Guía rápida: cómo recuperar un helecho con hojas secas y lograr que vuelva a estar frondoso. Foto: Foto: Gemini

El helecho es una de las plantas más comunes en los hogares, porque tolera la humedad y es fácil de cuidar, por eso muchas personas eligen tenerlo para decorar interiores, balcones o jardines. Sin embargo, si no reciben los cuidados y condiciones necesarias, sus hojas pueden verse afectadas y volverse amarillas.

Cuando sus frondes comienzan a secarse, aparecen zonas marrones o las hojas pierden volumen, conviene revisar primero las condiciones en las que se encuentra la planta antes de agregar más agua o cambiarla de lugar.

Por qué se secan las hojas del helecho

Una de las causas más frecuentes es la falta de humedad ambiental. Los helechos suelen desarrollarse mejor en ambientes húmedos y pueden sufrir cuando permanecen durante mucho tiempo en espacios demasiado secos, especialmente cerca de calefactores, estufas o corrientes de aire caliente.

El helecho necesita humedad para crecer frondoso. Foto: Pinterest

También puede influir un riego insuficiente o irregular. Si el sustrato permanece completamente seco durante varios días, las hojas pueden comenzar a perder humedad y adquirir un aspecto quebradizo.

Otro factor importante es la exposición directa al sol. Los helechos suelen preferir luz abundante pero indirecta, ya que los rayos solares intensos pueden quemar sus frondes y provocar manchas marrones o sectores secos.

Cómo recuperar un helecho con hojas secas

El primer paso es observar el estado del sustrato. Si está completamente seco, se puede realizar un riego abundante hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta.

Es importante evitar que el recipiente quede permanentemente lleno de agua. El exceso de humedad en las raíces también puede generar problemas y favorecer su deterioro.

Con ciertos cuidados se puede recuperar el helecho. Foto: Pinterest

Después, conviene colocar el helecho en un sitio con buena iluminación indirecta, protegido del sol directo durante las horas de mayor intensidad.

Qué hacer con las hojas marrones o completamente secas

Las frondes que están completamente secas no van a recuperar su color verde. Por eso, lo recomendable es retirarlas con una tijera limpia y bien afilada.

También se pueden eliminar las partes que estén completamente marrones, siempre que el resto de la hoja conserve tejido verde y saludable.

Esta limpieza permite que la planta concentre sus recursos en las partes que todavía están sanas y, con las condiciones adecuadas, favorece una apariencia más ordenada mientras aparecen nuevos brotes.

La humedad es clave para que vuelva a estar frondoso

Además del riego, el helecho necesita un ambiente con cierto nivel de humedad. Si el aire del hogar es muy seco, especialmente durante los meses de frío, se puede aumentar la humedad ambiental colocando la planta cerca de otras especies o utilizando un humidificador.

También es importante mantenerla alejada de fuentes directas de calor, como radiadores, estufas y calefactores.

Un ambiente demasiado seco puede hacer que las puntas de las frondes vuelvan a ponerse marrones incluso aunque el sustrato tenga suficiente agua.

Dónde colocar el helecho dentro de casa

Una ubicación luminosa, pero sin sol directo intenso, suele ser una buena alternativa. Puede estar cerca de una ventana siempre que la luz llegue filtrada por una cortina o que la planta quede protegida de los rayos solares más fuertes.

El lugar también debería tener buena circulación de aire, pero sin corrientes permanentes.

Cómo saber si está volviendo a recuperarse

Una señal positiva es que comiencen a aparecer nuevas frondes enrolladas, conocidas habitualmente como brotes o “frondes jóvenes”. Al principio pueden verse pequeñas y enrolladas, pero con el tiempo se despliegan y adquieren el aspecto característico de la planta.

La recuperación no ocurre de un día para otro. Si el problema estaba relacionado con el ambiente, el riego o la exposición a la luz, mantener condiciones estables puede ayudar al helecho a recuperar progresivamente su aspecto frondoso.