Avenida de Mayo, el primer bulevar de Sudamérica inspirada en París: la campaña que busca devolverle su brillo histórico

Avenida de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Caminar por la Avenida de Mayo nunca fue simplemente ir de un punto a otro. Desde su nacimiento, esta arteria porteña fue pensada como una declaración de poder, progreso y modernidad. Su traza une dos corazones institucionales de la Argentina: la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada, y la Plaza del Congreso, donde se levanta el Palacio Legislativo.

Esa conexión no fue casual, sino profundamente simbólica: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quedaron enlazados por un corredor urbano que buscaba mostrar una Buenos Aires ambiciosa, cosmopolita y lista para competir con las grandes capitales del mundo.

La avenida fue inaugurada oficialmente el 9 de julio de 1894, en pleno clima de transformación urbana. El proyecto había sido impulsado por el intendente Torcuato de Alvear, quien imaginaba una ciudad más ordenada, higiénica y monumental, en sintonía con los bulevares parisinos que habían cambiado para siempre la fisonomía de Francia.

La obra implicó abrir una enorme cicatriz en el viejo casco colonial porteño, con expropiaciones, demoliciones y debates que marcaron a fuego el crecimiento de Buenos Aires.

Una campaña busca devolverle el esplendor perdido

Hoy, aquella avenida que supo concentrar lujo, cultura, hoteles, cafés y vida política atraviesa un nuevo desafío. Una campaña ciudadana impulsada por Máximo Chinen, estudiante de arquitectura de la FADU-UBA y creador de la cuenta “Mirar Hacia Arriba”, propone una recuperación integral de la Avenida de Mayo.

Avenida de Mayo, Buenos Aires. Foto: GCBA.

La iniciativa apunta a restaurar fachadas, ordenar la cartelería comercial, mejorar veredas, sumar luminarias de inspiración histórica y avanzar con un esquema de paseo semipeatonal durante los fines de semana.

La propuesta no se limita a “embellecer” una calle. Busca que la avenida vuelva a funcionar como un gran corredor cultural, turístico, gastronómico e inmobiliario, capaz de atraer visitantes, comercios, hoteles y nuevas inversiones.

Según la iniciativa, una puesta en valor del entorno podría generar un efecto derrame sobre edificios privados, locales vacíos y propiedades que hoy cargan con el deterioro del centro porteño después de años de menor movimiento comercial y cambios en los hábitos laborales.

Cúpulas, bares y palacios: el museo a cielo abierto que muchos dejaron de mirar

La Avenida de Mayo guarda una paradoja: miles de personas la cruzan cada día, pero pocas levantan la vista. Allí sobreviven algunas de las fachadas más impactantes de Buenos Aires, con estilos que combinan academicismo francés, neoclasicismo, art nouveau, eclecticismo y una fuerte impronta hispánica.

No por nada el corredor fue declarado Lugar Histórico Nacional y forma parte del eje cívico de la Ciudad.

Uno de sus símbolos más reconocibles es el Palacio Barolo, ubicado en Avenida de Mayo 1370. Diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti por encargo del empresario Luigi Barolo, fue inaugurado en la década de 1920 y se transformó en uno de los primeros rascacielos porteños.

Avenida de Mayo, Palacio Barolo, turismo, Buenos Aires

Su diseño está cargado de referencias a la Divina Comedia de Dante Alighieri, con una estructura simbólica que remite al infierno, el purgatorio y el paraíso. Además, fue pionero en el uso del hormigón armado y llegó a ser uno de los edificios más altos de Buenos Aires.

A pocas cuadras, el Café Tortoni sigue funcionando como una cápsula del tiempo. Fundado en 1858, es considerado el café más antiguo de Buenos Aires y uno de los grandes templos de la bohemia porteña.

Por sus mesas pasaron figuras como Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Federico García Lorca, Julio Cortázar, Luigi Pirandello y Benito Quinquela Martín. Su fachada sobre Avenida de Mayo se consolidó después de la apertura de la arteria y fue diseñada por Alejandro Christophersen, uno de los nombres clave de la arquitectura porteña.

La Línea A: el tren subterráneo que hizo historia bajo sus baldosas

Debajo de la Avenida de Mayo también late otra historia fundamental: la de la Línea A del subte, inaugurada el 1 de diciembre de 1913. Fue el primer subterráneo de América Latina, del hemisferio sur y del mundo hispanohablante, una obra que colocó a Buenos Aires en la conversación de las grandes ciudades modernas de principios del siglo XX.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Su primer tramo conectaba Plaza de Mayo con Plaza Miserere y fue construido con excavaciones en trinchera, una técnica que consistía en abrir grandes zanjas, construir el túnel y luego cubrir la superficie.

Por eso, muchas de sus estaciones históricas tienen una fisonomía distinta a la de otras líneas posteriores. Durante décadas, los antiguos coches La Brugeoise, de madera y origen belga, se convirtieron en un ícono sentimental para generaciones de pasajeros.

De la Belle Époque al deterioro: cómo perdió brillo una avenida única

Durante sus primeras décadas, la Avenida de Mayo fue sinónimo de elegancia, modernidad y vida urbana. Hoteles, teatros, confiterías, redacciones periodísticas, clubes españoles y cafés la convirtieron en un escenario central de la vida cultural y política.

Avenida de Mayo Foto: Instagram @buenosairespanorama

Allí se cruzaban inmigrantes, funcionarios, artistas, periodistas, escritores y vecinos que encontraban en sus veredas un paseo urbano distinto a todo lo conocido hasta entonces.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el esplendor empezó a convivir con el desgaste. Fachadas ennegrecidas, marquesinas invasivas, cables a la vista, locales cerrados y edificios con baja ocupación fueron cambiando la postal.

El impacto posterior de la pandemia y la migración de oficinas hacia otros corredores de la Ciudad profundizaron la pérdida de actividad en parte del centro porteño.