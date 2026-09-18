A un año del triple femicidio en Florencio Varela: cronología del caso que conmueve a la Argentina

Triple femicidio en Florencio Varela Foto: Redes Sociales

El triple femicidio de Florencio Varela ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025. Cerca de las 21.30h Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada sobre la avenida Crovara, en el partido bonaerense de La Matanza. Una cámara de seguridad registró que las jóvenes se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker de color blanca. La secuencia continúa siendo tomada en otras zonas del Conurbano Bonaerense como en Lomas de Zamora y Florencio Varela.

Al no poder comunicarse con ellas ni tener noticias sobre lo que había sucedido, sus familiares decidieron realizar la denuncia por desaparición en la Policía. La investigación comienza con rastrillajes en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, análisis de cámaras de seguridad y rastreos de las antenas telefónicas.

Solo tres días después del comienzo del operativo, los agentes policiales encontraron los cuerpos de las tres mujeres en una vivienda en la esquina de Chañar y Río Jáchal, en el barrio de Villa Vatteone, en Florencio Varela. La causa judicial que hoy tiene 16 detenidos y, a pocos meses de iniciada la investigación, debió pasar manos de la Justicia Federal por tratarse de un caso con vínculos narcos.

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela

Con el correr de los días, los investigadores pudieron identificar que las jóvenes estaba ese viernes en la rotonda de La Tablada por una promesa que le había hecho una banda criminal: las mujeres se subieron a la Chevrolet Tracker pensando que irían a una fiesta y que luego les pagarían 300 dólares a cada una. Fueron las antenas de los celulares que permitieron a los agentes saber que Lara, Morena y Brenda se encontraban en la casa de Chañar.

Las víctimas tenían entre 15 y 20 años. Foto: Redes

Una vez dentro, los efectivos hallaron los cuerpos de la jóvenes cubiertos con una manta. A simple vista se pudieron identificar signos de tortura y violencia severa: las jóvenes presentaron fracturas de cráneo, heridas post mortem, cortes profundos e intentos de incineración. La autopsia confirmó que los ataques habrían sido perpetrados con arma blanca. Con las investigaciones posteriores se supo, además, que los asesinos filmaron los homicidios y luego lo trasmitieron en una red social.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Si bien los primeros detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela, Iara Daniela Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Magalí Celeste González Guerrero, la lista de implicados en el crimen se fue ampliando. De hecho, a finales de septiembre se detuvo a un quinto sospechoso, Víctor Lázaro Sotacuro, en Bolivia.

El hombre fue apuntado como uno de los encargados de la logística del hecho y de trasladar a las jóvenes a la casa de Chañar. Poco después, los agentes policiales llegaron a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un joven de 20 años de nacionalidad peruana sospechado de ser un supuesto líder de una banda narcocriminal. Janzen fue extraditado en Perú el 4 de mayo de 2026 y, en este momento, se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz.

Pequeño J fue extraditado a la Argentina. Foto: Gobierno de Perú

Los otros detenidos por el caso judicial son: Matías Agustín Ozorio; Milagros Florencia Ibáñez; Mónica Débora Mujica; Ariel Jeremías Alexis Giménez; Jesús Bernabé Mallón “El Tío”; Luis Ramiro Mansur “NN Ramiro”; Verónica Emilce Chieto “Mamá Coca”; María Inés Olivera; y Eugenia Quispe Gallardo.

En las últimas horas, se sumó el detenido 16: David Godoy alias “Tomate”, un hombre de 44 años de nacionalidad argentina apuntado también como ejecutor de la logística del hombre. El individuo habría estado en la casa de Chañar hasta las 5 de la mañana y habría presenciado el crimen. Además, los investigadores creen que el sujeto sería un “alfil” de confianza de Pequeño “J”.

La hipótesis del triple crimen de Florencio Varela

Actualmente la causa está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, cuyo titular es Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 2.

La casa en la que encontraron a Lara, Morena y Brenda. Foto: Redes

Si bien la causa permanece bajo secreto de sumario, la hipótesis acerca del móvil del crimen sería un conflicto vinculado con el narcotráfico. El objetivo de las autoridades judiciales es determinar los roles de cada unos de los implicados para esclarecer en concreto las imputaciones de los sospechosos.

A un año del triple femicidio, este sábado 19 de septiembre familiares y allegados a las víctimas se reunirán en el cruce de La Quila y El Tiburón para luego iniciar una peregrinación de velas y pedir justicia.