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El ICE detuvo a un futbolista argentino en Miami: el club respaldó a Matías Pourrain y qué dijo su familia

Matías Pourrain fue detenido por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami cuando viajaba con el plantel del Miami United rumbo a Los Ángeles.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE.
Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE. Foto: X/@Porquettargasce
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El Miami United FC expresó su “profunda conmoción” luego de que el futbolista argentino Matías Pourrain fuera detenido por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami, cuando se disponía a viajar junto al plantel rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

A través de un comunicado, la institución aseguró que se puso a disposición del jugador y de su familia desde el primer momento. Además, informó que brinda asistencia legal y mantiene una comunicación permanente para acompañar el proceso.

Agentes del ICE, en Estados Unidos.
Agentes del ICE, en Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a que esta situación pueda resolverse de la mejor manera posible”, señaló el club.

La institución también destacó la importancia de Pourrain dentro del plantel y remarcó sus cualidades personales. “Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United”, expresó el comunicado.

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Qué dijo la familia de Matías Pourrain

La detención tomó por sorpresa a los familiares del futbolista, que se enteraron de lo ocurrido a través de sus propios compañeros de equipo.

Su hermano, Juan Pourrain, contó que Matías había salido campeón del Sudeste con el Miami United FC y que debía viajar a Los Ángeles para participar de los Nacionales.

Según relató, el jugador se encontraba atravesando un proceso de asilo en Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo y número de Social Security. Sin embargo, todavía esperaba una cita para avanzar con la entrevista correspondiente.

“Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita”, explicó Juan, quien vinculó la detención con los controles migratorios que actualmente se realizan en Estados Unidos.

Durante la madrugada, el futbolista pudo comunicarse brevemente con su pareja y le informó que creía encontrarse en el centro de detención de Miramar, una instalación utilizada por el ICE para realizar procedimientos administrativos y recopilar información antes de derivar a los detenidos.

El pedido de la familia para que pueda seguir el proceso en libertad

La familia de Pourrain sostiene que el futbolista no tiene antecedentes y reclama que pueda continuar su proceso migratorio en libertad.

Juan cuestionó las condiciones en las que permanece detenido y pidió que, en caso de que deba presentarse a una entrevista migratoria, pueda hacerlo mientras continúa el proceso desde su domicilio.

Matías Porrain, futbolista argentino detenido por el ICE
El jugador fue detenido en el aeropuerto de Miami previo a disputar un partido en Los Ángeles con su equipo. Foto: Cuenta de Instagram de Matías Pourrain

El caso generó preocupación dentro del Miami United, que aseguró que sus compañeros, entrenadores y todo el personal del club permanecen junto al jugador y su familia mientras se resuelve su situación.

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain comenzó su carrera en el Club Real Pilar y formó parte del histórico triunfo frente a Vélez por la Copa Argentina en 2019.

Posteriormente, el futbolista argentino emigró a Estados Unidos, donde continuó su carrera en Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon, antes de incorporarse al Miami United FC.

Además, tuvo participación en la Baller League, una competencia de fútbol 6 que amplió su recorrido dentro del fútbol estadounidense.

FútbolEstados UnidosMigraciones
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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