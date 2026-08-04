Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Barrancas de Belgrano tras el episodio con Candela Arizaga

Detuvieron a Facundo Moyano por "privación ilegítima de la libertad". Foto: Canal 26

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4 ordenó allanar el departamento de Facundo Moyano (41), detenido por “lesiones y privación ilegítima de la libertad” de su pareja Candela Arizaga (23), ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

El operativo fue solicitado por el auxiliar fiscal Julián Pistone y comenzó cerca de las 16:00h. Los oficiales no encontraron estupefacientes en el lugar, aunque sí se llevaron dos dispositivos móviles.

En tanto, Moyano permanece detenido en la Alcaidía N°4 de Barracas. El sindicalista continuará privado de su libertad por lo menos 24 horas más mientras las autoridades continúan recolectando pruebas del caso, así lo confirmaron a Canal 26 fuentes judiciales allegadas a la causa.

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24 horas para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho por regla general”, indicaron.

Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano. La joven se encuentra internada en el Hospital Pirovano. Foto: CANAL26

Y agregaron: “Una vez que se lo intima de los hechos, depende de qué hechos, porque puede cambiar los delitos que se le endilguen; ahí, tras la intimación, se le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva a la Justicia”.

Por otro lado, Arizaga aún no ha sido dada de alta y permanecerá internada en el Pirovano. Si bien negó haber sido agredida por Moyano, la Justicia buscará que amplíe su declaración al salir del centro médico.

Detención de Facundo Moyano: qué pasó en la madrugada del martes en Belgrano

Fuentes de Policía de la Ciudad indicaron a este medio que a las 5:03 a.m. de este martes 4 de agosto ingresó un llamado al 911 por un incidente con una pareja en un edificio de Avenida del Libertador al 5400.

Efectivos policiales se presentaron en el lugar y entrevistaron al encargado, quien sostuvo que dos personas salieron corriendo de allí y empezaron a correr desesperadamente por la vía pública.

Finalmente, los agentes lograron interceptar a la mujer de 23 años, que había sido vista caminando semidesnuda y desorientada, y a Moyano, en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

El edificio donde vive Moyano. Foto: Captura

Mientras la joven que fue identificada como Candela Arizaga, modelo e influencer, fue trasladada de inmediato al Hospital Pirovano, para ser atendida de urgencia, Facundo Moyano, quedó demorado temporariamente en la comisaría 13A de Belgrano.

La causa está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El momento en que Candela Arizaga sale corriendo semidesnuda del departamento de Moyano

Se dio a conocer un nuevo video del momento en que Candela Arizaga sale del departamento de Moyano. La joven de 23 años, semidesnuda y descalza, empieza a correr por la vía pública, mientras el sindicalista la persigue detrás. El recorrido registrado por las cámaras de seguridad tiene lugar en pleno Barrio Chino.

El momento en que Candela Arizaga sale corriendo del departamento de Moyano

Mientras el material obtenido ya forma parte de la causa, Facundo Moyano se negó a realizar los estudios pertinentes de sangre y orina.

En tanto, Juan Pablo Fioribello allegado a la familia Moyano se presentó en la sede judicial y sostuvo que, según su visión, el fiscal “se precipitó a ordenar la detención” del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines.

Por el momento, el padre de Facundo, Hugo Moyano, ni ningún miembro de la familia ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido.