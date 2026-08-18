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Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba

Durante el procedimiento, se secuestró una pistola calibre 22, un arma de fabricación casera, envoltorios con estupefacientes, dinero en efectivo, munición de diverso calibre y documentación de interés para la causa.

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Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba.
Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba. Foto: Captura video Canal 26.
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Personal municipal de Lanús Gobierno, en coordinación con la Policía de la Provincia, llevó a cabo de la demolición de un inmueble que funcionaba como punto de venta de drogas en el barrio Acuba, a partir de una investigación que realizó la UFI N° 5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que arrojó como resultado que ese sitio era utilizado para la comercialización de estupefacientes en la zona.

Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba. Foto: Captura video Canal 26.

El mencionado espacio, situado en Pasaje Pilar al 4400, es el mismo al que acudieron efectivos de la Comisaría 5ta de Lanús en la madrugada del 12 de agosto, tras recibir un llamado del 911 por detonaciones de armas de fuego.

Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba. Foto: Captura video Canal 26.

Una vez en el lugar hallaron a un sujeto sin vida y a otro herido con dos impactos de bala, que fue trasladado al Hospital Evita de Lanús y luego fue aprehendido.

Operativo en Lanús: demolieron un búnker narco en el barrio Acuba

Durante el procedimiento, se secuestró una pistola calibre 22, un arma de fabricación casera, envoltorios con estupefacientes, dinero en efectivo, munición de diverso calibre y documentación de interés para la causa.

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