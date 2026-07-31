Llega la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas a un pueblo bonaerense: habrá artesanías criollas y shows de folklore

Guiso de lentejas. Foto: NA

Los amantes de la gastronomía tradicional ya tienen una cita marcada en el calendario. La localidad bonaerense de Del Viso, en el partido de Pilar, será sede de la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas, un evento pensado para disfrutar de los sabores típicos argentinos junto a propuestas culturales y recreativas para toda la familia.

Organizada por el municipio, la celebración reunirá a cocineros, productores y emprendedores locales en una jornada que tendrá como protagonista a uno de los platos más representativos de la cocina de invierno: el guiso de lentejas.

Cuándo, dónde y a qué hora se realiza la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas en Del Viso

La segunda edición de la fiesta se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el Paseo Del Viso, ubicado en la intersección de Lisandro de la Torre y Beruti.

Guiso de lentejas. Foto: Freepik.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos espacios gastronómicos y disfrutar de actividades vinculadas a las tradiciones criollas. Además, se desarrollará un concurso que premiará al mejor cocinero del día, elegido con la participación del público.

La propuesta busca consolidarse como uno de los encuentros gastronómicos más atractivos de la zona norte bonaerense, poniendo en valor recetas populares que forman parte de la identidad argentina.

Folklore en vivo y artesanías criollas: qué se ofrece en esta edición del evento bonaerense

Además de las degustaciones y preparaciones del tradicional guiso de lentejas, la fiesta contará con shows de folklore en vivo y una feria de artesanías criollas, dos de los grandes atractivos anunciados para esta edición.

Los asistentes también encontrarán distintas opciones gastronómicas típicas, entre ellas empanadas, pastelitos y tortas fritas, productos infaltables en este tipo de celebraciones populares.

El evento apunta a combinar cultura, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio, con actividades pensadas para todas las edades y una fuerte presencia de productores y emprendedores locales.

Guiso de lentejas, un plato con historia

El guiso de lentejas tiene una larga tradición que atraviesa generaciones. Sus orígenes se remontan a miles de años atrás, aunque en Argentina logró una identidad propia gracias a la combinación de lentejas, carnes, embutidos y verduras cocinadas lentamente.

Del Viso queda en Pilar Foto: Wikipedia

Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las preparaciones más elegidas durante los meses fríos, especialmente en reuniones familiares y encuentros comunitarios, donde el plato suele compartir protagonismo con historias y costumbres transmitidas de generación en generación.

Cómo llegar a Del Viso desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más rápidas es tomar la Panamericana Ramal Pilar y continuar hasta el acceso a Del Viso. El recorrido demanda aproximadamente entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

También es posible llegar en transporte público mediante los servicios ferroviarios y líneas de colectivos que conectan distintos puntos del Área Metropolitana con la localidad de Pilar.

Con gastronomía criolla, música en vivo, feria de artesanos y el esperado concurso de cocineros, la Fiesta del Guiso de Lentejas se prepara para reunir a vecinos y turistas en una jornada dedicada a celebrar los sabores y tradiciones bonaerenses.