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Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Colapinto tras las amenazas a Gasly: “Franco dejará de hablar con todos”

El asesor ejecutivo de la escudería Alpine fue contundente en su mensaje tras la polémica entre sus dos pilotos en el GP de España. El empresario italiano pidió que el respaldo se exprese dentro de los límites del respeto deportivo y que sino habrá consecuencias.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Franco Colapinto tras las amenazas a Pierre Gasly.
Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Franco Colapinto tras las amenazas a Pierre Gasly. Foto: REUTERS
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La interna en Alpine sumó un nuevo capítulo después del Gran Premio de España y obligó a la intervención de su máxima autoridad deportiva. En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, Flavio Briatore salió públicamente a pedir calma y respeto luego de que Pierre Gasly denunciara haber recibido amenazas y mensajes de odio en redes sociales tras un incidente en pista con Franco Colapinto.

La controversia se originó en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto rodaba detrás de su compañero de equipo y, a través de la radio, solicitó que le cedieran la posición al considerar que estaba perdiendo tiempo mientras Oscar Piastri se acercaba peligrosamente desde atrás. Sin embargo, el equipo no emitió ninguna orden para que Gasly lo dejara pasar.

Alpine en alerta: cómo nació el conflicto entre Gasly y Colapinto en España

La situación se resolvió recién en el giro final. Con una estrategia al límite y tras completar un extenso stint sin detenerse, Gasly debió ingresar a boxes, lo que permitió que el piloto argentino mantuviera su posición y resistiera los intentos de ataque del corredor de McLaren hasta la bandera a cuadros.

Gasly y personas de su entorno denunciaron haber recibido mensajes hostiles a través de redes sociales. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Sin embargo, lo ocurrido en la pista tuvo una fuerte repercusión fuera de ella. Tras la competencia, Gasly y personas de su entorno denunciaron haber recibido mensajes hostiles y amenazas a través de redes sociales. Según trascendió, los ataques también alcanzaron a familiares y a la pareja del piloto francés, una situación que encendió las alarmas dentro de Alpine.

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La dura advertencia de Briatore a los fanáticos argentinos que se volvió viral

Frente a este escenario, Briatore decidió pronunciarse de manera contundente. En declaraciones a ESPN, el dirigente italiano apuntó directamente a una parte de los aficionados argentinos y pidió que el respaldo a Colapinto se exprese dentro de los límites del respeto deportivo.

Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, advirtió el experimentado directivo.

Flavio Briatore advirtió a los fanáticos de Colapinto tras las amenazas a Gasly. Créditos: X @SC_ESPN

El jefe de Alpine incluso fue más allá y anticipó posibles medidas si la situación no cambia. “Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí”, sostuvo, visiblemente molesto por el clima generado en torno al equipo.

Más allá de la polémica, Briatore destacó el potencial y la evolución que viene mostrando el joven piloto argentino. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo”, remarcó.

El inesperado elogio de Briatore a Colapinto tras la tensión en Alpine

El dirigente también aprovechó para enviar un mensaje puertas adentro de la escudería, dejando en claro que no tolerará conflictos entre sus pilotos en un momento en el que Alpine busca consolidar su crecimiento en la Fórmula 1.

Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable”, afirmó.

Briatore dejó en claro que no tolerará conflictos entre sus pilotos tras un gran presente de Alpine. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Pese al ruido generado por el episodio, Briatore cerró con elogios para la actuación de Colapinto en España. Según su visión, el argentino completó uno de sus mejores fines de semana desde su llegada al equipo.

Franco hizo una carrera extraordinaria. También estuvo muy bien en la clasificación. Hizo un gran trabajo”, destacó el italiano, en un intento por poner el foco nuevamente en el rendimiento deportivo y alejar a Alpine de una controversia que amenaza con trasladarse de las redes sociales al funcionamiento interno del equipo.

Franco ColapintoPierre GaslyFórmula 1
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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