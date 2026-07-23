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“Licha” Martínez se unió a Crunchyroll con una colección de ropa inspirada en anime

El defensor de la Selección Argentina y del Manchester United combinó su pasión por la cultura japonesa con su identidad futbolística en una edición limitada de prendas y accesorios.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina y del Manchester United, cuenta con una colección de ropa inspirada en el universo del anime.
Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina y del Manchester United, cuenta con una colección de ropa inspirada en el universo del anime. Foto: Crunchyroll.
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Lisandro “Licha” Martínez sumó un nuevo proyecto fuera de las canchas: el futbolista argentino cuenta con una colección de ropa inspirada en el anime que desarrolló junto a Crunchyroll, una de las plataformas más importantes del mundo dedicada a la animación japonesa.

La línea de indumentaria refleja una de las facetas menos conocidas del defensor: su fanatismo por el anime y la cultura otaku. A través de esta colaboración, el campeón del mundo logró unir el fútbol de elite con un universo que cuenta con millones de seguidores en todo el planeta.

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Lisandro Martínez; indumentaria.
La línea creada junto a Crunchyroll combina la pasión del futbolista por la cultura japonesa con su identidad dentro de las canchas. Foto: Crunchyroll.

¿Cómo es la colección de ropa de Lisandro Martínez inspirada en anime?

La colección cápsula de edición limitada está compuesta por seis prendas principales y accesorios diseñados con una estética que mezcla referencias del anime con elementos de la carrera del futbolista. Entre los productos disponibles se encuentran:

  • Camisetas.
  • Buzos con capucha.
  • Camperas.
  • Medias.
  • Bufandas.
  • Accesorios exclusivos.
Lisandro Martínez; indumentaria.
La colección incluye camisetas, buzos, medias y accesorios con diseños inspirados en el anime. Foto: Crunchyroll.

Los diseños incorporan distintos símbolos relacionados con la identidad de Lisandro Martínez, como su apodo “The Butcher” (“El Carnicero”), una referencia creada por los propios hinchas para destacar su personalidad dentro del campo de juego.

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Además, algunas prendas incluyen ilustraciones animadas del defensor argentino, con una estética similar a la utilizada en las series japonesas.

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La historia de Lisandro Martínez detrás de la colección

La propuesta repasa distintos momentos de la carrera del futbolista nacido en Gualeguay, Entre Ríos. La colección incorpora referencias a sus comienzos en Newell’s, su crecimiento en el fútbol europeo y su actualidad como jugador del Manchester United.

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El concepto también está relacionado con su manera de competir: un estilo agresivo, intenso y de mucha personalidad que lo convirtió en uno de los defensores argentinos más reconocidos internacionalmente.

Lisandro Martínez; indumentaria.
Algunas prendas incorporan el apodo "The Butcher" ("El Carnicero"), con el que los hinchas reconocen al defensor argentino. Foto: Crunchyroll.

“Me encanta esta colaboración porque me permite mostrar un lado diferente de mí”, explicó Martínez sobre el proyecto. “En la cancha vivís el juego con tanta intensidad que terminás transformándote, como los personajes de anime”.

El significado del apodo “The Butcher”

Uno de los elementos centrales de la colección es el apodo “The Butcher”, que acompañó al defensor desde su llegada al fútbol inglés. Martínez explicó que ese nombre surgió de la admiración de los fanáticos por su estilo de juego: “El Carnicero nació de los fans, y esta colección es una gran forma de conectar con ellos”. El apodo se convirtió en parte de su identidad pública y ahora también forma parte de una línea de ropa que combina fútbol, moda y cultura pop.

Lisandro Martínez; indumentaria.
Los diseños reflejan distintos momentos de la carrera de Martínez, desde sus raíces en Argentina hasta su presente en el Manchester United. Foto: Crunchyroll.

Lisandro Martínez y el crecimiento de los futbolistas empresarios

La colección de ropa inspirada en anime se suma a una tendencia entre los futbolistas de la Selección Argentina, que cada vez más desarrollan proyectos comerciales vinculados a sus intereses personales.

Mientras algunos jugadores apostaron por restaurantes, hoteles, vinos o marcas deportivas, Martínez eligió un camino relacionado con la moda y el entretenimiento, dos industrias con fuerte crecimiento global.

Con esta colaboración, el defensor amplió su presencia fuera del fútbol y transformó una de sus pasiones personales en un proyecto comercial que conecta con sus seguidores.

El futbolista argentino sumó un nuevo proyecto comercial fuera del fútbol al combinar moda, entretenimiento y cultura otaku. Foto: X @LisandrMartinez

Así es Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Coraje es el proyecto gastronómico impulsado por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que nació en Milán, ciudad donde la pareja vive desde hace varios años, y que luego expandió su propuesta a Mendoza. El restaurante une la experiencia italiana con los sabores y productos característicos argentinos, reflejando el vínculo de ambos con los dos países.

La experiencia va más allá de la comida. Cada detalle del espacio fue diseñado para ofrecer un ambiente pensado para compartir, con una propuesta que combina gastronomía, diseño y hospitalidad. La carta incluye pastas, carnes y platos que fusionan recetas italianas con ingredientes nacionales, mientras que en la sede de Mendoza el fuego y los productos regionales son lo más destacado.

Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram.

Luego del éxito alcanzado en Milán, Coraje abrió una segunda sede en Las Compuertas, una de las zonas gastronómicas y vitivinícolas con mayor crecimiento de Mendoza. Allí, el restaurante adapta su concepto al entorno natural de la provincia, con una cocina enfocada en los productos locales y las preparaciones a las brasas.

“Boedo”, el restaurante de parrilla argentina del “Papu” Gómez en Italia

Alejandro “Papu” Gómez no solo llevó su carrera futbolística a Europa, sino que también decidió apostar por un emprendimiento gastronómico junto a su esposa, Linda Raff. En la ciudad italiana de Bérgamo, ambos inauguraron “Boedo”, un restaurante que busca trasladar la esencia de la parrilla argentina al corazón de Lombardía, con una carta que incluye desde empanadas y provoleta hasta cortes clásicos y postres tradicionales.

Con una propuesta inspirada en los sabores típicos del país, el local recibe tanto a argentinos que viven o visitan Italia como a italianos interesados en descubrir la cocina nacional.

Boedo Restaurante, en Bérgamo. Foto: Instagram / boedo_restaurante.

El proyecto nació de un sueño compartido entre Gómez y su esposa, la arquitecta Linda Raff, quien estuvo a cargo del diseño y desarrollo del espacio. El objetivo fue recrear un ambiente con fuerte identidad argentina, tanto en la decoración como en la propuesta gastronómica.

“Siempre tuve el sueño con mi mujer de poner una parrilla argentina en Bérgamo. Ella es arquitecta y ya teníamos todo, el proyecto, la gente”, recordó el exintegrante de la Selección argentina durante una entrevista con ESPN.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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