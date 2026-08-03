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Asesinato de Mailén Antonich en Mar del Plata: los dos serenos detenidos se negaron a declarar ante el fiscal y seguirán detenidos

La joven de 25 años fue a buscar trabajo y terminó asesinada a sangre fría. Su cuerpo fue hallado detrás de una casilla donde vivían los sospechosos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Mailén Antonich tenía 25 años.
Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.
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Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos serenos detenidos por el crimen de Mailén Antonich, se negaron a declarar ante el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, y seguirán detenidos en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El cuerpo de la joven de 25 años fue encontrado detrás de una casilla donde vivían los sospechosos. Estaba el cadáver envuelto en una frazada y con las manos y pies atados con cables.

La autopsia reveló que murió por una puñalada en la zona de la cervical que le provocó una hemorragia y seguida la muerte. Además, presentaba lesiones en brazos, manos y piernas que indican que intentó defenderse, y signos compatibles con un abuso sexual. Ahora los investigadores esperan los resultados de los análisis de ADN para confirmar si las muestras recolectadas coinciden con las de los detenidos.

Los detenidos por el crimen de Mailén Antonich. Foto: NA.

En el velatorio de Mailén Antonich, su hermano insistió en que “la Policía no hizo nada”

El velatorio de Mailén Antonich se realizó este lunes y, en medio del dolor por el último adiós, su hermano Walter insistió en que “la Policía no hizo nada” y reveló una conversación que la víctima mantuvo con una amiga horas antes.

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“Estamos shockeados, no podemos entenderlo”, expresó Walter, quien destacó en todo momento que Mailén estaba buscando trabajo para poder solventar los gastos de sus dos hijas.

Lugar donde encontraron el cuerpo de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.

En ese sentido, contó en diálogo con el medio TN que, horas antes del crimen, le había mandado un mensaje a una amiga diciendo que “el trabajo era raro, pero necesitaba la plata”. Acerca de la actuación policial, el hermano de la víctima se mostró enojado ante la falta de acción: “Nosotros molestamos, nos metimos en el lugar, teníamos la foto que subió mi hermana a sus historias que decía dónde estaba y la Policía no hizo nada”.

Otro punto expuesto es el motivo por el que los efectivos tardaron en actuar: “La comisaría 16ta estaba explotada, había mucha gente que había ido porque le robaron el celular y no nos tomaban la denuncia”.

Por último, contó cómo fueron los dos encuentros que mantuvo con los sospechosos antes de que fueran detenidos: “En todo momento nos llamó la atención cómo actuaban”.

Mailén Antonich tenía 25 años y era madre de dos pequeñas. Foto: redes sociales.

Walter recordó que la primera vez vio a uno de los presuntos acusados que estaba embarrado, cuando en la zona hay arena, y encapuchado: “Se contradecían, estaban nerviosos”. “Cuando volvemos a ir, encontramos el cuerpo de Mailén y vemos que estaban prendiendo fuego algo, por lo que mi tío se acercó, le sacó la capucha y lo agarró del cuello”, relató.

CrimenAsesinatoMar del Plata
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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