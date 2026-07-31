comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Llega la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas a un pueblo bonaerense: habrá artesanías criollas y shows de folklore

La localidad de Del Viso, en el partido de Pilar, será escenario de la segunda edición de la Fiesta del Guiso de Lentejas, una propuesta que combinará gastronomía, espectáculos folklóricos, artesanías criollas y un concurso para elegir al mejor cocinero de la jornada.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Guiso de lentejas. Foto: NA
Guiso de lentejas. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los amantes de la gastronomía tradicional ya tienen una cita marcada en el calendario. La localidad bonaerense de Del Viso, en el partido de Pilar, será sede de la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas, un evento pensado para disfrutar de los sabores típicos argentinos junto a propuestas culturales y recreativas para toda la familia.

Organizada por el municipio, la celebración reunirá a cocineros, productores y emprendedores locales en una jornada que tendrá como protagonista a uno de los platos más representativos de la cocina de invierno: el guiso de lentejas.

Cuándo, dónde y a qué hora se realiza la 2° Fiesta del Guiso de Lentejas en Del Viso

La segunda edición de la fiesta se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el Paseo Del Viso, ubicado en la intersección de Lisandro de la Torre y Beruti.

Guiso de lentejas. Foto: Freepik.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos espacios gastronómicos y disfrutar de actividades vinculadas a las tradiciones criollas. Además, se desarrollará un concurso que premiará al mejor cocinero del día, elegido con la participación del público.

Contenido Recomendado

San Andrés de Giles, el pueblo bonaerense que nació alrededor de un oratorio y celebra la Fiesta del Salame más largo del país

San Andrés de Giles, el pueblo bonaerense que nació alrededor de un oratorio y celebra la Fiesta del Salame más largo del país

Llega la Fiesta de la Mermelada:el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

Llega la Fiesta de la Mermelada: el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

La propuesta busca consolidarse como uno de los encuentros gastronómicos más atractivos de la zona norte bonaerense, poniendo en valor recetas populares que forman parte de la identidad argentina.

Folklore en vivo y artesanías criollas: qué se ofrece en esta edición del evento bonaerense

Además de las degustaciones y preparaciones del tradicional guiso de lentejas, la fiesta contará con shows de folklore en vivo y una feria de artesanías criollas, dos de los grandes atractivos anunciados para esta edición.

Los asistentes también encontrarán distintas opciones gastronómicas típicas, entre ellas empanadas, pastelitos y tortas fritas, productos infaltables en este tipo de celebraciones populares.

El evento apunta a combinar cultura, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio, con actividades pensadas para todas las edades y una fuerte presencia de productores y emprendedores locales.

Guiso de lentejas, un plato con historia

El guiso de lentejas tiene una larga tradición que atraviesa generaciones. Sus orígenes se remontan a miles de años atrás, aunque en Argentina logró una identidad propia gracias a la combinación de lentejas, carnes, embutidos y verduras cocinadas lentamente.

Del Viso queda en Pilar Foto: Wikipedia

Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las preparaciones más elegidas durante los meses fríos, especialmente en reuniones familiares y encuentros comunitarios, donde el plato suele compartir protagonismo con historias y costumbres transmitidas de generación en generación.

Cómo llegar a Del Viso desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más rápidas es tomar la Panamericana Ramal Pilar y continuar hasta el acceso a Del Viso. El recorrido demanda aproximadamente entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

También es posible llegar en transporte público mediante los servicios ferroviarios y líneas de colectivos que conectan distintos puntos del Área Metropolitana con la localidad de Pilar.

Con gastronomía criolla, música en vivo, feria de artesanos y el esperado concurso de cocineros, la Fiesta del Guiso de Lentejas se prepara para reunir a vecinos y turistas en una jornada dedicada a celebrar los sabores y tradiciones bonaerenses.

Fiestas RegionalesPilarBuenos AiresguisosEscapadas
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Salame más largo del país:fecha, grilla y cómo llegar desde CABA

    El pueblito bonaerense que celebra la Fiesta del Salame más largo del país: fecha, grilla y cómo llegar desde CABA

  2. Llega la Fiesta de la Mermelada:el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

    Llega la Fiesta de la Mermelada: el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

  3. El castillo de Sandro en Boedo:historia, obsesiones y reliquias del artista que quiso construir su propio reino

    El castillo de Sandro en Boedo: historia, obsesiones y reliquias del artista que quiso construir su propio reino

  4. El bar histórico de Colegiales que funciona desde 1902 y conserva el sándwich que enamora a los porteños

    El bar histórico de Colegiales que funciona desde 1902 y conserva el sándwich que enamora a los porteños

  5. Un pueblo bonaerense celebra sus 163 años con la Fiesta del Buñuelo Artesanal:cuándo y dónde será el evento con entrada gratis

    Un pueblo bonaerense celebra sus 163 años con la Fiesta del Buñuelo Artesanal: cuándo y dónde será el evento con entrada gratis
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Martín Menem defendió la reforma del Banco Central y anticipó el debate en Diputados:“Argumentos a favor de mantenerlo no quedan”

Martín Menem defendió la reforma del Banco Central y anticipó el debate en Diputados: “Argumentos a favor de mantenerlo no quedan”

Javier Milei negó que el desembolso de dólares de EEUU haya “salvado” a la Argentina:“Su aporte fue de menos del 5%”

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ingresó a Diputados y el Gobierno confía en aprobarlo en agosto

Malvinas:una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Economía

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Por qué el Ministerio de Economía salió a vender sus propios dólares para controlar el dólar sin tocar las reservas del Banco Central

Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

ANSES paga a DNI terminados en 0, 1, 2 y 3:fechas clave de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

Internacionales

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España: cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida

Duras palabras de Juan Román Riquelme por el rendimiento de Boca ante O’Higgins en la Sudamericana:“No te pueden hacer un gol de lateral”

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Donald Trump advirtió que la crisis migratoria en Ceuta podría repetirse en Estados Unidos si ganan los demócratas