Chiche Gelblung y la verdad sobre el “caso Mascherano”: cómo fue la campaña publicitaria que generó revuelo en 2009

El caso Mascherano y Chiche Gelblung, un informe que causó revuelo. Foto: Canal 26

A primera hora de este miércoles 9 de septiembre, se confirmó la muerte de Chiche Gelblung, un referente indiscutido del periodismo argentino. El conductor se encontraba internado en el Sanatorio de los Arcos por una complicación con un cuadro respiratorio. Su paso por la televisión, sin dudas, ha dado momentos memorables como aquel informe que presentó en su programa Impacto 70.20.10, emitido por El Trece, titulado “caso Mascherano”.

Era 2009. Pleno apogeo de las redes sociales. También Javier Mascherano vivía un punto súper álgido en su carrera. Hacía tan solo un año había sido nombrado capitán de la Selección Argentina y jugaba en el Barcelona. Del otro lado, estaba Chiche, ese periodista que supo marcar un antes y un después en la Argentina con propuestas tan disruptivas como innovadoras.

¿Pero cómo se terminaron de vincular Mascherano con Chiche? El periodista invitó a su panel a un reportero dedicado a la investigación llamado Luis Dapelo para hablar de un caso que estaba investigando y que involucraba nada menos que al futbolista del momento: Javier Mascherano.

El caso Mascherano en Impacto 70.20.10

El hombre, enigmático siempre, invitaba a conocer la ”verdad" del deportista. Según su testimonio, Mascherano ocultaba un secreto que explicaba su capacidad para correr tan rápido en la cancha. Dapelo no se conformaba con que el jugador solo fuera “ágil” sino que en conversación con Chiche empezó a esbozar una loca teoría.

Caso Mascherano: la insólita teoría que se televisó en un programa de Chiche Gelblung

El supuesto periodista decía que Mascherano, a sus 25 años, se había sometido a una operación quirúrgica en donde representantes de la empresa de automóviles, Fiat, le habían implantado un motor diésel para que así él pudiera ser el más veloz de toda la cancha. De esta manera, Dapelo se mostraba como el líder de la investigación y le proponía a los televidentes ingresar a una página web para conocer más detalles sobre el “caso Mascherano”.

Pero este estrafalario informe periodístico no solo se dio a conocer en Impacto 70.20.10, el supuesto reportero había empapelado la Ciudad de Buenos Aires con afiches y carteles con el rostro de Mascherano y una misteriosa frase que decía “conocé la verdad”. En otros, se lo podía ver al propio reportero con un póster que decía “no nos vamos a callar”.

El supuesto periodista Luis Dapelo que investigaba el "caso Mascherano". Foto: Redes Sociales

La “verdad” sobre el “caso Mascherano”

Pese a que generó un gran revuelo en las redes sociales y en la opinión pública, semanas después de la primera aparición de Dapelo en el programa de Chiche Gelblung, se reveló que el informe periodístico era ficticio y que todo se había tratado de una campaña publicitaria creada por la agencia Leo Burnett con Sebastián Olivieri y Pablo Capara a la cabeza.

¿El objetivo? Publicitar el motor turbodiesel Multjet 1.3 16V de Fiat con la cara de Mascherano, uno de los deportistas más populares de aquel momento. Y la iniciativa verdaderamente funcionó. Pues el tema no solo provocó debate en Internet también en el boca a boca y desató un caudal de interrogantes sobre la veracidad de los hechos que se presentaban.

Luis Sánchez Zinni, líder de marketing de Leo Burnett, sostuvo que, en un primer momento, la idea era tener a Martín Palermo como figura del aviso publicitario. Pero que luego surgió el nombre de Mascherano y el futbolista enseguida aceptó porque la idea la había parecido “innovadora”.

Todo se trataba de una campaña publicitaria. Foto: Redes Sociales

La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años

Samuel “Chiche” Gelblung murió a los 82 años esta mañana en el sanatorio Los Arcos debido a un severo cuadro cardiorrespiratorio. El conductor se encontraba con problemas de salud desde hacía varias semanas y había sido atendido, además, en el Sanatorio Mater Dei previamente.

La noticia fue confirmada por la familia del presentador. Chiche se encontraba a la cabeza del ciclo Chiche en Crónica y a lo largo de su carrera condujo programas icónicos de televisión como Memoria, Edición Chiche, Impacto, Polémica en el bar, entre otros.