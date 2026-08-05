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Jinetes, exhibiciones y mucha historia: dónde se realiza el Encuentro del Carruaje y el Caballo y cuándo será este año

Los participantes del evento de época exhibirán carruajes de distintas épocas y compartirán su pasión por una de las tradiciones más representativas del campo. Dónde es.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús.
Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje
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Durante dos jornadas, las calles de Chascomús se llenarán de color, historia y tradición con la llegada de carruajes antiguos, caballos y jinetes provenientes de diferentes localidades de la provincia y de distintos puntos del país.

Esta fiesta regional, pactada para el 12 y 13 de septiembre, que ya supera las dos décadas de trayectoria, se consolidó como un punto de encuentro para quienes disfrutan el patrimonio argentino. Los participantes exhibirán carruajes de distintas épocas y compartirán su pasión por una de las tradiciones más representativas del campo.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Video: Instagram/elcaballoyelcarruaje

De qué se trata el evento Encuentro del Carruaje y el Caballo

El evento, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús, ofrecerá un amplio programa de actividades para toda la familia. Entre las principales propuestas habrá desfiles por la ciudad, exhibiciones, concursos y diferentes espacios donde el público podrá conocer de cerca la evolución de los medios de transporte rurales y la historia vinculada al caballo en la Argentina.

Además de su atractivo turístico, el encuentro representa una valiosa oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a las costumbres camperas, las prendas típicas y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural bonaerense.

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Con un ambiente festivo y profundamente ligado a las raíces del campo argentino, el 12° Encuentro del Caballo y el Carruaje promete volver a convocar a miles de visitantes durante un fin de semana que anticipará la llegada de la primavera con historia, cultura y pasión por las tradiciones.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Qué actividades se pueden hacer en Chascomús

  • Recorrer la Laguna de Chascomús: es el principal atractivo de la ciudad. Se puede caminar por la costanera, andar en bicicleta, hacer un picnic o practicar actividades náuticas como kayak, vela y pesca deportiva.
  • Visitar el casco histórico: pasear por la Plaza Independencia, conocer la Catedral Nuestra Señora de la Merced y descubrir edificios históricos que reflejan el pasado de una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires.
  • Disfrutar de la gastronomía local: Chascomús ofrece una amplia variedad de parrillas, restaurantes y cafeterías donde se pueden probar carnes, pescados de río y platos regionales, muchos con vista a la laguna.
Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Cómo llegar a Chascomús desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Chascomús es sencillo y demanda alrededor de 1 hora y 45 minutos en auto.

  • En auto:

Tomá la Autopista Buenos Aires - La Plata y continuá por la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) en dirección a Mar del Plata. A la altura del kilómetro 120 se encuentra el acceso a Chascomús. El recorrido es de aproximadamente 125 kilómetros.

  • En tren:

También se puede viajar en los servicios de larga distancia de Trenes Argentinos que unen la estación Constitución con Mar del Plata y tienen parada en Chascomús. Es una alternativa cómoda para quienes no viajan en vehículo propio.

Fiestas RegionalesChascomúsCaballoEscapadas
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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