Qué pasó con el adolescente de 18 años que desapareció en Caballito: subió a un auto con una valija y hace más de 24 horas no vuelve a su casa

Un joven de 18 años en Caballito Foto: Captura

Román Coronel (18) salió de su casa familiar este lunes 21 de septiembre cerca de las 12.30h ubicada en la calle Pedro Goyena y Malvinas Argentinas en el barrio porteño de Caballito. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del edificio en el que habita. En el material se puede ver que se subió a un automóvil de aplicación acompañado de una valija de color negro. La madre confirmó que en esa maleta, el adolescente llevaba un total de US$10.000 que eran los ahorros de la mujer.

Desde ese momento, no se sabe más nada del joven que además apagó su celular a las pocas horas de irse de su vivienda. La madre realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, a partir de entonces, comenzaron un intenso operativo de búsqueda.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 que está caratulada bajo la calificación de “averiguación de paradero”. Los próximos pasos de los investigadores, más allá del operativo de búsqueda en sí, tienen que ver con analizar las cámaras de seguridad y la toma de declaración a testigos y allegados al joven. El objetivo es conocer si, en los últimos días, pudo haber tenido algún tipo de conflicto o pelea con un tercero.

El joven de 18 años salió de su casa a las 12.30 y nunca más regresó. Es intensamente buscado desde este lunes. Foto: Canal 26

Los últimos movimientos del joven desaparecido en Caballito

Una de las tomas de la cámara de seguridad indicó que el joven de 18 años bajó en el ascensor del edificio a las 9.30h, sin embargo, finalmente salió del inmueble tres horas después, a las 12.30h. Una vez en la calle, revisó su celular y luego se subió al auto de la aplicación. No solo iba con la valija del dinero, además, llevaba una mochila de color amarillo.

Horas más tarde, el padre del adolescente sostuvo que llamó al celular del joven en numerosas ocasiones pero que nadie atendió. Finalmente, a las 19.20h el dispositivo se desconectó por completo.

La declaración de la madre del joven que salió de su casa y no regresó

Carolina, la madre del joven, aseguró que luego de comunicarse con el padre de su hijo, fue de inmediato a la habitación de Román y advirtió que había pertenencias en el piso dispersas por todos lados, incluso, notó que faltaban algunos objetos de valor. A su vez, se dio cuenta allí que su dinero tampoco estaba. “No sé nada de lo que pasó. Honestamente estoy desesperada. Han pasado 24 horas y todavía no sé absolutamente nada de lo que le pudo haber pasado”, manifestó la mujer.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1. Foto: Policía de la Ciudad

La madre contó, además, que habló con la expareja de Román y con amigos, pero todos le dijeron que no tenían noticias de él hasta el momento. En diálogo con TN, la mujer afirmó que tampoco había podido conseguir la patente del auto que tomó ese mediodía, al tiempo que no logró comunicarse con la aplicación para preguntar por el destino al que se habría dirigido. En este sentido, el posible trayecto del joven también es materia de investigación judicial.