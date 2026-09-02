Franco Colapinto tuvo un encuentro especial con Lautaro Martínez antes del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto junto a Lautaro Martínez en la previa del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La previa del Gran Premio de Italia regaló una imagen que rápidamente despertó la atención de los fanáticos argentinos. Antes de salir a pista en Monza, Franco Colapinto visitó al futbolista Lautaro Martínez en el centro de entrenamiento del Inter de Milán, en un encuentro marcado por la camaradería entre dos de los máximos representantes del deporte nacional en Europa.

El piloto de Alpine y el capitán del conjunto “Neroazzurro” compartieron una jornada distendida, con charlas sobre sus respectivas carreras, anécdotas de la alta competencia y varias imágenes que después circularon en las redes sociales.

El intercambio de regalos entre Franco Colapinto y Lautaro Martínez

Como recuerdo del encuentro, ambos deportistas protagonizaron un intercambio de obsequios que reflejó la buena relación entre ellos.

El encuentro entre Franco Colapinto y Lautaro Martínez en la previa del GP de Italia de la Fórmula 1. Créditos: X @AlpineF1Team

Colapinto le entregó al delantero de la Selección Argentina una chomba oficial de Alpine, mientras que Martínez respondió con una camiseta número 10 del Inter de Milán autografiada.

La escena mostró la conexión entre dos figuras argentinas que se destacan en escenarios internacionales diferentes, pero que comparten el reconocimiento de los fanáticos alrededor del mundo.

Monza, un circuito especial en la carrera de Franco Colapinto

Más allá del encuentro con el futbolista, la atención del piloto argentino está puesta en el Gran Premio de Italia, una carrera que ocupa un lugar especial en su trayectoria deportiva.

Monza siempre será especial para Franco Colapinto, ya que fue el circuito donde debutó en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Monza fue el circuito donde Colapinto debutó en la Fórmula 1 y, por ese motivo, regresar al histórico trazado italiano tiene un significado particular para el pilarense. Además, el argentino llega en un momento de consolidación dentro de Alpine, con su continuidad confirmada en la escudería francesa y el objetivo de volver a sumar puntos.

La cita de este fin de semana también genera expectativas por el rendimiento del monoplaza, ya que será la primera carrera en la que pueda utilizar un nuevo paquete de mejoras técnicas.

La expectativa de Alpine por las mejoras del auto en el GP de Italia

En la antesala de la actividad en pista, Colapinto se mostró entusiasmado con las actualizaciones que incorporará su vehículo durante el fin de semana.

“Este será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y estoy deseando probarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana”, expresó en declaraciones difundidas por Alpine.

Franco Colapinto estrenará su paquete de mejoras en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Con el respaldo de Alpine, un auto renovado y el recuerdo de su estreno en la máxima categoría, Colapinto afrontará en Monza uno de los compromisos más importantes de la temporada, precedido por una postal bien argentina junto a Lautaro que se robó parte de la escena antes de que se enciendan los motores.

El cronograma completo del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1 : 07:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3 : 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre