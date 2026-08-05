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Buenos Aires, Córdoba y Luján: las tres ciudades del recorrido del Papa León XIV que desplegarán un fuerte operativo de seguridad

Tras confirmarse la visita del Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, la Cancillería informó que se desplegará un trabajo coordinado en materia de logística, protocolo y seguridad junto a la Santa Sede.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario brindó detalles sobre la visita del Papa Leon XIV a la Argentina en noviembre de 2026.
El funcionario brindó detalles sobre la visita del Papa Leon XIV a la Argentina en noviembre de 2026. Foto: Prensa Gobierno
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El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles 5 de agosto que el Papa León XIV realizará una visita histórica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y destacó que se trata de “un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos”. Además, señaló que la llegada del Santo Padre es el resultado de “un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido” impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, el funcionario hizo hincapié en el despliegue organizativo que demandará la llegada del Sumo Pontífice y recordó las gestiones iniciadas a principios de año: “En febrero de este año tuve el honor de entregar personalmente la invitación oficial en el Vaticano y le transmití la voluntad del Gobierno argentino de recibirlo, poniendo a disposición todas las capacidades del Estado para hacer posible esta visita”.

Respecto a la preparación del terreno y el resguardo de la comitiva papal, Quirno detalló que las áreas de Gobierno ya se encuentran trabajando de manera activa para garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas en el país. “Durante las próximas semanas continuaremos coordinando, junto con la Santa Sede, todos los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de esta visita apostólica”, informó.

El Papa León XIV y Javier Milei
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

En esa misma línea, el canciller anunció que, a partir de la próxima semana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará reuniones interministeriales con las áreas del Gobierno nacional involucradas en la organización de la visita. Asimismo, agregó que “el Gobierno nacional también emitirá un decreto en el que se declara la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV de interés nacional”.

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“Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina”, afirmó el funcionario, al destacar que “después de casi cuatro décadas la Argentina recibirá la visita del Sumo Pontífice”. En ese sentido, explicó que la visita “es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido iniciado por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, quien cursó la invitación a Su Santidad”.

Sobre el itinerario que demandará la cobertura de seguridad, Quirno señaló que “como ocurre en todos los viajes del Santo Padre, el programa detallado será comunicado oportunamente por la Santa Sede” y precisó que “solo se anticipó que la visita apostólica tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján”.

Por último, el canciller remarcó “la excelente coordinación institucional mantenida durante todos estos meses, basada en la confianza, el respeto mutuo y la reserva que la Santa Sede solicitó para este proceso”, destacando el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno nacional, la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina.

Para finalizar, afirmó que “es un momento histórico de alegría que honra a nuestro país” y agradeció “a la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica, a la Conferencia Episcopal Argentina, a nuestros equipos de la Secretaría de Culto y a nuestra Embajada ante la Santa Sede, que han trabajado con profesionalismo para llegar a este momento”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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