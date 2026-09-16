Messi tendrá su despedida soñada en Argentina: homenaje, campeones del mundo y un Monumental listo para decir adiós

Lionel Messi tendrá su despedida soñada en Argentina con un homenaje y campeones del mundo. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

La cuenta regresiva para uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del fútbol argentino ya comenzó. Después de anunciar su retiro de la Selección Argentina, Lionel Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste por última vez ante el público local y tendrá un homenaje especial organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La despedida está prevista para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, durante el amistoso frente a Benín, en un encuentro que promete reunir emoción, recuerdos y el reconocimiento de miles de hinchas al futbolista más importante de la historia de la Selección.

Confirmado: cuándo será el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina

La presencia del capitán fue confirmada en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, una decisión que permitirá que los fanáticos argentinos puedan despedirse del jugador que marcó una era en el fútbol mundial.

Los fanáticos podrán despedirse de Lionel Messi, un jugador que marcó una era en el fútbol mundial. Foto: Reuters (Alex Morton)

La iniciativa surgió tras conversaciones entre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, quienes coincidieron en que Messi merecía un adiós a la altura de su legado. Todo indica que el duelo ante Benín, el próximo 6 de octubre, será la última función del rosarino con la camiseta celeste y blanca.

La AFA prepara un homenaje histórico con todos los campeones de Qatar 2022

Según adelantó Tapia, el organismo invitará a todos los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 junto con sus familias para acompañar a Messi en una noche que promete quedar grabada en la memoria colectiva de los argentinos.

La imagen de los campeones reunidos nuevamente alrededor de su líder busca convertir la despedida en una verdadera celebración nacional, cargada de emoción y simbolismo.

La AFA confirmó que invitará a los 22 integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Foto: Reuters

La carta que conmovió al país: así anunció Messi su retiro de la Albiceleste

El pasado 31 de agosto, Messi sorprendió al mundo con una publicación en sus redes sociales en la que confirmó el fin de su ciclo en la Selección.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó el capitán en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Además, reconoció el impacto emocional de la decisión y dejó una frase que reflejó su vínculo con la camiseta argentina: “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también”.

Messi cerró una trayectoria coronada con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Así se cerró una trayectoria de casi dos décadas, coronada con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, logros que terminaron de consolidar su lugar en la historia grande del fútbol.

Atención hinchas: los partidos que jugará Argentina antes de la despedida de Messi

La fecha FIFA de finales de septiembre y principios de octubre incluirá tres encuentros para la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego llegarán los amistosos frente a Burkina Faso, el 3 de octubre, y Benín, el 6 de octubre, ambos en el estadio Monumental.

No obstante, la AFA informó que estos compromisos tendrán categoría de amistosos Clase A, una condición que permitirá que varios integrantes del plantel y del cuerpo técnico comiencen a cumplir sanciones vigentes impuestas por la FIFA.

El próximo 6 de octubre será la despedida de Messi y el cierre de una etapa irrepetible en la Selección Argentina. Foto: Reuters (Carl Recine)

Despedida con aforo limitado: la restricción que marcará el adiós del capitán

La última función de Messi con la Selección tendrá un condimento inesperado. Argentina deberá disputar estos amistosos bajo restricciones de público debido a sanciones aplicadas por la FIFA tras incidentes ocurridos durante el Mundial.

El primer partido contará con un aforo reducido al 50%, mientras que la situación de los encuentros posteriores todavía permanece bajo evaluación.

A pesar de ello, nada parece capaz de opacar una histórica noche. El 6 de octubre no será un amistoso más: será el cierre de una etapa irrepetible y la oportunidad para que todo un país le diga gracias al futbolista que cambió para siempre la historia de la Selección Argentina.