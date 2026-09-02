comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Franco Colapinto tuvo un encuentro especial con Lautaro Martínez antes del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

En la previa de la carrera en el mítico circuito de Monza, el piloto argentino de Alpine visitó el entrenamiento del Inter de Milán, donde se encontró con el delantero de la Selección Argentina. Hubo charlas, risas e intercambio de regalos entre ambos deportistas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Franco Colapinto junto a Lautaro Martínez en la previa del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
Franco Colapinto junto a Lautaro Martínez en la previa del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La previa del Gran Premio de Italia regaló una imagen que rápidamente despertó la atención de los fanáticos argentinos. Antes de salir a pista en Monza, Franco Colapinto visitó al futbolista Lautaro Martínez en el centro de entrenamiento del Inter de Milán, en un encuentro marcado por la camaradería entre dos de los máximos representantes del deporte nacional en Europa.

El piloto de Alpine y el capitán del conjunto “Neroazzurro” compartieron una jornada distendida, con charlas sobre sus respectivas carreras, anécdotas de la alta competencia y varias imágenes que después circularon en las redes sociales.

El intercambio de regalos entre Franco Colapinto y Lautaro Martínez

Como recuerdo del encuentro, ambos deportistas protagonizaron un intercambio de obsequios que reflejó la buena relación entre ellos.

El encuentro entre Franco Colapinto y Lautaro Martínez en la previa del GP de Italia de la Fórmula 1. Créditos: X @AlpineF1Team

Colapinto le entregó al delantero de la Selección Argentina una chomba oficial de Alpine, mientras que Martínez respondió con una camiseta número 10 del Inter de Milán autografiada.

Contenido Recomendado

Franco Colapinto estrenará el paquete de mejoras más importante del año en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto estrenará el paquete de mejoras más importante del año en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

“¿Y yo?”:el divertido video con el que Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027

“¿Y yo?”: el divertido video con el que Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027

La escena mostró la conexión entre dos figuras argentinas que se destacan en escenarios internacionales diferentes, pero que comparten el reconocimiento de los fanáticos alrededor del mundo.

Monza, un circuito especial en la carrera de Franco Colapinto

Más allá del encuentro con el futbolista, la atención del piloto argentino está puesta en el Gran Premio de Italia, una carrera que ocupa un lugar especial en su trayectoria deportiva.

Monza siempre será especial para Franco Colapinto, ya que fue el circuito donde debutó en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Monza fue el circuito donde Colapinto debutó en la Fórmula 1 y, por ese motivo, regresar al histórico trazado italiano tiene un significado particular para el pilarense. Además, el argentino llega en un momento de consolidación dentro de Alpine, con su continuidad confirmada en la escudería francesa y el objetivo de volver a sumar puntos.

La cita de este fin de semana también genera expectativas por el rendimiento del monoplaza, ya que será la primera carrera en la que pueda utilizar un nuevo paquete de mejoras técnicas.

La expectativa de Alpine por las mejoras del auto en el GP de Italia

En la antesala de la actividad en pista, Colapinto se mostró entusiasmado con las actualizaciones que incorporará su vehículo durante el fin de semana.

Este será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y estoy deseando probarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana”, expresó en declaraciones difundidas por Alpine.

Franco Colapinto estrenará su paquete de mejoras en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Con el respaldo de Alpine, un auto renovado y el recuerdo de su estreno en la máxima categoría, Colapinto afrontará en Monza uno de los compromisos más importantes de la temporada, precedido por una postal bien argentina junto a Lautaro que se robó parte de la escena antes de que se enciendan los motores.

El cronograma completo del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica libre 1: 07:30 (hora argentina)
  • Práctica libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10:00
Franco ColapintoLautaro MartínezFórmula 1Gran Premio de Italia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

    Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

  2. Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina:el anuncio y las repercusiones del fin de una era histórica

    Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina: el anuncio y las repercusiones del fin de una era histórica

  3. El emotivo y original video de la AFA para Lionel Messi tras su renuncia a la Selección argentina

    El emotivo y original video de la AFA para Lionel Messi tras su renuncia a la Selección argentina

  4. Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video:así resumió sus 21 años con la Albiceleste

    Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con un emotivo video: así resumió sus 21 años con la Albiceleste

  5. River rescindió contrato con Chango Más y redefine el nuevo naming del Estadio Monumental:la millonaria recaudación

    River rescindió contrato con Chango Más y redefine el nuevo naming del Estadio Monumental: la millonaria recaudación
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei:“Siempre estamos más cerca”

El canciller Pablo Quirno elevó la apuesta por Malvinas en la antesala de la cadena nacional de Milei: “Siempre estamos más cerca”

El vicepresidente de la UIA criticó al gobierno de Milei:“Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”

Luis Barrionuevo expuso ante estudiantes de la UCA y habló de liderazgo, política y el desafío de formar una nueva generación

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”

Economía

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

ANSES confirmó el calendario de septiembre: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Transporte público gratis:qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 100% de reintegro durante septiembre

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

Internacionales

Donald Trump analiza ponerle su nombre al estrecho de Ormuz tras declararlo “bajo control” de EE.UU.

Donald Trump analiza ponerle su nombre al estrecho de Ormuz tras declararlo “bajo control” de EE.UU.

Operativo Statewide Shield:cómo fue la búsqueda que permitió localizar a 163 menores desaparecidos

Conmoción total en Cuba:aseguran que Raúl Castro sufrió un ACV y su estado de salud es grave

Un diputado del Reino Unido cruzó a Milei por Malvinas:“Son británicas y seguirán siendo británicas”