Ofrecen alojamiento gratis, cubren todas las comidas y piden solo 20 horas semanales de trabajo: así es el voluntariado en una hermosa finca

Quienes sueñan con una experiencia diferente de viaje, lejos de los circuitos turísticos tradicionales, tienen una nueva oportunidad en el Caribe. Una finca ubicada en Utuado, en la zona montañosa de Puerto Rico, lanzó una convocatoria internacional para recibir voluntarios a cambio de alojamiento y alimentación gratuita.
La propuesta está publicada a través de Worldpackers, una plataforma que conecta viajeros con anfitriones de distintos países, y está orientada a personas interesadas en el trabajo al aire libre, la agricultura y la vida en contacto directo con la naturaleza.
La finca busca incorporar entre una y tres personas para colaborar en el mantenimiento de un predio de aproximadamente 40 acres de selva tropical, donde se cultivan cerca de 500 árboles frutales.
En qué consiste la propuesta de voluntariado agrícola en Puerto Rico
La iniciativa ofrece la posibilidad de vivir en un entorno natural rodeado de selva tropical mientras se participa de distintas tareas vinculadas a la producción y el mantenimiento de la finca.
A cambio de una dedicación de 20 horas semanales, los voluntarios reciben hospedaje, desayuno, almuerzo y cena todos los días, además de acceso a diversos servicios básicos. La experiencia está orientada a quienes buscan combinar turismo, trabajo comunitario e intercambio cultural durante su estadía en Puerto Rico.
Cuáles son las tareas de mantenimiento y jardinería requeridas
El trabajo se centra principalmente en el cuidado del predio y de los cultivos. Entre las actividades que deberán realizar los participantes se encuentran:
- Corte de vegetación con desbrozadora, cortadora de césped y machete
- Jardinería, siembra y cosecha de cultivos
- Limpieza y mantenimiento general de la finca
- Poda y cuidado de árboles frutales
- Trabajos menores de construcción y reparación
Además, se solicita apoyo en la poda de la vegetación silvestre que crece alrededor de los árboles frutales, una tarea clave para preservar la producción y mantener en buenas condiciones los distintos sectores de la propiedad.
Qué beneficios incluye la estadía: alojamiento, comidas e internet
Como contraprestación por las horas de trabajo acordadas, la finca ofrece una serie de beneficios destinados a cubrir las necesidades básicas de los voluntarios durante su permanencia. La propuesta incluye:
- Acceso a cocina equipada
- Carpa para dormir
- Conexión básica a internet
- Desayuno, almuerzo y cena
- Dos días libres por semana
- Servicio de lavandería
- Traslado desde el punto de llegada
Sin embargo, los participantes deberán afrontar por su cuenta los costos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y cualquier trámite relacionado con visas o permisos migratorios.
Cómo se organizan las 20 horas de trabajo semanales y los días libres
Uno de los aspectos más atractivos de la convocatoria es la flexibilidad horaria que ofrece la finca.
Los grupos de voluntarios suelen comenzar las actividades alrededor de las 11 de la mañana, mientras que las personas que colaboran de manera individual tienen la posibilidad de distribuir sus horas según sus preferencias, siempre que completen las 20 horas de trabajo semanales establecidas por el programa.
Además, quienes participen de la experiencia contarán con dos días libres por semana, tiempo que podrán aprovechar para recorrer la región montañosa de Utuado, conocer atractivos naturales cercanos o simplemente descansar.
Requisitos de edad e idiomas para postularse a la vacante
La convocatoria está dirigida a voluntarios que viajen solos, en pareja o en dúo. Para ser considerados, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 55 años
- Hablar español o inglés con fluidez
- Contar con buena condición física para realizar tareas al aire libre
- No viajar con mascotas, ya que la finca posee perros territoriales
El perfil buscado apunta a personas con predisposición para el trabajo físico y con interés en desenvolverse en un ambiente rural y natural.
Cómo aplicar a la convocatoria a través de Worldpackers
Las personas interesadas en participar deben ingresar a Worldpackers, la plataforma especializada en experiencias de intercambio que conecta viajeros con anfitriones de todo el mundo.
A través del sitio es posible acceder a la descripción completa de la vacante, conocer las condiciones de la estadía, revisar el perfil del anfitrión y enviar la postulación correspondiente.
Para quienes buscan una forma distinta de viajar por el Caribe, esta propuesta combina alojamiento gratuito, contacto con la naturaleza y una experiencia de inmersión en la vida rural de la isla.