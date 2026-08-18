El fiscal general de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de “tentativa de femicidio” y afirmó que seguirá detenido por “peligro de fuga”

Fernando Cerimedo. Foto: REUTERS

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó que Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, es investigado por el presunto delito de “tentativa de femicidio”, tras un ataque armado sufrido por su ex pareja en la región oriental de Santa Cruz.

El funcionario judicial dijo que “se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo”, tras tomarle una declaración luego de su arresto en Santa Cruz.

“A la fecha, él se encuentra aprehendido, se le va a tomar su declaración ahora en calidad de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional”, señaló Mariaca y anunció que la comisión de fiscales que investiga el suceso pedirá la detención preventiva del argentino, al existir un “peligro de fuga” y “obstaculización” de la investigación.

Es investigado por el ataque a balazos a la activista política Nadia Beller, señalada por medios locales como su expareja. Foto: El Deber

Al mismo tiempo, el funcionario advirtió que la causa no se limita a determinar la posible responsabilidad de Cerimedo y señaló que podrían existir otros autores intelectuales detrás del atentado.

El fiscal general explicó que la abogada recibió tres disparos, le fueron concedidos treinta días de incapacidad, se encuentra “consciente, orientada” y permanece “bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva” en una clínica en Santa Cruz.

Mariaca indicó que se tomó la declaración y se le hizo una “valoración psicológica” a Beller, quien explicó a los fiscales que ella y Cerimedo “eran pareja”, por lo que la investigación fue abierta inicialmente bajo la figura de “tentativa de asesinato”, pero se modificó a “tentativa de feminicidio”.

Nadia Beller Foto: Instagram

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se solidarizó con la activista y pidió “una investigación seria y profunda” del suceso, al asegurar que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”.

El caso

Fernando Cerimedo fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala y permanecía internada con diagnóstico reservado.

Ataque a la activista Nadia Beller en Bolivia.

Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera ⁠es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, comentó David Gómez, de la Policía de Santa Cruz.

Según la investigación, los autores del ataque llegaron vestidos como repartidores e interceptaron a Beller en las escalinatas de un hotel. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.