Así es la finca sustentable de Ashton Kutcher y Mila Kunis: tiene 2,4 hectáreas, un granero y genera su propia energía

Ashton Kutcher y Mila Kunis diseñaron una finca sustentable de 2,4 hectáreas en Los Ángeles, alejada del estilo tradicional de las mansiones de Hollywood. Foto: Instagram / deck_style_.

Una casa puede ser mucho más que una construcción rodeada de jardín. Para Ashton Kutcher y Mila Kunis, el terreno debía formar parte del proyecto, y esa idea terminó dando forma a una finca sustentable de 2,4 hectáreas en Los Ángeles, Estados Unidos.

El proyecto recibió el nombre de KuKu Farms y comenzó a tomar forma en 2015. Durante cinco años, la pareja trabajó junto al arquitecto Howard Backen y la diseñadora Vicky Charles para crear una propiedad que combinara la apariencia de una antigua granja con las comodidades de una vivienda contemporánea.

La propiedad combina una estética inspirada en las antiguas granjas con tecnología moderna y soluciones de energía renovable. Foto: Instagram / deck_style_

El resultado no fue una mansión convencional. La propiedad incorpora energía solar, materiales recuperados, espacios destinados al cultivo y distintas construcciones conectadas entre sí, con una premisa central: que la vivienda estuviera integrada al paisaje en lugar de imponerse sobre él.

Una finca de 2,4 hectáreas pensada como un sistema

KuKu Farms se extiende sobre aproximadamente seis acres, equivalentes a unas 2,4 hectáreas. Allí se distribuyen la vivienda principal, una casa para huéspedes vinculada a un granero de entretenimiento y un pabellón independiente para barbacoas.

La distribución no fue casual. Las construcciones se organizaron para aprovechar las vistas del terreno y generar una conexión visual entre los distintos sectores de la propiedad. La idea de Kutcher y Kunis era que el lugar tuviera el aspecto de un antiguo granero transformado en vivienda, aunque se tratara de una construcción nueva.

La vivienda principal fue construida con materiales como madera recuperada, hormigón y grandes superficies de vidrio. Foto: Instagram / deck_style_.

El detalle que convierte a la propiedad en una finca sustentable

Uno de los elementos centrales del proyecto está prácticamente escondido a simple vista: el sistema de paneles fotovoltaicos.

La instalación solar se integró en la arquitectura de la vivienda principal y, según Architectural Digest, produce significativamente más electricidad de la que necesita la propiedad. La empresa que participó en la ingeniería del proyecto también señala que el sistema fotovoltaico fue diseñado para generar más energía que el consumo del predio.

Es decir, los paneles no fueron incorporados como un accesorio agregado posteriormente. Formaron parte del diseño desde el comienzo.

Esta decisión convirtió a la energía renovable en uno de los componentes estructurales de KuKu Farms y permitió que la finca redujera su dependencia de fuentes de electricidad convencionales.

La casa fue construida para parecer antigua

Uno de los aspectos más llamativos de KuKu Farms es que no parece una construcción nueva típica. La pareja buscó deliberadamente una estética asociada con las antiguas granjas: madera, estructuras expuestas y materiales de aspecto natural.

El terreno incluye una casa para huéspedes, un granero destinado al entretenimiento y un pabellón independiente para barbacoas. Foto: Instagram / deck_style_.

Para conseguirlo, se incorporaron pisos de roble recuperado, hormigón y vigas de madera, mientras que grandes paneles corredizos de vidrio aportaron el contraste contemporáneo. El resultado es una combinación poco habitual: una arquitectura de aspecto rural con soluciones propias de una vivienda moderna y sustentable.

Incluso algunos elementos de lujo fueron incorporados como contraste con la estética de granja. Architectural Digest mostró, por ejemplo, un gran candelabro de cristal en el granero de entretenimiento.

Del jardín al cultivo: el terreno también tiene una función

La relación con la naturaleza no quedó solamente en la elección de materiales. La propiedad también cuenta con espacios destinados a la producción agrícola. Durante la pandemia de COVID-19, la familia llegó a plantar un campo de maíz dentro del predio, incorporando una actividad productiva a la finca.

Durante la pandemia, la familia utilizó parte del terreno para cultivar maíz y reforzó el vínculo de la propiedad con la producción agrícola. Foto: Instagram / deck_style_.

Ese detalle permite entender mejor el concepto detrás de KuKu Farms: el terreno no fue concebido únicamente como el espacio que rodea la vivienda, sino como una parte activa del proyecto. Para la pareja, cuestiones como la calidad del suelo, la alimentación y el agua estaban vinculadas con su interés por la sustentabilidad y la agricultura regenerativa.

Cinco años para convertir una idea en una finca sustentable

La construcción de KuKu Farms no fue un proyecto rápido. Kutcher y Kunis trabajaron durante cinco años, desde el inicio de la planificación hasta completar la vivienda.

La pareja incluso comenzó el proceso creando tableros de inspiración por separado para definir qué tipo de casa quería cada uno. Según relató Kutcher, cuando compararon sus selecciones, descubrieron que coincidían en aproximadamente el 90% de las imágenes.

El proyecto fue documentado por Architectural Digest en 2021, cuando la publicación presentó la propiedad como una vivienda sustentable de seis acres diseñada para integrarse con el terreno.

El proyecto de KuKu Farms comenzó en 2015 y demandó cinco años de planificación y construcción junto a arquitectos y diseñadores. Foto: Instagram / deck_style_.

KuKu Farms mantiene elementos propios de una propiedad de alta gama, pero su atractivo está en otro lugar. En vez de concentrar el proyecto exclusivamente en metros cuadrados, ambientes y comodidades, la finca fue concebida alrededor de una combinación de vivienda, naturaleza, producción y energía renovable.

Así, la finca de Ashton Kutcher y Mila Kunis plantea una versión diferente de una vivienda de lujo: una propiedad donde la sustentabilidad no aparece como un agregado, sino como parte del diseño desde el primer plano.