeto permanecía prófugo. De hecho, se supo que había borrado sus cuentas en redes sociales para que no lo ubicaran.

Los investigadores intentarán, en las próximas horas, determinar si hubo más episodios de violencia perpetrados por el individuo contra las dos víctimas o con otros residentes en el geriátrico.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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