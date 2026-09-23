Las primeras 24 horas de un perro adoptado son clave: qué hacer para que se sienta seguro y qué conviene evitar

La primera noche puede ser un momento de adaptación para un perro que acaba de llegar a una nueva familia. Foto: Pexels.

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado, una fecha que busca visibilizar la adopción responsable y la situación de los animales que esperan una familia. Para quienes deciden abrir las puertas de su casa a un perro rescatado, uno de los momentos más importantes, y también más desafiantes, llega apenas termina el traslado: las primeras 24 horas en el nuevo hogar.

Para el animal, todo cambia de repente. Aparecen nuevos olores, personas desconocidas, sonidos diferentes y una rutina que todavía no conoce. Por eso, es normal que durante las primeras horas se muestre nervioso, permanezca escondido, duerma más de lo habitual o incluso tenga poco apetito. La clave está en no intentar que se adapte a todo de inmediato.

Un espacio tranquilo puede ayudar al animal a sentirse seguro durante sus primeras horas en casa. Foto: Magnific

Qué hacer cuando el perro adoptado llega por primera vez a casa

La primera recomendación es preparar un espacio tranquilo antes de que llegue. La organización estadounidense American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) aconseja que los animales recién adoptados tengan un lugar propio donde puedan descansar y sentirse seguros.

Ese espacio debería contar con agua fresca, una cama o manta y, si es posible, algunos objetos que pueda reconocer como propios. No hace falta que sea una habitación aislada: lo importante es que el perro pueda retirarse allí cuando necesite tranquilidad. Durante las primeras horas conviene evitar una “fiesta de bienvenida” con muchas personas entrando y saliendo de la casa.

Aunque la intención sea buena, demasiados estímulos pueden aumentar el estrés del animal. La recomendación es dejar que sea el propio perro quien marque el ritmo del contacto. Si se acerca, se puede interactuar con él, pero si prefiere permanecer apartado, hay que darle espacio.

El perro debe contar con agua fresca y un lugar propio donde pueda descansar sin ser molestado. Foto: Freepik

Importante: no hay que obligarlo a comer, jugar ni recibir caricias

Uno de los errores más frecuentes es esperar que el perro se comporte como si siempre hubiera vivido en esa casa. Sin embargo, el cambio de ambiente puede modificar temporalmente su conducta.

La RSPCA explica que los primeros días pueden ser un período de adaptación en el que el animal necesita tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno.

Por eso, si durante las primeras horas no quiere jugar o no busca contacto físico, no significa que haya rechazado a su nueva familia.

Lo mismo puede ocurrir con la comida. Un perro que acaba de atravesar un traslado y se encuentra en un ambiente desconocido puede comer menos de lo habitual. Lo recomendable es ofrecerle su alimento habitual y agua, mantener horarios previsibles y observar su comportamiento, sin forzarlo.

Los nuevos dueños deben respetar los tiempos del animal y evitar forzarlo a interactuar. Foto: unsplash

Dónde conviene que duerma la primera noche

No existe una única respuesta válida para todos los perros. Si el animal llega asustado, puede ser conveniente que su lugar de descanso esté en una zona tranquila de la casa, pero sin aislarlo completamente si eso aumenta su ansiedad.

La idea es que tenga un lugar seguro al que pueda retirarse por decisión propia. También es importante tener en cuenta que una primera noche inquieta no significa necesariamente que el perro vaya a dormir mal para siempre. El animal todavía está intentando entender dónde está y qué puede esperar de su nuevo entorno.

Durante las primeras noches puede llorar, caminar por la casa, despertarse varias veces o buscar a sus nuevos cuidadores. En lugar de castigarlo, conviene mantener una actitud tranquila y establecer una rutina.

Los primeros paseos deben ser tranquilos y siempre con las medidas necesarias para evitar que el perro escape. Foto: Freepik

Qué NO hacer durante las primeras 24 horas

La primera jornada también implica saber qué evitar.

No conviene:

Invitar a muchas personas para conocerlo.

Obligarlo a recibir caricias.

Perseguirlo si se esconde.

Castigarlo por tener miedo.

Cambiarle inmediatamente la alimentación.

Bañarlo si no es necesario.

Llevarlo a lugares muy concurridos.

Dejar puertas o ventanas abiertas por las que pueda escapar.

Exigirle que juegue o interactúe.

Presentarlo de manera apresurada a otros animales.

Si hay otros perros o gatos en la vivienda, las presentaciones deberían hacerse de manera progresiva y controlada.

Las primeras 24 horas no definen cómo será el perro

Uno de los puntos más importantes para una familia adoptante es entender que el comportamiento de las primeras horas no necesariamente representa la personalidad definitiva del animal.

Un perro que permanece escondido puede transformarse en un animal juguetón cuando se siente seguro. Uno que parece excesivamente tranquilo puede comenzar a explorar cuando baja el nivel de estrés.

Por eso, las organizaciones de bienestar animal suelen hablar de un período de adaptación que puede extenderse bastante más allá de la primera noche. La paciencia es especialmente importante con los perros que tuvieron experiencias negativas, pasaron tiempo en la calle o vivieron en refugios.

Cuándo consultar al veterinario

El estrés puede explicar algunos cambios de conducta, pero no todo debe atribuirse a la adaptación.

Si el perro presenta vómitos repetidos, diarrea intensa, dificultad para respirar, decaimiento marcado, dolor evidente, sangrado, convulsiones o cualquier otro signo preocupante, es necesario consultar rápidamente con un veterinario.

También conviene realizar un control veterinario después de la adopción, especialmente si no se dispone de información completa sobre su estado sanitario, vacunación, desparasitación o antecedentes.

Las primeras 24 horas no definen la personalidad del perro ni cómo será su comportamiento a largo plazo. Foto: Pinterest

La primera noche puede ser caótica, silenciosa o incluso completamente diferente de lo que imaginaba la familia. Pero eso no significa que algo haya salido mal. Para un perro, pasar de un refugio, la calle o una vivienda anterior a una casa desconocida implica aprender nuevamente dónde está, quiénes son esas personas y qué puede esperar de ellas.