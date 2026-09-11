“No me deja salir”: se dieron a conocer chats en los que Camila Castro denunciaba el maltrato de Elías Barrionuevo

Femicidio de Ituzaingó: salieron a luz una serie de chats en los que Camila Castro denunciaba maltrato por parte de Elías Barrionuevo Foto: Redes Sociales

El pasado miércoles a última hora Elías Barrionuevo (19) fue detenido por la Policía Bonaerense en el partido de General Rodríguez en la intersección de Bolivia y Mercedes como principal sospechoso del femicidio de Camila Castro (18), ocurrido en Ituzaingó. Si bien en un video negó haber matado a su novia y manifestó que todo se trató de un “imprevisto”, ahora, se dieron a conocer una serie de chats en los que la propia joven denunciaba maltrato y violencia de género.

Las conversaciones vía WhatsApp se compartieron como capturas en diferentes redes sociales. Fue una allegada a la víctima quien decidió publicarlas. En esos chats se puede leer a Camila sosteniendo una charla con una amiga en la que le confirma que Barrionuevo “no la dejaba salir de la casa” y que la “tenía encerrada en una habitación” desde hacía horas.

Qué dicen los chats de Camila Castro sobre el maltrato de Elías Barrionuevo

Camila Castro envió presuntamente dichos mensajes a una amiga algunas semanas antes de que ocurriera el femicidio en su casa ubicada en la calle Almagro al 2500, en el municipio bonaerense de Ituzaingó.

Se puede ver que la joven le mandó fotografías llorando y algunos videos del lugar en el que supuestamente Barrionuevo la tenía encerrada. En la conversación, se puede leer que la amiga le respondió: “¿Te pegó? Venite a mi casa. Yo estoy acá. Tomamos unos mates si querés. Acabo de bañar a Ose".

Las conversaciones serían de días antes del asesinato. Foto: Facebook Vicky Ituzaingo

Sin embargo, en ese momento, Camila le dijo que su novio no la dejaba salir y que la había encerrado. En tanto, la amiga le contestó: “No te dejes pegar, Cami. Sos una mina muy hermosa para estar ahí”.

Más adelante en la conversación, la amiga le preguntó si estaba sola en el domicilio y ella le dijo que, además, estaban la madre de Barrionuevo y una amiga, pero que aún así “no le abría la puerta” para que se pudiera ir del cuarto.

Cómo avanza la investigación por el femicidio en Ituzaingó

De acuerdo a las primeras declaraciones a la Justicia, el hecho tuvo lugar el martes 8 de septiembre cerca de las 17h. Según Barrionuevo, él y su novia se encontraban discutiendo por una cuestión doméstica y, de un momento a otro, el padre de Camila, Jorge Castro (35) intercedió en el conflicto y supuestamente lo habría amenazado con un arma. El enfrentamiento continuó entre ambos hasta que la víctima se interpuso y terminó baleada. Esto siempre según la versión del sospechoso.

La joven de 18 años fue trasladada de inmediato al Hospital del Bicentenario del municipio, pero a pesar de los repetidos intentos de los médicos por salvarle la vida, la joven finalmente falleció. En tanto, su padre fue atendido en el mismo lugar por heridas menores en sus piernas. Mientras esto ocurría, Barrionuevo se había fugado de la escena del crimen y permaneció prófugo de la Justicia por más de 24 horas.

Los chats los difundió una amiga en redes sociales. Foto: Facebook Vicky Ituzaingo

En este momento, la causa está cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial Morón con los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro a la cabeza de la investigación.

En las próximas horas, se continuará con la toma de declaración a testigos y el análisis de las evidencias que se pudieron recabar hasta ahora. Si bien la pistola con la que fue ejecutado el crimen no fue encontrada, se trataría de un arma calibre .380, ya que los peritos hallaron en la vivienda de Camila dos casquillos y tres vainas pertenecientes a ese modelo de pistola.

Además de Barrionuevo, se encuentran detenidos Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, acusados de “encubrimiento”.

Elías Barrionuevo filmó un video antes de ser detenido y aseguró que “no es un femicida”

Horas antes de ser arrestado por las fuerzas policiales, Elías Barrionuevo se filmó en un domicilio para exculparse del crimen e indicar que él “no era un asesino”. “La amaba y quería que formáramos una familia y ahora se me fue. Pero lo que quiero decir es que nola maté”, expresó. El sujeto, además, le pidió perdón a la madre de su novia y dijo que no se había entregado antes a la Policía porque quería contar cómo habían sucedido los hechos. El sospechoso actualmente se encuentra a disposición de la DDI de Morón.