Las guerras y conflictos que cubrió Chiche Gelblung y el dramático recuerdo de Vietnam: “Fue un antes y un después, te cambia”

Chiche Gelblung, el periodista que desafió a la guerra: Vietnam, Biafra, Medio Oriente y su última cobertura en Ucrania. Foto: El Cordillerano | NA | Facebook.

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, Chiche Gelblung construyó una extensa trayectoria como periodista gráfico y corresponsal de guerra. Desde Medio Oriente hasta el sudeste asiático y África, estuvo presente en algunos de los conflictos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Incluso, a los 78 años, volvió a una zona de guerra para cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania.

Murió Chiche Gelblung. Foto: Instagram @chiche_oficial

Su primera experiencia como corresponsal llegó en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, cuando tenía apenas 23 años. Por entonces trabajaba en la revista Gente y debió utilizar el seudónimo Mariano Ovejero para firmar sus crónicas. El propio Gelblung explicó años después que la decisión estaba relacionada con su condición de judío y el temor a que eso pudiera ser interpretado como una señal de parcialidad.

Guerra de los Seis Días: su primera experiencia como corresponsal

La Guerra de los Seis Días enfrentó a Israel con una coalición integrada por Egipto, Siria y Jordania entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Para Gelblung, aquel conflicto significó su debut como corresponsal de guerra.

En una entrevista, recordó que estuvo prácticamente desde el comienzo del conflicto y llegó a cubrir la entrada a Jerusalén. Sin embargo, explicó que en aquel momento todavía no alcanzaba a dimensionar la importancia histórica de lo que estaba presenciando.

Chiche Gelblung durante una de sus tantas coberturas periodísticas en zonas de conflicto. A lo largo de su carrera fue corresponsal en guerras de Medio Oriente, África y Asia. Foto: CARAS.

Un año después regresó a la región y realizó, entre otras entrevistas, una conversación con David Ben-Gurión, uno de los principales líderes políticos israelíes del siglo XX.

Vietnam: la guerra que más lo marcó

Pero si hubo un conflicto que quedó grabado especialmente en la memoria de Gelblung fue la Guerra de Vietnam. El periodista estuvo en el territorio en dos oportunidades y una de ellas coincidió con uno de los episodios más dramáticos del conflicto: la caída de Saigón, el 30 de abril de 1975.

Años después, Gelblung relató que esa experiencia tuvo consecuencias emocionales profundas. En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, recordó los momentos que atravesó durante la cobertura y explicó que la guerra produjo un cambio definitivo en su manera de ver la vida.

“Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora”, expresó.

Chiche Gelblung como corresponsal de guerra en la guerra de Vietnam. Foto: NA.

El periodista contó que estuvo nuevamente en Vietnam durante la caída de Saigón y describió una situación límite durante su salida del país. “Estuve dos veces en Vietnam, una vez más complicada porque fue la caída de Saigón. Lloré un día entero cuando logré escapar. Nos fuimos en el último avión de China Airlines y aterrizamos en Nom Pen, que estaba peor que Vietnam. Apenas bajamos del avión, nos empezaron a cagar a tiros. Íbamos del mal en peor”.

Después de abandonar Vietnam, la situación no mejoró inmediatamente. Según su relato, consiguió refugiarse junto a otros periodistas en un hotel abandonado y finalmente logró llegar a Tailandia. “Conseguimos refugiarnos en un hotel que estaba abandonado y finalmente llegamos a Tailandia. Hasta ese momento no íbamos ni comido ni dormido. Cuando llegué a Tailandia lloré 24 horas seguidas y no podía parar. Era el estrés postraumático, era el llanto de un niño”, confesó emocionado.

El episodio también aparece en otras entrevistas de Gelblung. En 2022 recordó que durante la caída de Saigón estuvo en una situación de extremo peligro y que recién cuando llegó a un lugar seguro pudo procesar lo que había ocurrido.

La Guerra de Biafra: otra cobertura en territorio hostil

Entre sus experiencias también estuvo la Guerra de Biafra, el conflicto separatista ocurrido en Nigeria entre 1967 y 1970. Gelblung viajó durante aquellos años y la cobertura quedó incorporada a su extensa trayectoria como cronista de conflictos y crisis humanitarias en África.

A lo largo de su trayectoria, Chiche Gelblung también cubrió la Guerra de Biafra y otros conflictos internacionales, experiencias que dejaron una profunda huella en su vida. Foto: Cadena SER.

La Nación recordó recientemente que, además de Vietnam y la Guerra de los Seis Días, el periodista se involucró en la cobertura de Biafra y realizó numerosos trabajos sobre acontecimientos políticos, bélicos y sociales del continente africano.

Yom Kipur: otra guerra dentro de su recorrido

Otra de las coberturas que aparece documentada en los balances de su trayectoria es la Guerra de Yom Kipur, que tuvo lugar en octubre de 1973 y enfrentó a Israel con Egipto y Siria. Infobae la menciona expresamente junto con Vietnam, Biafra y la Guerra de los Seis Días al repasar las ocasiones en las que Gelblung estuvo en territorios afectados por conflictos armados. Él mismo recordaba con frecuencia esta experiencia.

La Guerra de Yom Kipur fue un conflicto armado entre Israel y una coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria que tuvo lugar del 6 al 25 de octubre de 1973. Foto: idf.il.

De esta manera, su experiencia como corresponsal no se limitó a una única región ni a un período específico: cubrió conflictos en Medio Oriente, Asia y África a lo largo de varias décadas.

Rusia-Ucrania: el momento en el que Chiche volvió a cubrir una guerra a los 78 años

Décadas después de aquellas primeras experiencias, Gelblung volvió a ponerse en el lugar de corresponsal de guerra. En febrero de 2022 viajó hacia Ucrania para cubrir la invasión rusa para Crónica HD.

Tenía entonces 78 años y llegó a la zona de conflicto a través de Polonia. Su decisión llamó la atención por su edad, pero él mismo explicó que se trataba de una continuidad de su carrera periodística.

“Yo cubrí muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. No me da miedo”, había dicho al anunciar su viaje.

En 2022, a los 78 años, Chiche Gelblung volvió a una zona de guerra para cubrir la invasión rusa de Ucrania. Viajó hasta la región desde Polonia para realizar la cobertura para Crónica HD. Foto: Captura de pantalla YouTube / Crónica HD.

El periodista finalmente permaneció alrededor de una semana en la zona y realizó coberturas desde el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. En una entrevista posterior explicó que para extender la estadía necesitaban un equipo más grande, vehículos, traductor y mayor presupuesto.

“La guerra es lo peor que le puede pasar a las personas”

Con el paso de los años, Gelblung reconoció que las experiencias como corresponsal de guerra tuvieron consecuencias emocionales que no siempre aparecen mientras se está en medio del conflicto.

En una entrevista de 2024 contó que después de algunas coberturas solía llorar y temblar durante días y volvió a referirse al olor de la sangre como una de las imágenes sensoriales que más lo impactaron.

Murió Chiche Gelblung. Foto: NA.

Su experiencia más extrema, sin embargo, quedó asociada para siempre a Vietnam y a la caída de Saigón. Allí estuvo cerca de la muerte, logró escapar en medio del caos y recién pudo dimensionar lo vivido cuando llegó a un lugar seguro.

“La guerra es lo peor que le puede pasar a las personas. Volvés diferente”, concluyó Chiche Gelblung al revivir los días que lo llevaron al límite de la vida.