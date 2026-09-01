Franco Colapinto estrenará el paquete de mejoras más importante del año en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto estrenará el paquete de mejoras más importante del año en el GP de Italia de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Italia con una novedad que puede marcar un antes y un después para su temporada en la Fórmula 1. Alpine confirmó que el piloto argentino contará en Monza con el mismo paquete de actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort, una evolución técnica que representa la intervención más importante realizada por la escudería en los últimos meses.

Un salto técnico para igualar condiciones con Pierre Gasly

La decisión fue tomada después de que el equipo evaluara de manera positiva el rendimiento de las nuevas piezas en el monoplaza de Gasly durante el Gran Premio de los Países Bajos. El objetivo es que ambos autos compitan bajo las mismas condiciones técnicas y que Alpine pueda aspirar con mayor regularidad a la zona de puntos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Benoit Tessier)

El paquete incorpora ocho modificaciones y busca corregir la pérdida de competitividad que el equipo había evidenciado en el cierre de la primera parte del campeonato. Desde la estructura técnica de Enstone consideran que las mejoras ofrecen una base más sólida para optimizar el rendimiento en distintos tipos de circuitos.

Steve Nielsen, director de Alpine F1, destacó que el estreno de las actualizaciones respondió a las expectativas internas. “La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó según lo esperado, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, explicó el directivo, quien además señaló que el objetivo es tener a ambos monoplazas luchando por posiciones de puntos.

Qué cambios tendrá el Alpine A526 de Franco Colapinto en Monza

El núcleo de la evolución está en el suelo del auto, una de las áreas más importantes en la actual generación de vehículos de Fórmula 1. Alpine rediseñó la superficie inferior, la tabla central y los bordes laterales con la intención de generar más carga aerodinámica y mejorar el flujo de aire que circula debajo del monoplaza.

El núcleo de la evolución está en el suelo del auto, una de las áreas más importantes en la actual generación. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Las modificaciones también alcanzan al difusor, los pontones y la zona posterior del chasis, elementos que ahora trabajan en conjunto con la nueva plataforma aerodinámica. A eso se suman cambios en la geometría de los tambores de las ruedas traseras, la estructura de impacto posterior y ajustes en los flaps del alerón trasero para mejorar la eficiencia tanto en rectas como en curvas rápidas.

Se trata de un paquete especialmente importante para una pista como Monza, donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica suelen ser factores determinantes para el resultado final.

La ilusión de Franco Colapinto en un circuito especial para él

La carrera en Italia llega además pocos días después de que Alpine confirmara oficialmente la continuidad de Colapinto para la temporada 2027, una muestra de confianza hacia el argentino y del progreso que mostró durante el año.

Con auto renovado, Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más emblemáticos del calendario. Foto: REUTERS

“Hice mi debut en Fórmula 1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí frente a los aficionados italianos”, afirmó el piloto de 23 años. Sobre las mejoras, agregó: “El avance parecía prometedor y trabajaremos arduamente para adaptarnos lo más rápido posible a los cambios”.

Con un auto renovado, la continuidad asegurada para el futuro y la expectativa de dar un salto competitivo, Colapinto se prepara para afrontar uno de los desafíos más emblemáticos del calendario. Alpine apuesta a que las nuevas actualizaciones le permitan acercarse a la zona de puntos y convertir el GP de Italia en una de las fechas más importantes de su temporada.

El cronograma completo del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1 : 07:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre