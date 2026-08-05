Asesinaron a un policía de la Ciudad durante un intento de robo: recibió dos disparos en el pecho

Ariel José Luis Martínez era efectivo de la Policía de la Ciudad. Foto: redes sociales.

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue asesinado este martes por la noche durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo, cuando se encontraba de franco. Los delincuentes intentaron robarle la moto y le dispararon tras identificarse como efectivo policial.

El crimen ocurrió en la intersección de Helvecia y Ruta 21, en la localidad de Libertad. La víctima fue identificada como Ariel José Luis Martínez, de 32 años, quien prestaba servicio en la Comisaría Vecinal 15 A, ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Ariel José Luis Martínez era efectivo de la Policía de la Ciudad. Foto: Policía de la Ciudad

De acuerdo con las primeras informaciones, dos delincuentes lo interceptaron con fines de robo. En ese momento, cuando Martínez se identificó como policía, los delincuentes abrieron fuego y le efectuaron dos disparos en el pecho que le provocaron la muerte.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME de Merlo, cuyos profesionales constataron el fallecimiento del efectivo en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 4ª de Merlo y de la Fiscalía de turno de Morón, que trabajan en la recolección de pruebas y en las pericias para identificar y detener a los responsables.

Por su parte, la cuenta oficial de la Policía de la Ciudad compartió un descargo en las redes sociales: “Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente. Que descanse en paz”.

Ariel José Luis Martínez era efectivo de la Policía de la Ciudad. Foto: redes sociales.

Efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle la moto

Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un presunto motochorro de 17 años durante un intento de robo ocurrido en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de la calle Chile y la Ruta 8, donde el oficial, que estaba de franco, fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto Honda Tornado.

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes comenzaron a dispararle y el policía respondió con su arma reglamentaria, una pistola Beretta Px4 calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del intercambio de disparos, Benjamín Lautaro Benítez, de 17 años, recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el lugar. En tanto, el segundo sospechoso logró escapar a bordo de una moto Honda Tornado de color negro.

Efectivo de la Policía de la Ciudad se defendió de un delincuente y lo mató. Video: redes sociales.

Por su parte, el efectivo resultó ileso y, tras las pericias realizadas por la Policía Científica, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que habría sido utilizada por el adolescente fallecido.

La causa quedó en manos de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, que la caratuló como “tentativa de robo” y “homicidio”. Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida contra el policía.

Horas después del hecho, familiares, amigos y allegados de Benítez organizaron una despedida en la localidad de José C. Paz, donde vivía el adolescente. Durante la convocatoria, un grupo de personas interrumpió el tránsito, incendió una motocicleta y despidió al joven con aplausos y cantos. En el barrio era conocido con el apodo de “Pichilo”.