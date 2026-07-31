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Boca deja La Bombonera por el mal estado del campo de juego: ¿dónde hará de local ante Estudiantes y Vélez?

El Xeneize mudará su localía para los duelos ante el Pincha y el Fortín por la fecha 2 y 4, respectivamente. ¿Dónde deberán ir los bosteros?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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La Bombonera.
La Bombonera. Foto: X
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Boca cambiará su localía para los próximos partidos debido al mal estado del campo de juego de La Bombonera, una situación que quedó expuesta durante el empate frente a O’Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La diferencia de color del césped en el sector cercano a los palcos y los bancos de suplentes llamó la atención de los hinchas presentes en el estadio y de quienes siguieron el encuentro por televisión.

Mal estado de La Bombonera.
Mal estado de La Bombonera. Foto: Captura de video.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evaluó el estado del terreno y determinó cambiar de sede para los compromisos programados para el miércoles 5 de agosto frente a Estudiantes y el domingo 9 ante Vélez.

Ante esto, las gestiones entre clubes llegaron a buen puerto y el Xeneize hará de local en el estadio Tomás A. Ducó de Huracán, en Parque Patricios.

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Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Foto: Google Maps

¿Qué pasó en el campo de juego xeneize?

El problema se originó durante el receso por el Mundial, cuando el club inició un proceso de mantenimiento con maquinaria pesada para mejorar el suelo antes de realizar una nueva resiembra.

Sin embargo, las condiciones climáticas retrasaron el crecimiento del pasto, especialmente en el sector lindero a los palcos, una zona que recibe menos luz solar y requiere un tratamiento más complejo.

Obras en el césped de La Bombonera.
Obras en el césped de La Bombonera. Foto: X

Las deficiencias del terreno también influyeron en el desarrollo del partido ante O’Higgins, ya que a medida que avanzó el encuentro aparecieron numerosos pozos que dificultaron la circulación de la pelota, la conducción y los pases al ras, lo que dejó en evidencia que el césped no estaba en condiciones óptimas.

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