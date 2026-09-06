Fresias en primavera: la guía completa de cuidados para que florezcan y perfumen tu casa antes del 21 de septiembre

Cómo cuidar las fresias en primavera: el secreto para lograr una floración espectacular Foto: Pinterest

Con la inminente llegada de la primavera, las fresias se convierten en las grandes protagonistas. Ellas perfuman los jardines, balcones, patios y hasta los ramos de flores que se regalan a viejos amores ese día tan especial. Famosas por su elegancia y su aroma dulce e inconfundible, estas flores de bulbo son capaces de transformar cualquier espacio en un oasis aromático.

Cuando comienza esta época del año, muchas plantas comienzan a recuperar su ritmo de crecimiento y las fresias se convierten en protagonistas gracias a sus flores coloridas y su perfume característico. Aunque pueden parecer delicadas, con las condiciones adecuadas es posible cultivarlas tanto en macetas como directamente en el jardín.

Cómo cuidar las fresias en primavera: el secreto para lograr una floración espectacular Foto: Pinterest

Si querés lograr que tus plantas broten con fuerza, abran sus varas florales y desplieguen todo su perfume justo a tiempo para la llegada de la primavera, te compartimos una guía práctica con los cuidados esenciales para acelerar su floración de forma saludable.

Ubicación y luz: el motor de su floración de las fresias

Para que las fresias preparen sus capullos y florezcan a tiempo, la luz es el factor determinante. Este tipo de plantas necesita recibir entre 5 y 6 horas diarias de luz solar directa, preferentemente la del sol de la mañana, que es más suave y estimula el desarrollo de las varas.

Además, las fresias no toleran el calor extremo. Si las temperaturas empiezan a subir rápidamente a principios de septiembre, es importante ubicar las macetas en un lugar con semisombra durante las horas centrales de la tarde para evitar que los botones florales se quemen o se sequen antes de abrir.

Cómo cuidar las fresias en primavera: el secreto para lograr una floración espectacular Foto: Pinterest

Riego controlado: humedad sí, encharcamiento no

Las fresias crecen a partir de cormos (estructuras subterráneas similares a bulbos), loscuales son muy sensibles al exceso de agua:

Sustrato húmedo pero drenado: Durante las semanas previas a la primavera, mantendrás la tierra ligeramente húmeda pero nunca encharcada.

Frecuencia: Regá unas 2 a 3 veces por semana, asegurándote de que la maceta o el cantero cuente con un excelente drenaje. Un exceso de humedad puede pudrir las raíces justo cuando la planta está por florecer.

Nutrición: el impulso que necesitan para despertar

Si las plantas ya desarrollaron hojas verdes y finas pero aún no asoman las flores, un aporte extra de nutrientes es el truco clave: la fertilización durante la floración. Para ellos los expertos recomiendan aplicar un fertilizante líquido rico en potasio y fósforo disuelto en el agua de riego cada 15 días. Esto estimula la formación de botones gruesos y potencia la intensidad del perfume natural de la flor.

Por otro lado, es muy importante evitar los abonos con demasiado nitrógeno solo promoverán el crecimiento de más hojas, retrasando la aparición de los colores.

Cómo cuidar las fresias en primavera: el secreto para lograr una floración espectacular Foto: Pinterest

Los tutores son importantes para mantener el tallo erguido

A medida que se acercan los días cálidos de septiembre, las varas florales de las fresias crecen rápidamente y ganan peso. Colocá pequeños tutores de madera o varillas delgadas alrededor de la planta y sujetalas suavemente con hilo suave. Esto evitará que el viento o el peso de las flores doble o quiebre los tallos antes de que lleguen a abrirse del todo.

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Qué hacer con las fresias después de la floración

Cuando las flores comienzan a desaparecer, es importante no cortar inmediatamente todas las hojas. El follaje todavía puede ayudar a la planta a acumular reservas en el bulbo para la próxima temporada.

Las hojas pueden dejarse hasta que amarilleen y se sequen naturalmente. Una vez que el follaje haya perdido su color, se puede retirar. Este cuidado es especialmente importante para quienes cultivan fresias a partir de bulbos y quieren favorecer su desarrollo para futuras floraciones.