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No tiene habitantes permanentes, pero es ideal para practicar snorkel y nadar con tortugas: así el jardín marino que fascinó a John F. Kennedy

En las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Buck Island resguarda uno de los ecosistemas marinos más valiosos del Caribe.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Buck Island
Buck Island Foto: National Park Service
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A pocos kilómetros de la costa de St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Buck Island emerge como uno de los tesoros naturales mejor conservados del Caribe. Aunque no cuenta con habitantes permanentes, esta pequeña isla es famosa por su extraordinaria riqueza submarina y por albergar uno de los jardines marinos más espectaculares de la región.

Su superficie terrestre ocupa apenas unas 71 hectáreas, pero el área protegida que la rodea supera ampliamente esa extensión. La verdadera dimensión de este santuario natural se encuentra bajo el agua, donde arrecifes, peces tropicales y tortugas marinas forman parte de un ecosistema de enorme valor ecológico.

Buck Island: una isla casi deshabitada que preserva múltiples especies marinas

El principal atractivo de Buck Island es su extenso arrecife de coral cuerno de alce, una formación que se despliega a lo largo de gran parte de su litoral y sirve de refugio para más de 250 especies de peces.

Buck Island
Buck Island Foto: National Park Service

En estas aguas es posible observar rayas sureñas, tiburones de arrecife, langostas espinosas y una gran variedad de especies tropicales que convierten a la isla en un punto privilegiado para el turismo de naturaleza. La estricta protección ambiental ha permitido conservar gran parte de esta biodiversidad en excelentes condiciones.

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Además, la pesca y la extracción de elementos naturales están prohibidas dentro del área protegida, una medida clave para preservar el equilibrio del ecosistema y garantizar la supervivencia de numerosas especies marinas.

Snorkel en aguas cristalinas: la principal atracción del destino

Uno de los grandes diferenciales de Buck Island es su sendero submarino señalizado, una experiencia que permite recorrer el arrecife mientras se practica snorkel en una laguna de aguas poco profundas.

El circuito atraviesa formaciones coralinas, pequeñas cuevas y sectores donde placas informativas ayudan a identificar los puntos más destacados del recorrido. Gracias a que en gran parte del trayecto la profundidad no supera los 3,6 metros, se trata de una actividad apta incluso para quienes se inician en este deporte.

Durante la experiencia es habitual cruzarse con peces loro, peces ángel reina y peces cirujano azules. También es frecuente ver tortugas marinas alimentándose o desplazándose entre los arrecifes, una de las postales más buscadas por los visitantes.

Por qué John F. Kennedy destacó la belleza de este paraíso marino

La extraordinaria biodiversidad de Buck Island llamó la atención de las autoridades estadounidenses hace más de seis décadas. En 1961, el entonces presidente John F. Kennedy creó el Monumento Nacional Arrecife de Buck Island para garantizar la preservación de este entorno único.

Buck Island
Buck Island Foto: National Park Service

Al anunciar su protección, el mandatario definió la zona como uno de los jardines marinos más hermosos de El Caribe, una valoración que contribuyó a posicionar a la isla como referencia internacional en materia de conservación.

Décadas después, el área protegida fue ampliada significativamente para reforzar la protección de los arrecifes, las especies marinas y los hábitats utilizados por las tortugas durante sus ciclos de alimentación y reproducción.

Cuál es la mejor época para visitar Buck Island y qué tener en cuenta antes de la visita

El monumento nacional permanece abierto durante todo el año, aunque las condiciones climáticas varían según la temporada. Entre diciembre y marzo predominan temperaturas más agradables y menor humedad, aunque los vientos pueden intensificarse y afectar las actividades acuáticas.

Entre abril y junio suelen registrarse menos lluvias y condiciones favorables para realizar excursiones. En cambio, la temporada de huracanes del Atlántico se desarrolla entre junio y noviembre, con mayor actividad habitualmente entre agosto y octubre.

Para visitar Buck Island es necesario contratar excursiones autorizadas que parten desde Christiansted o Green Cay Marina, salvo que se disponga de embarcación propia y los permisos correspondientes. Los recorridos suelen incluir sesiones de snorkel, tiempo libre en la playa y, en algunos casos, caminatas panorámicas que permiten admirar desde tierra uno de los paisajes naturales más sorprendentes de El Caribe.

John F. KennedyEstados UnidosIsla
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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