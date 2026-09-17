Así es por dentro la casa de Franco Colapinto en Mónaco: sin plantas, lejos del lujo y con vistas al mar Mediterráneo

La casa de Franco Colapinto en el Principado de Mónaco con vistas al mar Mediterráneo. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto se consolidó como una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional gracias a su crecimiento en la Fórmula 1. Sin embargo, más allá de su desempeño en las pistas, el piloto también genera interés por su vida cotidiana y por cómo transcurre sus días cuando se baja del monoplaza.

En una reciente entrevista, el joven oriundo de Pilar abrió las puertas de su intimidad y contó cómo es el departamento donde vive en Mónaco, la exclusiva ciudad europea elegida por buena parte de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

El llamativo detalle de la casa de Franco Colapinto que nadie esperaba

Lejos de la imagen de mansiones lujosas y decoraciones extravagantes que suele asociarse a las estrellas del deporte, Colapinto describió un hogar funcional, humilde y pensado exclusivamente para descansar.

Franco Colapinto describió un hogar funcional, humilde y pensado exclusivamente para descansar. Foto: Instagram francolapinto

Durante su participación en Corazón de F1, el piloto reveló entre risas un detalle que rápidamente llamó la atención de los fanáticos: en su departamento no hay ninguna planta.

Con su habitual sentido del humor, aseguró que el único oxígeno que ingresa a la vivienda es el que proporciona el sistema de aire acondicionado, dejando en evidencia que la jardinería y decoración no forman parte de sus principales intereses.

Cómo es el departamento de Franco Colapinto en la ciudad más exclusiva de la Fórmula 1

La rutina de un piloto de Fórmula 1 implica compromisos, entrenamientos, viajes y una fuerte exigencia física y mental. Por estos motivos, la vivienda de Colapinto cumple una función muy específica: convertirse en un refugio para recuperar energías.

El auto de Alpine que utiliza Franco Colapinto para viajar de un lado a otro en el Principado de Mónaco. Foto: Instagram francolapinto

Según explicó, eligió un espacio práctico y cómodo donde pueda desconectarse completamente de la presión que implica competir al más alto nivel del automovilismo mundial.

Su departamento está diseñado para el descanso más que para exhibir lujos, una característica que contrasta con el perfil ostentoso que suele asociarse al Principado de Mónaco.

La difícil adaptación de Colapinto a la vida en Mónaco

Aunque hoy se siente cómodo en la ciudad, el piloto reconoció que adaptarse al estilo de vida monegasco no fue sencillo al principio.

Franco Colapinto reconoció que adaptarse al estilo de vida monegasco no fue sencillo al principio. Foto: Unsplash

Las diferencias culturales y el ritmo urbano del Principado contrastaban con las costumbres que desarrolló durante su infancia y adolescencia en Pilar. Con el paso del tiempo, sin embargo, logró encontrar su lugar y convertir su hogar en un espacio de tranquilidad entre carrera y carrera.

Ese equilibrio se volvió fundamental para afrontar una temporada donde la exigencia psicológica resulta tan importante como la preparación deportiva.

El paisaje de mar y montaña que enamora al piloto argentino

Más allá de las comodidades del departamento, Colapinto destacó que uno de los grandes beneficios de vivir en Mónaco está en el entorno natural que rodea la ciudad.

El argentino valoró especialmente la combinación entre las montañas y el mar Mediterráneo, una característica que le permite alejarse por momentos de la intensidad de la Fórmula 1 y disfrutar de actividades al aire libre.

Franco Colapinto valoró especialmente la combinación entre las montañas y el mar Mediterráneo. Foto: Unsplash

Incluso comparó esa geografía con algunos rincones de Mallorca (España), resaltando que la convivencia entre playas y sierras crea un escenario ideal para caminar, entrenar o simplemente despejar la mente antes de cada competencia.

Por qué Mónaco es el destino favorito de los pilotos de Fórmula 1

La elección de Mónaco como lugar de residencia no es casual. Como sucede con gran parte de los corredores de la categoría, Colapinto encontró en el Principado una combinación de ventajas difíciles de igualar.

Además de los beneficios impositivos, la ciudad ofrece altos niveles de seguridad, privacidad y una infraestructura especialmente preparada para personas que pasan gran parte de su tiempo viajando por el mundo.

Su ubicación estratégica en el sur de Europa y su excelente conexión con los principales aeropuertos internacionales facilitan los traslados que exige el calendario de la Fórmula 1. A esto se suma un clima privilegiado y más de 300 días de sol al año.

Mientras sigue construyendo su carrera en la máxima categoría, Franco Colapinto encontró en Mónaco un refugio alejado del ruido mediático, donde puede descansar, entrenar y prepararse para uno de los desafíos deportivos más exigentes del planeta.