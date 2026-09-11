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Tiene 12 episodios, está basada en la investigación sobre Robert Durst y es una de las series de true crime mejores valoradas de HBO

La serie explora en dos partes de 6 capítulos la investigación judicial a Robert Durst, un multimillonario estadounidense acusado de cometer tres asesinatos entre 1982 y 2001 y posteriormente condenado a prisión perpetua por uno de los homicidios.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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The Jinx, la serie de true crime para ver en HBO Max
The Jinx, la serie de true crime para ver en HBO Max Foto: HBO Max
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HBO cuenta con un gran catálogo de series de true crime. Sin embargo, una de las más valoradas, sin dudas, es el drama judicial sobre Robert Durst, un empresario multimillonario oriundo de la ciudad de Nueva York que es acusado de cometer los homicidios de tres personas: Kathleen McCormack, Susan Berman y Morris Black entre los años 1982 y 2001.

Se trata de “The Jinx: la vida y las muertes de Robert Durst”, una serie que cuenta con dos partes de 6 capítulos cada una de aproximadamente 50 minutos. Cuenta con el guion y la dirección de Andrew Jarecki, quien estuvo a cargo del filme All Good Things, protagonizado por Ryan Gosling y Kirsten Dunst, basada también en la vida de Robert Durst.

La película estrenada en 2010, en este caso, sigue al empresario David Marks, acusado de la desaparición y asesinato de su esposa en los años 80. Este fue el primer crimen por el que se investigó a Durst.

The Jinx, serie de true crime sobre Robert Durst

Quién fue Robert Durst y cuáles fueron los crímenes por los que se lo investigó y condenó

Robert Durst era un reconocido empresario inmobiliario de Nueva York y uno de los más ricos de todo Estados Unidos. En 1982, el heredero estaba casado con Kathleen “Kathie” McCormack, una joven de 29 años que estudiaba medicina. De un momento a otro, la mujer desapareció y si bien se investigó el hecho, el cuerpo nunca fue encontrado. Durst quedó en el ojo de la investigación, pero no fue acusado en ese momento del hecho.

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The Jinx, la serie de true crime para ver en HBO MAX
Robert Durst, el millonario acusado de cometer tres crímenes. Foto: HBO

No obstante, casi 20 años después, Susan Berman, amiga de Durst, fue asesinada de un disparo en la cabeza en su casa de Los Ángeles y solo un año después, en 2001, el cuerpo de Morris Black, uno de sus vecinos, apareció descuartizado en Texas. En 2003, la Justicia de Estados Unidos comenzó a investigarlo por este último hecho e incluso llegó a juicio.

Durante el debate, el hombre admitió haber matado y desmembrado a Morris Black, pero aseguró que lo había hecho en defensa propia. Los jueces lo declararon “no culpable”, aunque más tarde finalmente fue absuelto de la causa y quedó en libertad.

La serie de HBO, el gran giro en la causa por los crímenes de Robert Durst

En The Jinx, la serie de true crime de HBO Max filmada en 2015, Robert Durst fue entrevistado por Andrew Jarecki y allí se refirió a cada uno de los casos por los que había sido investigado. Tras su estreno, el sospechoso finalmente fue arrestado por las autoridades policiales por el asesinato de Susan Berman, su amiga y quien lo había ayudado en la búsqueda de su esposa Kathleen.

The Jinx, la serie de true crime para ver en HBO MAX
La serie de HBO reavivó los casos y finalmente Durst fue condenado a prisión perpetua. Foto: HBO

Seis años después, el empresario fue llevado a juicio y un Jurado Popular lo declaró culpable de homicidio en el caso de Berman y se lo sentenció a la pena de prisión perpetua sin libertad condicional. En 2022, fue acusado del asesinato de su mujer, pero no llegó a ser juzgado, ya que el 10 de enero de ese año murió mientras se encontraba internado a la ciudad de Stockton, California bajo custodia policial. Tenía 78 años.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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