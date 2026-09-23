Luciano Luchetti, experto en asado: “La carne tiende a absorber la cantidad de sal casi necesaria para quedar perfecta”

Luciano Luchetti, referente de Locos X el Asado. Foto: Imagen generada con IA - Redes sociales

Luciano Luchetti, referente de Locos X el Asado, explicó que a la hora de preparar un buen asado, salar la carne es uno de los pasos más importantes.

Según el cocinero, la proporción adecuada es sencilla de calcular y asegura que el resultado sea parejo y sabroso en cada ocasión.

Asado, carne, parrilla. Foto: Freepik.

Cómo calcular la proporción de sal que necesita un corte de carne

“La carne tiende a absorber una cantidad de sal casi necesaria para quedar perfecta. Ahora, si le tenemos que dar un número, deberían calcular, sobre el peso total del corte, un 0,5% de sal. Si pesa un kilo le van a poner 5 gramos”, indicó Luchetti en un video de TikTok.

No obstante, agregó que “una vez que sacan el corte, lo prueban. Si ven que le falta un poco de sal, rectifican con sal fina. Así, les va a quedar perfecto el asado con la sal justa”.

Los tipos de sal y los distintos usos

Luchetti remarcó también las diferencias en los tipos de sal y contó para qué sirve cada una:

La primera es la clásica sal parrillera, de grano grueso , ideal para cortes grandes y cocciones lentas. Se distribuye antes de llevar al fuego y ayuda a formar una costra sabrosa sin resecar el interior del corte.

La sal entrefina, de grano intermedio, es la más versátil y se adapta bien a cortes medianos como entraña o bife de chorizo.

La sal fina, en cambio, se disuelve rápido y penetra con facilidad. No se recomienda aplicarla al inicio porque puede resecar la superficie. Es la opción para corregir sabores.

Cómo limpiar la parrilla después de un asado

Limpiar la parrilla después de un asado suele ser una tarea muy ardua y la parte menos divertida de este ritual tan argentino. Pero hay un truco casero que puede dejar las rejillas como nuevas sin necesidad de gastar litros de desengrasante.

Cómo limpiar la parrilla.

Para esta tarea, varios parrilleros recomiendan utilizar papa cruda. Este tip desplaza por completo a las esponjas gastadas y al agua caliente, ya que en solo un minuto, podrás sacar la grasa y los restos de comida sin esfuerzos y, sobre todo, sin usar productos químicos que podrían arruinar la piel de tus manos. Este truco debe hacerse cuando el fuego se apaga y la parrilla aún está tibia, para que sea más fácil de sacar la grasa.