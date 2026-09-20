Vivir gratis en Ushuaia es posible: buscan voluntarios para cuidar caballos a cambio de hospedaje, comida, cocina e internet

Buscan voluntarios para cuidar caballos a cambio de hospedaje en Ushuaia. Foto: Unsplash

Para quienes sueñan con pasar una temporada rodeados de naturaleza en el sur del mundo, una empresa familiar de Ushuaia lanzó una convocatoria que combina intercambio cultural, trabajo y vida al aire libre. La propuesta está dirigida a voluntarios con experiencia en equitación que quieran colaborar en el cuidado de caballos criollos mientras disfrutan de los paisajes fueguinos.

La búsqueda fue publicada a través de la plataforma Workaway y ofrece una estadía mínima de un mes en un predio ubicado a unos 15 minutos del centro de Ushuaia. A cambio de la colaboración diaria, los anfitriones brindan alojamiento, comida, conexión wifi y la posibilidad de conocer de cerca una de las tradiciones más arraigadas de la Patagonia: el trabajo con caballos y la cultura gaucha.

En qué consiste la búsqueda de voluntarios para hospedarse gratis en Ushuaia

La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia organizando excursiones a caballo en los alrededores de Ushuaia y actualmente busca incorporar voluntarios que quieran formar parte de la rutina diaria del establecimiento.

La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia organizando excursiones a caballo en Ushuaia. Foto: Unsplash

La estancia mínima requerida es de un mes, período durante el cual los participantes convivirán con el equipo local y colaborarán en distintas actividades relacionadas con el funcionamiento de las excursiones.

Cuáles son las tareas diarias para el cuidado de los 30 caballos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el trabajo con cerca de 30 caballos criollos que viven en libertad en la montaña y son utilizados para las cabalgatas turísticas que ofrece la empresa. Entre las tareas que deberán realizar los voluntarios se incluyen:

Asistir en distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la empresa

Atrapar y manejar animales que viven en libertad

Cepillar, preparar y ensillar los caballos

Colaborar durante las cabalgatas junto al equipo local

Conducirlos nuevamente hacia las zonas de montaña donde permanecen libres

Desensillar a los animales al finalizar la actividad

Participar en tareas de limpieza y mantenimiento relacionadas con la actividad ecuestre

Reunir y traer a los caballos desde la montaña antes de cada excursión

Los organizadores remarcan que se trata de una experiencia práctica y demandante, por lo que buscan personas acostumbradas a trabajar con caballos en diferentes contextos.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es el trabajo con 30 caballos criollos que viven en la montaña. Foto: Unsplash

Requisitos para postularse a la convocatoria de voluntariado en Ushuaia

Debido a las características del trabajo, la convocatoria está orientada principalmente a jinetes experimentados. Los organizadores consideran fundamental que los postulantes tengan conocimientos sólidos de equitación y sepan desenvolverse con animales que viven en libertad. Los requisitos principales son:

Ayudar durante las cabalgatas

Colaborar con los preparativos de las excursiones

Contar con conocimientos básicos de español

Disponer de al menos un mes para permanecer en Ushuaia

Mantener un trato cordial con los clientes

Participar en tareas de limpieza y mantenimiento

Poder reunir y atrapar caballos en la montaña

Saber montar distintos tipos de caballos

Tener mucha experiencia montando a caballo

Tener una actitud flexible, activa y proactiva

Además de la experiencia ecuestre, la empresa valora especialmente la predisposición para trabajar en equipo y compartir la rutina diaria con visitantes y anfitriones.

Beneficios de la propuesta: hospedaje gratuito y alimentación cubierta

Uno de los mayores atractivos de esta experiencia es que los voluntarios reciben alojamiento y comida sin costo durante toda su estadía. Los participantes dispondrán de una habitación privada e individual, mientras que el baño y la ducha serán compartidos.

Los organizadores buscan personas acostumbradas a trabajar con caballos en diferentes contextos. Foto: Unsplash

La alimentación forma parte del intercambio. Los anfitriones se encargan de comprar los alimentos, mientras que cada voluntario puede cocinar según sus gustos y preferencias.

Entre las actividades recomendadas figuran caminatas, excursiones de montaña, navegaciones por el Canal Beagle, observación de flora y fauna, y visitas a museos y centros culturales.

Pasos e información clave para inscribirse a la búsqueda de voluntarios

Las personas interesadas en formar parte de esta experiencia deben ingresar a la plataforma Workaway y consultar el perfil de la empresa familiar fueguina.

Allí encontrarán información detallada sobre las condiciones de la estadía, el tipo de trabajo requerido, las fechas disponibles y los datos necesarios para comunicarse con los anfitriones.

Antes de enviar una solicitud, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos, especialmente aquellos vinculados con la experiencia en equitación y la disponibilidad mínima de un mes, ya que se trata de condiciones fundamentales para participar en el programa de voluntariado.