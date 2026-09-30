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Los cocineros lo tienen claro sobre la tortilla de papa: “Hay que dejar reposar las papas unos minutos en el huevo batido”

Dani García y Alberto Chicote coincidieron en un paso clave que cambia la textura final del clásico plato: dejar las papas en el huevo batido antes de cocinar.

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Los cocineros lo tienen claro sobre la tortilla de papa: “Hay que dejar reposar las papas unos minutos en el huevo batido”.
Los cocineros lo tienen claro sobre la tortilla de papa: “Hay que dejar reposar las papas unos minutos en el huevo batido”. Foto: Gemini
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Aunque la tortilla de papa parece una receta simple, los expertos aseguran que lograr una textura cremosa requiere de técnicas precisas. Dos referentes de la cocina, Dani García y Alberto Chicote, compartieron el mismo consejo: dejar reposar las papas cocidas en el huevo batido antes de llevar la mezcla a la sartén.

Este paso permite que el calor de las papas recién cocinadas ayude a que absorban parte del huevo, logrando una integración más pareja de los ingredientes y una tortilla mucho más suave.

El método de Alberto Chicote: doble cocción y más yemas

Alberto Chicote suma un toque personal a la preparación. El chef utiliza cebolla y cocina las papas en dos etapas: primero a fuego bajo para que queden bien tiernas y luego sube la temperatura para dorarlas levemente.

Además, Chicote incorpora tres huevos enteros y tres yemas adicionales, lo que aumenta la proporción de yema y aporta mayor cremosidad al resultado final.

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Los cocineros lo tienen claro sobre la tortilla de papa: “Hay que dejar reposar las papas unos minutos en el huevo batido”. Foto: Gemini

Una vez mezclados los ingredientes, Chicote insiste en dejar reposar la papa dentro del huevo batido antes de cocinar la tortilla, un paso que considera fundamental.

El truco de Dani García: sin cebolla y con manteca

Por su parte, Dani García prefiere una versión sin cebolla, usando solo papa, huevo, aceite y sal. En su receta, el reposo de la mezcla puede durar entre 15 y 30 minutos.

García también recomienda un detalle para la cocción: engrasar la sartén con 25 gramos de manteca para lograr una textura más cremosa. Después del reposo, suma un poco de aceite de oliva virgen extra y sal antes de llevar la mezcla al fuego.

Por qué el reposo es el paso que no puede faltar

Aunque cada chef tiene su estilo, ambos coinciden en que el reposo de la papa en el huevo batido es el secreto para una tortilla de papa diferente. No se trata solo de mezclar y cocinar: dejar que los ingredientes permanezcan juntos unos minutos permite que la papa absorba parte del huevo y transforma la textura final.

Así, el clásico plato puede pasar de ser una simple tortilla a una versión mucho más cremosa y sabrosa, siguiendo el consejo de los grandes cocineros.

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