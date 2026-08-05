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Javier Milei viaja al exterior: comienza su gira por Ecuador y Colombia con reuniones clave

El presidente viaja a Quito para cumplir una agenda oficial junto a su par de Ecuador, Daniel Noboa. Tras finalizar las actividades bilaterales, la comitiva presidencial se trasladará a la ciudad de Cali, en Colombia, donde el mandatario asistirá a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país.

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Milei viaja al exterior: comienza su gira por Ecuador y Colombia con reuniones clave.
Milei viaja al exterior: comienza su gira por Ecuador y Colombia con reuniones clave. Foto: EFE
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Javier Milei iniciará esta semana una nueva gira por Sudamérica que incluirá una visita oficial a Ecuador y su participación en la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El viaje forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer los vínculos con mandatarios de la región afines a su línea política.

De acuerdo con la agenda difundida por Presidencia, el mandatario partirá este miércoles a las 20 rumbo a Quito, donde comenzará su actividad oficial.

El jueves, a las 11, Milei mantendrá una jornada de trabajo junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien compartirá reuniones bilaterales para avanzar en temas de interés común entre ambos países.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.

Ese mismo día, a las 18, la comitiva presidencial viajará hacia la ciudad de Cali, en Colombia, donde el jefe de Estado continuará con la segunda etapa de su gira.

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Finalmente, el viernes 7 de agosto, a las 9, Milei asistirá a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, en un acto que reunirá a distintos líderes de la región.

Con este viaje, el Presidente busca reforzar la relación con Ecuador y acompañar el inicio de la nueva gestión colombiana, en el marco de una agenda orientada a estrechar la cooperación y los vínculos políticos con gobiernos de la región.

Javier Milei y Daniel Noboa profundizan la relación entre Argentina y Ecuador

La sintonía entre Milei y Noboa no es nueva. Durante la visita que el presidente ecuatoriano realizó a la Casa Rosada en agosto de 2025, ambos mandatarios analizaron mecanismos para ampliar el trabajo conjunto en materia de seguridad, minería, energías renovables, comercio y biotecnología.

Ahora, el encuentro en Quito buscará traducir esos entendimientos políticos en compromisos concretos. De acuerdo con lo anticipado por Milei el mes pasado, la agenda incluirá la firma de una serie de acuerdos bilaterales pendientes que buscan fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Daniel Noboa y Javier Milei. Foto: Captura

La estrategia de Milei para construir un bloque de derecha en América Latina

Más allá de la agenda diplomática y comercial, la visita a Ecuador se enmarca en una apuesta política más amplia de la Casa Rosada: consolidar una coalición de líderes de derecha en la región con Milei como uno de sus principales articuladores.

En los últimos meses, el jefe de Estado argentino profundizó esa estrategia. En ese marco, viajó a San Pablo para respaldar a Flávio Bolsonaro de cara a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, una decisión que derivó en tensiones diplomáticas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, también participó en Lima de la toma de posesión de Keiko Fujimori.

Desde el entorno presidencial sostienen que la construcción de alianzas ideológicas regionales forma parte de la denominada “batalla cultural” que Milei impulsa desde su llegada a la política nacional.

Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: Reuters (Angela Ponce)

Qué líderes podrían reunirse con Milei en la asunción de Cali

La visita a Colombia podría convertirse también en una nueva foto política de la denominada “nueva derecha” latinoamericana. Al igual que ocurrió durante la asunción de Fujimori en Perú, se espera la presencia de varios presidentes y dirigentes alineados con ese espacio político.

Entre los nombres que podrían participar figuran Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Nayib Bukele, de El Salvador; Nasry Asfura, de Honduras; Luis Abinader, de República Dominicana; Laura Fernández, de Costa Rica; y José Raúl Mulino, de Panamá.

En ese contexto, Milei reivindicó recientemente el avance regional de los gobiernos y movimientos afines a sus ideas. “Cuando yo arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul”, afirmó durante una entrevista con LN+. “Yo vengo de la batalla cultural. Yo miro el tablero del mundo. Fíjese cómo los hechos me van dando la razón”, concluyó el presidente.

Con esta nueva gira por Quito y Cali, Milei buscará reforzar tanto los vínculos diplomáticos de la Argentina como su posicionamiento dentro de una red de líderes que comparten una agenda centrada en el libre mercado, la seguridad y la confrontación con los proyectos políticos identificados con la izquierda en la región.

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