Murió Chiche Gelblung: cómo fue su última aparición pública antes de ser internado

Murió Chiche Gelblung Foto: Captura

Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años luego de haber permanecido en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro respiratorio. La noticia marcó el fin de una extensa carrera periodística marcada por miles de controversias. Una de las grandes características de Chiche, fue que se negó a abandonar el trabajo pese a los problemas de salud que atravesó durante los últimos meses.

Hasta apenas unos días antes de su muerte, Gelblung continuó con su actividad profesional. Su última aparición pública adquiere ahora un significado especial: el periodista había elegido mantenerse frente a las cámaras y los micrófonos prácticamente hasta el final, fiel a una filosofía que había expresado durante su recuperación: el trabajo era para él una forma de terapia.

El conductor se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei. Foto: Info del Estero

Cuándo fue la última aparición pública de Chiche Gelblung

La última etapa de Gelblung estuvo marcada por su decisión de seguir trabajando pese a las sucesivas internaciones. Días antes de su ingreso al Mater Dei, había trabajado con normalidad hasta el lunes 7 de septiembre en Crónica TV y además se encontraba avanzando en un nuevo proyecto audiovisual.

Incluso cuando su estado físico estaba debilitado, buscó mantenerse activo en los medios. Además, también había continuado con su ciclo radial, demostrando que su intención era seguir adelante con su rutina profesional pese al delicado momento que atravesaba.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

“El trabajo es parte de la terapia”: la frase que marcó sus últimos meses

Durante su regreso a la televisión después de una de sus internaciones, Gelblung explicó por qué había decidido volver tan rápido a trabajar. En aquella oportunidad, Guido Záffora destacó su ritmo laboral y el periodista dejó clara su postura. Para él, continuar con sus programas no significaba solamente cumplir con una obligación profesional, sino también mantenerse activo durante su recuperación.

A comienzos de agosto, Gelblung había protagonizado una de sus apariciones más recordadas de este año. Después de recibir el alta médica, regresó a Crónica TV en silla de ruedas.

Lejos de ocultar su estado, habló sobre la situación al comenzar el programa y explicó que tenía las piernas débiles y que utilizaba la silla para no cansarse. Con el humor que lo caracterizaba, buscó llevar tranquilidad a los espectadores y aseguró que, pese a las dificultades físicas, su cabeza estaba en buenas condiciones.

“Acá estamos, sobrevivientes. Un poco rotos, pero sobrevivientes. No se asusten por la silla de ruedas, es simplemente porque tengo las piernas un poco débiles y para no cansarme, pero el cerebro está diez puntos”, dijo Chiche en aquella oportunidad. Ese regreso había ocurrido después de una de las varias internaciones que atravesó durante 2026.

Los últimos meses de Chiche Gelblung

En lo últimos meses, Chiche Gelblung tuvo distintos problemas de salud: en mayo sufrió una trombosis en un tobillo que lo llevó a una internación prolongada y a la colocación de dos stents. Permaneció casi un mes en terapia intensiva y luego tuvo nuevos ingresos al Sanatorio Mater Dei.

En junio volvió a ser internado y, posteriormente, atravesó otro episodio respiratorio a fines de julio. Tras cada alta médica, Gelblung intentó retomar rápidamente sus actividades. La última internación comenzó el martes 8 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al Mater Dei debido a dificultades respiratorias. Esta fue la cuarta y última internación que atravesó en el año y la que marcó su fallecimiento.