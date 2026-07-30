Quién era Matías Valenzuela, el piloto con más de 30 años de experiencia que murió en el accidente del helicóptero en San Juan

Matías "El Ronco" Valenzuela tenía 53 años y acumulaba más de tres décadas de experiencia como piloto de helicópteros en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

La muerte de Matías “El Ronco” Valenzuela conmocionó al ámbito aeronáutico argentino. El piloto de 53 años comandaba el helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles en la provincia de San Juan cuando se dirigía hacia La Rioja para participar de los operativos de combate contra los incendios forestales.

En la aeronave viajaban además altos mandos de la Policía de San Juan, integrantes de Bomberos, personal de Protección Civil y brigadistas de la Administración Federal de Emergencias (AFE), quienes formaban parte del despliegue para enfrentar los focos ígneos que afectan a la región.

El comunicado del Ministerio de Seguridad sobre el accidente aéreo en San Juan. Foto: X @AFE_Arg

Una trayectoria de más de tres décadas como piloto de helicópteros

Oriundo de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, Valenzuela construyó una extensa carrera vinculada a la aviación de emergencia y de seguridad.

Desde febrero de 1996 se desempeñó como comandante de helicópteros de la Policía de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó durante más de 30 años.

Su experiencia también incluyó funciones en la Dirección Aérea Brown entre 2009 y 2015 y un paso como jefe de operaciones de la Dirección Aérea Lanús durante 2012.

Desde 2018 integraba la empresa Jasfly, con sede en La Plata, donde continuaba desarrollando tareas como comandante de helicópteros.

El comandante estaba al mando del Bell 412 que se dirigía desde San Juan hacia La Rioja para colaborar en el operativo de combate contra los incendios forestales. Foto: NA.

Especialista en incendios forestales y docente de aviación

Además de su experiencia operativa, Valenzuela contaba con una amplia formación técnica. Según su perfil profesional, era piloto comercial de helicópteros con habilitación para vuelos instrumentales, vuelos fotográficos, operaciones con sistemas FLIR y vuelos nocturnos.

También estaba certificado para intervenir en misiones de combate contra incendios forestales, justamente la tarea que iba a desempeñar al momento del accidente.

Su currículum también reflejaba una importante actividad como formador. Había realizado una especialización en combate de incendios en la Escuela Alpha Whisky y desde 2011 dictaba cursos de seguridad de vuelo en montaña.

Asimismo, capacitaba a instructores de helicópteros en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y participaba como docente en cursos especializados de Hangar Uno.

La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales. Foto: Twitter @radio2rosario

La entrevista que dio apenas un día antes del accidente

Tras conocerse el siniestro, comenzó a circular una entrevista que Valenzuela había concedido apenas 24 horas antes mientras sobrevolaba San Juan junto a periodistas locales.

Consultado por un cronista de Canal 8 sobre qué significaba para él realizar ese tipo de misiones, respondió con una frase que hoy cobra un profundo significado: “Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto. Es uno de los trabajos en helicóptero que, no sé si es el mayor, pero que más riesgo tiene. Y bueno, te tiene que gustar”.

Sus palabras reflejaban la pasión con la que encaraba una profesión que ejerció durante más de tres décadas y que lo convirtió en uno de los pilotos con mayor experiencia en operaciones de helicóptero vinculadas a emergencias y combate de incendios en el país.