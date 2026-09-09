comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Murió Chiche Gelblung: cómo fue su última aparición pública antes de ser internado

El periodista falleció a los 82 años después de atravesar varias internaciones. Hasta sus últimos días, mantuvo su rutina laboral y estuvo al frente de sus programas de radio y televisión.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió Chiche Gelblung
Murió Chiche Gelblung Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años luego de haber permanecido en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro respiratorio. La noticia marcó el fin de una extensa carrera periodística marcada por miles de controversias. Una de las grandes características de Chiche, fue que se negó a abandonar el trabajo pese a los problemas de salud que atravesó durante los últimos meses.

Hasta apenas unos días antes de su muerte, Gelblung continuó con su actividad profesional. Su última aparición pública adquiere ahora un significado especial: el periodista había elegido mantenerse frente a las cámaras y los micrófonos prácticamente hasta el final, fiel a una filosofía que había expresado durante su recuperación: el trabajo era para él una forma de terapia.

salud de Chiche Gelblung
El conductor se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei. Foto: Info del Estero

Cuándo fue la última aparición pública de Chiche Gelblung

La última etapa de Gelblung estuvo marcada por su decisión de seguir trabajando pese a las sucesivas internaciones. Días antes de su ingreso al Mater Dei, había trabajado con normalidad hasta el lunes 7 de septiembre en Crónica TV y además se encontraba avanzando en un nuevo proyecto audiovisual.

Incluso cuando su estado físico estaba debilitado, buscó mantenerse activo en los medios. Además, también había continuado con su ciclo radial, demostrando que su intención era seguir adelante con su rutina profesional pese al delicado momento que atravesaba.

Contenido Recomendado

Las guerras y conflictos que cubrió Chiche Gelblung y el dramático recuerdo de Vietnam:“Fue un antes y un después, te cambia”

Las guerras y conflictos que cubrió Chiche Gelblung y el dramático recuerdo de Vietnam: “Fue un antes y un después, te cambia”

El legado más sorprendente de Chiche Gelblung:la autopsia a un “marciano” para desmontar una fake news mundial

El legado más sorprendente de Chiche Gelblung: la autopsia a un “marciano” para desmontar una fake news mundial
Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

“El trabajo es parte de la terapia”: la frase que marcó sus últimos meses

Durante su regreso a la televisión después de una de sus internaciones, Gelblung explicó por qué había decidido volver tan rápido a trabajar. En aquella oportunidad, Guido Záffora destacó su ritmo laboral y el periodista dejó clara su postura. Para él, continuar con sus programas no significaba solamente cumplir con una obligación profesional, sino también mantenerse activo durante su recuperación.

A comienzos de agosto, Gelblung había protagonizado una de sus apariciones más recordadas de este año. Después de recibir el alta médica, regresó a Crónica TV en silla de ruedas.

Lejos de ocultar su estado, habló sobre la situación al comenzar el programa y explicó que tenía las piernas débiles y que utilizaba la silla para no cansarse. Con el humor que lo caracterizaba, buscó llevar tranquilidad a los espectadores y aseguró que, pese a las dificultades físicas, su cabeza estaba en buenas condiciones.

Acá estamos, sobrevivientes. Un poco rotos, pero sobrevivientes. No se asusten por la silla de ruedas, es simplemente porque tengo las piernas un poco débiles y para no cansarme, pero el cerebro está diez puntos”, dijo Chiche en aquella oportunidad. Ese regreso había ocurrido después de una de las varias internaciones que atravesó durante 2026.

Los últimos meses de Chiche Gelblung

En lo últimos meses, Chiche Gelblung tuvo distintos problemas de salud: en mayo sufrió una trombosis en un tobillo que lo llevó a una internación prolongada y a la colocación de dos stents. Permaneció casi un mes en terapia intensiva y luego tuvo nuevos ingresos al Sanatorio Mater Dei.

En junio volvió a ser internado y, posteriormente, atravesó otro episodio respiratorio a fines de julio. Tras cada alta médica, Gelblung intentó retomar rápidamente sus actividades. La última internación comenzó el martes 8 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al Mater Dei debido a dificultades respiratorias. Esta fue la cuarta y última internación que atravesó en el año y la que marcó su fallecimiento.

Chiche GelblungMuerte
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es el colegio trilingüe de las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis:talleres artísticos, deportes de alto nivel y diversidad cultural

    Así es el colegio trilingüe de las hijas de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: talleres artísticos, deportes de alto nivel y diversidad cultural

  2. De qué murió Chiche Gelblung:qué problema de salud tenía el histórico periodista argentino

    De qué murió Chiche Gelblung: qué problema de salud tenía el histórico periodista argentino

  3. Soledad Pastorutti abrió las puertas de su casa de campo:pileta, quincho, huerta y hasta un parque lleno de animales

    Soledad Pastorutti abrió las puertas de su casa de campo: pileta, quincho, huerta y hasta un parque lleno de animales

  4. Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino

    Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino

  5. La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro:estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo

    La nueva casa de Zaira Nara en Uruguay, por dentro: estilo minimalista, vestidor de ensueño y dormitorio con vista al campo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia confirmó el freno a la privatización de AySA a días de la apertura de sobres

La Justicia confirmó el freno a la privatización de AySA a días de la apertura de sobres

Giro en Diputados:La Libertad Avanza dará quórum para evitar una derrota y buscará debatir el endeudamiento familiar

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público:“Soy extremadamente ortodoxo”

La nueva vida de Marcos Peña:se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y hoy encabeza retiros de liderazgo en la Cordillera de los Andes

Economía

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

Internacionales

Permaneció 27 horas enterrada:la impactante historia de la última persona rescatada de los atentados del 11-S

Permaneció 27 horas enterrada: la impactante historia de la última persona rescatada de los atentados del 11-S

Pedro Sánchez, en el ojo de la tormenta:vacaciones y críticas por la crisis de Ceuta

Buscan voluntarios para trabajar hasta 7 horas por día:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa caribeña de Costa Rica

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques