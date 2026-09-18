Todavía no se extinguió, pero esta especie corre un riesgo extremo por el cambio climático y su hábitat limitado

El grillo de matorral de Cozia, cuyo nombre científico es Isophya harzi, una especie endémica de las montañas de Cozia, en Rumania. Foto: Grasshoppers of Europe

Aunque los grandes mamíferos suelen concentrar la atención cuando se habla de conservación, algunas de las especies más vulnerables del planeta son pequeños insectos desconocidos para la mayoría de la población. Ese es el caso del grillo de matorral de Cozia, cuyo nombre científico es Isophya harzi, una especie endémica de las montañas de Cozia, en Rumania.

Su presencia se limita a un territorio muy reducido, una condición que aumenta considerablemente el riesgo de desaparición ante cualquier alteración ambiental.

El insecto está clasificado como En Peligro Crítico, la categoría de amenaza más grave antes de que una especie sea considerada extinta en estado silvestre. Su población presenta una tendencia decreciente y enfrenta presiones asociadas con la transformación del hábitat, los cambios en las prácticas tradicionales de manejo del territorio y las alteraciones climáticas que afectan a los ecosistemas montañosos.

Cómo es el grillo de matorral de Cozia

Este insecto pertenece al orden de los ortópteros y a la familia de los tettigónidos, el mismo grupo que reúne a numerosos grillos de matorral y esperanzas. Fue descrito científicamente en 1960 a partir de ejemplares procedentes de las montañas de Cozia y es reconocido como una especie endémica de Rumania.

Su aspecto está adaptado a la vegetación en la que vive. Tiene una coloración predominantemente verde, similar a la hierba y a las hojas de las plantas montanas, lo que le permite camuflarse. Desde la parte posterior de los ojos aparece una franja blanquecina o rojiza que continúa hacia las alas, mientras que algunos ejemplares presentan bandas de colores en el abdomen.

Entre sus principales características se encuentran:

Los machos miden aproximadamente entre 23 y 26 milímetros .

Las hembras alcanzan entre 24 y 27 milímetros .

Sus alas son cortas y no están preparadas para vuelos prolongados.

Su dieta es predominantemente vegetal, aunque se la considera una especie omnívora.

Se alimenta de hojas y flores de diferentes plantas de montaña.

Los machos producen un canto específico para atraer a las hembras y diferenciarse de otras especies cercanas.

Como ocurre con otros integrantes del género Isophya, las señales acústicas son fundamentales para la reproducción y también ayudan a los especialistas a identificar especies que pueden resultar muy parecidas a simple vista.

El grillo de matorral de Cozia, cuyo nombre científico es Isophya harzi, una especie endémica de las montañas de Cozia, en Rumania. Foto: Grasshoppers of Europe

Un hábitat extremadamente limitado

Una de las mayores debilidades de esta especie es su distribución geográfica. Este grillo está vinculado a ambientes montañosos del macizo de Cozia, dentro de los Cárpatos meridionales de Rumania. Se lo encuentra en las zonas más elevadas, generalmente por encima de los 1.400 metros, donde utiliza plantas de hojas anchas como refugio y fuente de alimento.

Los adultos suelen observarse desde comienzos de julio hasta finales del verano boreal. Durante ese período permanecen sobre hojas de frambuesos, ortigas y otras plantas presentes en los sectores altos de la montaña. Esta dependencia de condiciones ambientales muy concretas limita su capacidad para desplazarse hacia otros territorios si su hábitat original se deteriora.

A diferencia de las especies con grandes áreas de distribución, una población endémica y concentrada en pocos lugares puede verse seriamente afectada por un solo incendio, una modificación del uso de la tierra o un período climático extremo. En el caso de Isophya harzi, su escasa movilidad y la especialización en ambientes montañosos agravan esa exposición.

Por qué el cambio climático representa una amenaza

Los ecosistemas de montaña están especialmente expuestos al aumento de las temperaturas y a las modificaciones en los patrones de precipitación. Para una especie que depende de rangos específicos de altitud, vegetación y microclima, esos cambios pueden alterar los ciclos reproductivos, reducir la disponibilidad de alimento o modificar la estructura del ambiente en el que vive.

Además, las especies adaptadas a zonas elevadas tienen menos posibilidades de desplazarse hacia ambientes más fríos cuando las temperaturas aumentan. Si el hábitat adecuado se mueve progresivamente hacia la cima de las montañas, el espacio disponible se reduce hasta convertirse en una franja cada vez más estrecha. Para un insecto con una distribución tan pequeña, ese proceso puede provocar una rápida disminución de la población.

El grillo de matorral de Cozia, cuyo nombre científico es Isophya harzi, una especie endémica de las montañas de Cozia, en Rumania. Foto: Grasshoppers of Europe

Una especie protegida, pero todavía vulnerable

El grillo de matorral de Cozia se encuentra protegido por los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. También está vinculado a un sitio de la red Natura 2000 en Rumania, una herramienta comunitaria destinada a conservar especies y ambientes de importancia ecológica.

Parte de su área se localiza dentro del Parque Nacional Cozia, lo que le brinda un marco de protección. Sin embargo, la existencia de un área protegida no elimina automáticamente amenazas como el cambio climático, los incendios, la degradación de la vegetación o el aislamiento de las poblaciones.

Entre las medidas necesarias para favorecer su supervivencia aparecen:

Monitorear periódicamente la población y su distribución.

Conservar la vegetación nativa de las zonas altas.

Evitar alteraciones intensivas en los pastizales y matorrales.

Prevenir y controlar los incendios.

Mantener prácticas de manejo compatibles con la biodiversidad.

Estudiar los efectos concretos del cambio climático sobre su ciclo de vida.

Proteger las áreas donde todavía conserva poblaciones reproductivas.

La situación de Isophya harzi demuestra que una especie no necesita ocupar grandes extensiones ni ser popular para cumplir una función ecológica relevante.

Su futuro dependerá de la capacidad de conservar un espacio diminuto frente a presiones cada vez mayores. Todavía sobrevive en las montañas de Cozia, pero su categoría de En Peligro Crítico indica que el margen para actuar es reducido.